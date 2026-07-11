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मेरठ रेंज में अपराधियों की खैर नहीं! 6846 हिस्ट्रीशीटरों पर 'यक्ष' नजर, CO और SP खुद सड़क पर उतरकर करेंगे चेकिंग

DIG ने मंडल के सभी जिला कप्तानों को निर्देश जारी किए, इन अपराधियों की रैंडम चेकिंग अब खुद एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे.

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मेरठ रेंज में अपराधियों की खैर नहीं! 6846 हिस्ट्रीशीटरों पर 'यक्ष' नजर, CO और SP खुद सड़क पर उतरकर करेंगे चेकिंग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 1:41 PM IST

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मेरठ: मेरठ मंडल के सभी जिलों में पुलिस ने सभी हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को चिन्हित कर उनका वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मेरठ मंडल में कुल 6846 हिस्ट्रीशीटर अपराधी दर्ज हैं. इस बीच डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मंडल के सभी जिला कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं कि इन अपराधियों की रैंडम चेकिंग अब स्वयं एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे.

दरअसल, मेरठ रेंज में डीआईजी के निर्देश में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन HS' (हिस्ट्रीशीटर) के तहत इन अपराधियों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया है. पुलिस की नजर में ये सभी अपराधी समाज की कानून-व्यवस्था के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं.

DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि मेरठ परिक्षेत्र के मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में जून महीने में पुलिस ने 6846 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी की है. उनका सत्यापन भी किया गया है, जबकि 67 नई हिस्ट्रीशीट खोली गई हैं. 5 हिस्ट्रीशीटर की मौत हो जाने की जानकारी के बाद उनके एचएस रिकॉर्ड को हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी हिस्ट्रीशीटर्स का 'यक्ष ऐप' पर डेटा फीड किया गया है, जिससे एक क्लिक पर अपराधियों का पूरा ब्यौरा पुलिस के सामने होगा.

मेरठ में 2,584 अपराधियों की कुंडली दर्ज

मेरठ जिले की बात करें तो जून महीने में 13 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है. वर्तमान समय में जिले के 268 हिस्ट्रीशीटर जेल में बंद हैं. इसी तरह जिलेभर के 2,584 शातिर अपराधियों की कुंडली यक्ष ऐप पर दर्ज की गई है, ताकि पुलिसकर्मी उन पर नजर रख सकें.

बुलंदशहर में 2314 हिस्ट्रीशीटर

इसी तरह बुलंदशहर जिले में जून महीने में 45 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है. वहां अभी 220 हिस्ट्रीशीटर सलाखों के पीछे हैं, जबकि जिलेभर के 2314 हिस्ट्रीशीटर की कुंडली पुलिस ने यक्ष ऐप पर दर्ज की है.

बागपत में 1066 तो हापुड़ में 882 हिस्ट्रीशीटर

वहीं, बागपत जिले में जून महीने में 8 नई हिस्ट्रीशीट खोली गई हैं, अभी जिले के 184 हिस्ट्रीशीटर जेल में बंद हैं और 1066 हिस्ट्रीशीटर का रिकॉर्ड यक्ष ऐप पर दर्ज किया गया है. इसी तरह हापुड़ जिले में जून महीने में एक बदमाश की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, यहां के 101 हिस्ट्रीशीटर जेल में बंद हैं. वहीं, जिले में यक्ष ऐप पर 882 एचएस का डेटा दर्ज है.

डीआईजी कलानिधि नैथानी का कहना है कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि सब इंस्पेक्टर, हिस्ट्रीशीटरों का नियमित सत्यापन कराएं, जो हिस्ट्रीशीटर सक्रिय हों उन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि एडिशनल एसपी को नोडल अधिकारी बनाकर 10 या 10 से अधिक मुकदमें वाले चिन्हित अपराधियों की सक्रियता के अनुसार हिस्ट्रीशीट खोलें और 7 या 7 से अधिक मुकदमें वाले अपराधियों को भी चिन्हित किया जाए.

डीआईजी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों के हिस्ट्रीशीटरों के डेटा की नियमित समीक्षा करेंगे और उनका सत्यापन सुनिश्चित करेंगे. केवल थाना स्तर ही नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी स्वयं मैदान में उतरकर हिस्ट्रीशीटरों की रैंडम चेकिंग करने को कहा गया है.

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