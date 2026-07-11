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मेरठ रेंज में अपराधियों की खैर नहीं! 6846 हिस्ट्रीशीटरों पर 'यक्ष' नजर, CO और SP खुद सड़क पर उतरकर करेंगे चेकिंग

मेरठ रेंज में अपराधियों की खैर नहीं! 6846 हिस्ट्रीशीटरों पर 'यक्ष' नजर, CO और SP खुद सड़क पर उतरकर करेंगे चेकिंग ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ मंडल के सभी जिलों में पुलिस ने सभी हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को चिन्हित कर उनका वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मेरठ मंडल में कुल 6846 हिस्ट्रीशीटर अपराधी दर्ज हैं. इस बीच डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मंडल के सभी जिला कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं कि इन अपराधियों की रैंडम चेकिंग अब स्वयं एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे. दरअसल, मेरठ रेंज में डीआईजी के निर्देश में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन HS' (हिस्ट्रीशीटर) के तहत इन अपराधियों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया है. पुलिस की नजर में ये सभी अपराधी समाज की कानून-व्यवस्था के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं. DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि मेरठ परिक्षेत्र के मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में जून महीने में पुलिस ने 6846 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी की है. उनका सत्यापन भी किया गया है, जबकि 67 नई हिस्ट्रीशीट खोली गई हैं. 5 हिस्ट्रीशीटर की मौत हो जाने की जानकारी के बाद उनके एचएस रिकॉर्ड को हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी हिस्ट्रीशीटर्स का 'यक्ष ऐप' पर डेटा फीड किया गया है, जिससे एक क्लिक पर अपराधियों का पूरा ब्यौरा पुलिस के सामने होगा. मेरठ में 2,584 अपराधियों की कुंडली दर्ज मेरठ जिले की बात करें तो जून महीने में 13 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है. वर्तमान समय में जिले के 268 हिस्ट्रीशीटर जेल में बंद हैं. इसी तरह जिलेभर के 2,584 शातिर अपराधियों की कुंडली यक्ष ऐप पर दर्ज की गई है, ताकि पुलिसकर्मी उन पर नजर रख सकें. बुलंदशहर में 2314 हिस्ट्रीशीटर