सीपीए घोटाले में डेटा सहायक सुमित सिंह बर्खास्त, दो जूनियर असिस्टेंट भी सस्पेंड
जानकारी के मुताबिक पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल के समय में उनका करीबी रहा है सुमित, अन्य पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है.
Published : June 30, 2026 at 9:39 AM IST
नई दिल्ली: सीपीए घोटाले में पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल के समय में उनके करीबी रहे विभागीय कर्मचारियों पर भी अब गाज गिरनी शुरू हो गई है. सोमवार को सीपीए घोटाले में डीजीएचएस के डेटा सहायक सुमित सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.
सीडीईओ डेटा सहायक की सेवाएं समाप्त
डीजीएचएस डॉक्टर सुषमा जैन ने एक कड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सीडीईओ डेटा सहायक सुमित सिंह की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं. माना जा रहा है कि आगे वत्सला के और भी करिबियों की जांच की जा रही है जिन पर गाज गिरना तय है.
डीजीएचएस द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुमित सिंह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कार्यालय में तैनात थे. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक आधार पर उनकी सेवाओं को 29 जून 2026 से ही समाप्त माना जाएगा. इसके साथ ही विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सुमित सिंह को निर्देश दिया है कि वे 30 जून 2026 (पूर्वाह्न) तक या उससे पहले अपने कब्जे में मौजूद सभी आधिकारिक दस्तावेज, फाइलें, लैपटॉप, पहचान पत्र और अन्य सरकारी संपत्तियां कार्यालय को सौंप दें. इसके साथ ही उनके वेतन भत्तों पर भी रोक लगा दी गई है.
बताया जा रहा है इनकी पेास्टिंग कई सालों से सीपीए में थी. इस कारण से सुमित प्राइवेट वेंडर रंगाीला जो सीपीए में दवाई सप्लाई करता है उसका खास बन गया था. बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल और डा. विनोद कुमार रंगा के संस्पेंड होने के बाद विभाग द्वारा उन दोनों के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई की खबरें भी सुमित दोनों तक पहुंचा रहा था.
दो जूनियर असिस्टेंट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
वहीं, डीजीएचएस ने स्टोर एवं परचेज विभाग में कार्यरत जूनियर असिस्टेंट उमेश नेगी और कपिल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है. कार्रवाई के बाद दोनों को तुरंत हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए.व यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच (डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग) के मद्देनजर की गई है.
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