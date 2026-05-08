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राहुल गांधी ने देहरादून भेजी खास चिट्ठी, डाट काली मंदिर से जुड़ा कनेक्शन, जानिये पूरा मामला

देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां डाट काली सिद्ध पीठ मंदिर, देहरादून के पूज्य स्वर्गीय महंत रमन प्रसाद गोस्वामी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. राहुल गांधी ने परिवार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने अपना शोक संदेश प्रेषित किया है.

शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी का शोक संदेश पढ़ कर सुनाया. अपने शोक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि डाट काली सिद्ध पीठ के महंत के रूप में महंत रमन प्रसाद गोस्वामी का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने असंख्य परिवारों को शरण देकर मानवता और सेवा का जो कार्य किया है. उसे सदैव स्मरण किया जाएगा. राहुल गांधी ने कहा महंत जी का करुणा, सेवा की भावना एवं आध्यात्मिक जीवन आने वाली पीढियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा. राहुल गांधी की ओर से भेजे गए शोक पत्र राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में देहरादून के सुभाष नगर स्थित महंत जी के निवास स्थान पहुंचकर उनके परिजनों को सौंप कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

राहुल गांधी का शोक संदेश (ETV Bharat)

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शोक संतृप्त परिवार से भेंट कर गहरी संवेदना जताई गई है. राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है.