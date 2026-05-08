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राहुल गांधी ने देहरादून भेजी खास चिट्ठी, डाट काली मंदिर से जुड़ा कनेक्शन, जानिये पूरा मामला

राहुल गांधी ने डाट काली मंदिर के महंत के निधन पर दुख जताया. उन्होंने परिवार को शोक संदेश प्रेषित किया है.

DAT KALI TEMPLE MAHANT PASSES AWAY
राहुल गांधी का शोक संदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 7:33 PM IST

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देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां डाट काली सिद्ध पीठ मंदिर, देहरादून के पूज्य स्वर्गीय महंत रमन प्रसाद गोस्वामी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. राहुल गांधी ने परिवार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने अपना शोक संदेश प्रेषित किया है.

शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी का शोक संदेश पढ़ कर सुनाया. अपने शोक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि डाट काली सिद्ध पीठ के महंत के रूप में महंत रमन प्रसाद गोस्वामी का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने असंख्य परिवारों को शरण देकर मानवता और सेवा का जो कार्य किया है. उसे सदैव स्मरण किया जाएगा. राहुल गांधी ने कहा महंत जी का करुणा, सेवा की भावना एवं आध्यात्मिक जीवन आने वाली पीढियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा. राहुल गांधी की ओर से भेजे गए शोक पत्र राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में देहरादून के सुभाष नगर स्थित महंत जी के निवास स्थान पहुंचकर उनके परिजनों को सौंप कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

Dat Kali Temple Mahant Passes Away
राहुल गांधी का शोक संदेश (ETV Bharat)

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शोक संतृप्त परिवार से भेंट कर गहरी संवेदना जताई गई है. राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है.

गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व महंत रमन प्रसाद गोस्वामी का 60 वर्ष की आयु में दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था. वह डाट कली मंदिर के 9 वें महंत के रूप में योगदान दे रहे थे. वे 2007 से मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

मां डाट काली मंदिर एक सिद्धपीठ भी है. जहां माता सती के शरीर के एक खंड गिरा था. मां डाट काली मंदिर का प्राचीन नाम मां घाटे वाली देवी था, लेकिन जब साल 1804 में मंदिर के पास मौजूद सुरंग बनी, उसके बाद इस मंदिर का नाम डाट काली मंदिर हो गया. इस सिद्धपीठ की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो मनोकामना लेकर यहां आता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है.

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