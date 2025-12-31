दशम फॉल फिर बना झारखंड का टूरिज्म मैग्नेट, रोमांच और पिकनिक के लिए उमड़े सैलानी
रांची का दशम फॉल इन दिनों सैलानियों का हॉट स्पॉट बना हुआ है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं.
Published : December 31, 2025 at 3:28 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुंडू स्थित दशम फॉल इन दिनों सैलानियों का हॉट स्पॉट बना हुआ है. 144 फीट की ऊंचाई से गिरती कांची नदी की जलधारा को देखने के लिए झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं. वीकेंड और छुट्टियों के दौरान दशम फॉल परिसर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. पर्यटक झरने के मनोरम दृश्य के साथ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताते नजर आ रहे हैं.
झरना के सामने सेल्फी, मस्ती और पिकनिक
दशम फॉल में पहुंचे पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला. कोई झरने के सामने सेल्फी और वीडियो बनाता नजर आया तो कोई दोस्तों और परिवार के साथ नाचते–गाते पिकनिक का आनंद लेता दिखा. कई पर्यटक झरने के आसपास ही बैठकर भोजन करते नजर आए.
दशम फॉल पर्यटकों को कर रहा रोमांचित
दशम फॉल घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य मन को सुकून देता है. उन्होंने कहा कि 144 फीट से गिरती जलधारा और चारों ओर फैली हरियाली दशम फॉल को खास बनाती है. नए स्थान पर घूमने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह जगह बेहद खास है.
भीड़ के कारण सड़क पर लग रहा जाम
पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण दशम फॉल तक पहुंचने वाली सड़क पर कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है. वाहनों की लंबी कतार लगने से पर्यटकों को कुछ समय तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि पर्यटक मित्र अपने स्तर से व्यवस्था सुधारने को लेकर तत्पर दिख रहे हैं.
सुरक्षा को लेकर टूरिस्ट गाइड मुस्तैद
भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है. पर्यटक मित्र (टूरिस्ट गाइड) लगातार लोगों को डेंजर जोन में जाने से रोक रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो. जोश में भारी पर्यटकों को डेंजर जोन की तरफ मूव करते ही पर्यटक मित्र सीटी बजाकर चेतावनी देने लगते हैं.
पर्यटकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता हैः पर्यटक मित्र प्रभारी
पर्यटक मित्र प्रभारी योगेश्वर अहीर ने बताया कि दशम फॉल में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पर्यटकों को डेंजर जोन में जाने से रोका जा रहा है और लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि सभी सुरक्षित तरीके से झरने का आनंद ले सकें. उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दशम फॉल के मनोरम दृश्य को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं.
प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है दशम फॉल
प्राकृतिक सौंदर्य, उफनती जलधारा और पहाड़ियों के बीच बसा दशम फॉल झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. यह स्थल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रहा है. दशम फॉल के आसपास खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था है, हालांकि ज्यादातर पर्यटक खुद भोजन तैयार कर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं.
