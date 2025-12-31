ETV Bharat / state

दशम फॉल फिर बना झारखंड का टूरिज्म मैग्नेट, रोमांच और पिकनिक के लिए उमड़े सैलानी

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुंडू स्थित दशम फॉल इन दिनों सैलानियों का हॉट स्पॉट बना हुआ है. 144 फीट की ऊंचाई से गिरती कांची नदी की जलधारा को देखने के लिए झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं. वीकेंड और छुट्टियों के दौरान दशम फॉल परिसर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. पर्यटक झरने के मनोरम दृश्य के साथ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताते नजर आ रहे हैं.

झरना के सामने सेल्फी, मस्ती और पिकनिक

दशम फॉल में पहुंचे पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला. कोई झरने के सामने सेल्फी और वीडियो बनाता नजर आया तो कोई दोस्तों और परिवार के साथ नाचते–गाते पिकनिक का आनंद लेता दिखा. कई पर्यटक झरने के आसपास ही बैठकर भोजन करते नजर आए.

जानकारी देते पर्यटक और पर्यटक मित्र (Etv Bharat)

दशम फॉल पर्यटकों को कर रहा रोमांचित

दशम फॉल घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य मन को सुकून देता है. उन्होंने कहा कि 144 फीट से गिरती जलधारा और चारों ओर फैली हरियाली दशम फॉल को खास बनाती है. नए स्थान पर घूमने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह जगह बेहद खास है.

भीड़ के कारण सड़क पर लग रहा जाम

पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण दशम फॉल तक पहुंचने वाली सड़क पर कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है. वाहनों की लंबी कतार लगने से पर्यटकों को कुछ समय तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि पर्यटक मित्र अपने स्तर से व्यवस्था सुधारने को लेकर तत्पर दिख रहे हैं.

सुरक्षा को लेकर टूरिस्ट गाइड मुस्तैद