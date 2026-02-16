कीटों का काल है दशपर्णी, फसलों को बचाना है तो फटाफट पत्तियों से करें तैयार
जानें किस तरह घर पर बना सकते हैं ऑर्गेनिक कीटनाशक, फसल होगी सुरक्षित पैसा भी बचेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 9:44 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 10:51 PM IST
शहडोल : फसलों पर तरह-तरह की बीमारियां लगने पर किसान कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कई बार खतरनाक और खर्चीले भी होते हैं. लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाली कई ऐसे पेड़ों की पत्तियां भी हैं, जिनका इस्तेमाल करके जैविक कीटनाशक तैयार किया जा सकता है. एक ऐसा कीटनाशक इससे तैयार किया जा सकता है, जो कीटों का काल बन जाता है. जानें आखिर 10 पत्तियों से कैसे तैयार किया जाता है दशपर्णी कीटनाशक.
दशपर्णी का क्या है उपयोग?
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति दशपर्णी के बारे में बताते हैं, '' जैविक खेती करने वाले जो कृषक हैं, उनकी सभी फसलों में जो विभिन्न प्रकार के कीट जैसे रस चूसक, सफेद मक्खी, एसिड, जैसिड को जैविक व सस्ते टिकाऊ कीटनाशक से नियंत्रित किया जा सकता है. इसके अलावा जो कीट छोटे-छोटे पत्तियों को कुतरकर खाने का काम करने वाले कीट हैं, उन्हें भी ये नियंत्रित करता है.
दशपर्णी तैयार करने जरूरी सामग्री
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' जो दशपर्णी होता है उसे 10 तरह की पत्तियों से बनाया जाता है. जिन पेड़ों की पत्तियां तीखी होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये सभी तरह की पत्तियां बड़ी आसानी मिल भी जाती हैं. 10 तरह की जो पत्तियां होती हैं उसमें धतूर की पत्ती, नीम, सीताफल, पपीता, मदार, बेल, गेंदा फूल की पत्ती, तुलसी की पत्ती, कनेर इस तरह से कई पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां तीखी होती हैं.''
दशपर्णी बनाने की विधि
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्रम में 200 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें अलग अलग तीखी पत्तियों वाले 10-10 पेड़ की पत्तियां लेनी है. सभी 10 तरह की पत्तियों की 2-2 किलोग्राम मात्रा लेना है, जो भी पत्तियां आसानी से मिल जाएं उसे ही ले लें.
इन सभी पत्तियों को बारीक से कूट लें, और पानी में मिक्स कर दें, उसके बाद दूसरे दिन उसमें 10 किलो गौमूत्र मिलानी होती है, और 2 किलो गोबर को मिला लें, इसके बाद उसमें थोड़ा सा तीखेपन को बढ़ाने के लिए आधा किलो जो हरी मिर्च होती है, उसे कूट कर करके उसमें आधा किलो तंबाकू की पत्ती, आधा किलो लहसुन कूट करके उसमें मिला दें. इसके साथ ही 200 ग्राम अदरक को भी मिक्स करके मिला दें. उसे लगभग 40 दिनों के लिए छोड़ देना है, और सुबह शाम इसे डंडे से घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में घूमाना है, जिससे इसमें फर्मेंटेशन क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेजी से हो सके और जैसे ही 30-40 दिन हो जाता है तो इसका अर्क छिड़काव के लिए तैयार हो जाता है.
यह भी पढ़ें-
रबी फसलों का बीमा कराने का आखिरी मौका, जानें किस तरह करा सकते हैं फसलों का इंश्योरेंस
ऐसे करें इस्तेमाल
इसे इस्तेमाल करने के लिए इसकी पांच से आठ लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत में विभिन्न प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए छिड़काव कर सकते हैं. हालांकि इस बात का ख्याला रखें कि ये जो अर्क बनाया है उसे 6 महीने तक ही उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है. इस तरह आप अपनी फसलों को बाजार में मिलने वाले कीटनाशकों से बचा सकते हैं, जिससे लागत भी बचेगी और फसल भी सुरक्षित रहेगी.