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ललितपुर का ऐतिहासिक दशावतार मंदिर: गुप्तकालीन वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल, फिर भी पर्यटकों का इंतजार

ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का ऐतिहासिक दशावतार मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और प्राचीन इतिहास की अनमोल धरोहर है. गुप्तकालीन वास्तुकला के लिए विश्वभर में पहचान रखने वाला यह मंदिर आज भी अपनी अद्भुत नक्काशी और कलात्मक मूर्तियों के लिए जाना जाता है. लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत होने के बावजूद यहां पर्यटकों की संख्या बेहद कम है.

पर्याप्त प्रचार-प्रसार, गाइड और आसपास जरूरी सुविधाओं की कमी के चलते यह ऐतिहासिक स्थल आज भी ज्यादा पर्यटकों का इंतजार कर रहा है.

विदेशी सैलानियों के लिए 250 रुपये टिकट: दशावतार मंदिर और संग्रहालय परिसर में प्रवेश के लिए टिकट की व्यवस्था है. भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट 20 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 250 रुपये निर्धारित है, जिसे बारकोड स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यहां औसतन महीने में करीब 200 पर्यटक पहुंचते हैं और नववर्ष, शीतकालीन अवकाश तथा त्योहारों के दौरान संख्या कुछ बढ़ जाती है. परिसर की सुरक्षा और देखरेख के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन पर्यटकों को मंदिर की ऐतिहासिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए नियमित गाइड की व्यवस्था नहीं है.

शौचालय, पेयजल और संग्रहालय की सुविधा, फिर भी पर्यटक कम: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर परिसर में पर्यटकों के लिए शौचालय, पेयजल और हिंदी-अंग्रेजी में सूचना पट्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. यहां एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें मंदिर और आसपास के क्षेत्रों से मिले मूर्तियों के अवशेष रखे गए हैं. हालांकि, स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक संग्रहालय अक्सर बंद रहता है और पर्यटकों के कहने पर खोला जाता है. इसकी वजह बंदरों और अन्य जंगली जीवों से संग्रहालय की वस्तुओं को सुरक्षित रखना बताई जाती है.

पत्थरों पर उकेरी गईं विष्णु की अद्भुत लीलाएं: मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु की शयनमुद्रा में एक भव्य प्रतिमा दिखाई देती है, जिसमें माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती नजर आती हैं. इसी शिला पर भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं की आकृतियां भी उकेरी गई हैं. दूसरी शिला पर नर-नारायण की मुद्रा और एक अन्य शिला पर भगवान विष्णु के गजेंद्र की सहायता करने से जुड़ा दृश्य दर्शाया गया है. इन मूर्तियों की बारीक कारीगरी और स्पष्ट आकृतियां प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की कला का परिचय देती हैं.

मंदिर के भीतर खाली है मूल प्रतिमा का आसन: मंदिर के अंदर चौकोर पत्थर का एक आसन बना है, लेकिन उस पर फिलहाल मूलनायक प्रतिमा मौजूद नहीं है. यह स्पष्ट नहीं है कि मूल प्रतिमा कहीं दूसरी जगह स्थापित की गई या समय के साथ नष्ट हो गई. यह भी केवल एक संभावना है कि सुरक्षा के लिहाज से प्रतिमा को कहीं और रखा गया हो. मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियां इस स्थल को ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से खास बनाती हैं.

शिखर नष्ट, लेकिन नक्काशी आज भी आकर्षित करती है: मंदिर का शिखर समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं या किसी हमले के कारण नष्ट हो गया माना जाता है. इसके बावजूद मंदिर की छत और संरचना में इस्तेमाल की गई बड़ी-बड़ी चौकोर शिलाओं का काफी हिस्सा सुरक्षित है. मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर गुप्तकालीन शिल्पकला की बारीक नक्काशी देखने को मिलती है. द्वार के ऊपरी हिस्से में शेषनाग की कुंडली पर विराजमान भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा मंदिर की धार्मिक और कलात्मक परंपरा की झलक पेश करती है.

पंचायतन शैली में बना है भव्य दशावतार मंदिर: दशावतार मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संरक्षण में है. मंदिर परिसर के करीब दो एकड़ क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाकर इसे सुरक्षित किया गया है. मंदिर के पश्चिमी हिस्से में एक प्राचीन बावड़ी है, जबकि सामने मंदिर के भग्नावशेष मौजूद हैं. मंदिर पंचायत शैली में निर्मित है, जिसके चारों कोनों पर अन्य देवालयों के अवशेष मिलते हैं और बीच में करीब 12 फीट ऊंचे बलुआ पत्थर के मजबूत चबूतरे पर मुख्य मंदिर स्थित है.

बेतवा नदी के किनारे बसा है ऐतिहासिक देवगढ़: ललितपुर जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच देवगढ़ स्थित है. बेतवा नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र प्राचीन मंदिरों, किलों, मूर्तियों और ऐतिहासिक अवशेषों के लिए जाना जाता है. हालांकि, रेलवे स्टेशन से देवगढ़ जाने वाले रास्ते पर पर्यटन विभाग का पर्याप्त सूचना तंत्र नजर नहीं आता, जिससे पहली बार आने वाले पर्यटकों को परेशानी हो सकती है. यही वजह है कि इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले कुछ शोधार्थियों और गिने-चुने पर्यटकों को छोड़ दें, तो इस धरोहर तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या सीमित बनी हुई है.

संग्रहालय और संरक्षण व्यवस्था पर उठ रहे सवाल: मंदिर परिसर में टिकट काउंटर और संग्रहालय में रखी मूर्तियों व अवशेषों की विस्तृत सूची आसानी से उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है. परिसर में स्थित संरक्षण सहायक का कार्यालय भी अक्सर बंद रहता है. हालांकि, फिलहाल मंदिर के भग्नावशेषों को नुकसान पहुंचाने या मूर्तियों की चोरी का कोई मामला संज्ञान में नहीं आने की जानकारी मिली है. ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण विरासत को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाने और इसके इतिहास की जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार और प्रबंधन को और बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा है.

प्रचार-प्रसार की कमी से देवगढ़ नहीं पहुंच रहे पर्यटक. (Photo Credit: ETV Bharat)

आसपास ठहरने की सुविधा सीमित, रोजगार के अवसर भी कम: देवगढ़ में संरक्षित स्मारक के आसपास करीब 200 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है. आसपास कैफेटेरिया, होटल और लाउंज जैसी सुविधाओं की कमी भी पर्यटकों के ठहरने में बाधा बन सकती है. क्षेत्र में होमस्टे और बेतवा वैली रिसॉर्ट जैसी सुविधाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण इनका कारोबार भी प्रभावित होता है. पर्यटन का विस्तार न होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं.

देवगढ़ किला परिसर में जैन मंदिरों की अलग पहचान: देवगढ़ केवल दशावतार मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का किला परिसर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. यहां एक बड़े मंदिर सहित कुल 41 जैन मंदिरों का समूह मौजूद है. जानकारी के मुताबिक, जैन मंदिर परिसर को वर्ष 1930 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिगंबर जैन कमेटी को लीज पर दिया था और देखरेख की जिम्मेदारी समिति संभाल रही है. मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और नियमित देखभाल के चलते यह मंदिर समूह संरक्षित है, जबकि परिसर के शांतिनाथ मंदिर में जैन श्रद्धालु पूजा-अर्चना भी करते हैं.

बुनियादी सुविधाओं और गाइड के बिना सुस्त पड़ा पर्यटन. (Photo Credit: ETV Bharat)

जैन मंदिरों में श्रद्धालु आते हैं, दशावतार मंदिर अब भी इंतजार में: जैन मंदिर समूह धीरे-धीरे आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां जैन समुदाय के श्रद्धालुओं के साथ शोधार्थी भी पहुंचते हैं. यहां मूर्तियों को व्यवस्थित करके श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए सुरक्षित रखा गया है. दूसरी ओर, दशावतार मंदिर में पर्यटकों की संख्या सीमित है और कई लोग अपने निजी साधनों से पहुंचकर कुछ समय बिताने के बाद लौट जाते हैं. दोनों स्थलों की तुलना से यह सवाल सामने आता है कि देवगढ़ की व्यापक ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं.

ललितपुर के दशावतार मंदिर में बिखरी हैं कलात्मक मूर्तियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

इतिहासकार बोले- देवगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं: ललितपुर के इतिहासकार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े रवींद्र दिवाकर के मुताबिक, ललितपुर जिला ऐतिहासिक स्मारकों के मामले में काफी समृद्ध है. उनके अनुसार, जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में 27 स्मारक हैं और देवगढ़ क्षेत्र में सनातन, जैन तथा बौद्ध परंपराओं से जुड़ी गुफाएं, मूर्तियां और भग्नावशेष मिलते हैं. उनका मानना है कि यहां मिली प्राचीन मूर्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, तो देवगढ़ को एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बनाया जा सकता है. इससे न सिर्फ इतिहास और कला में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

गुप्तकालीन कला की अद्भुत धरोहर. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीण बोले- विश्व प्रसिद्ध स्थल के बावजूद गांव में पानी की किल्लत: स्थानीय ग्रामीण भगवान सिंह का कहना है कि देवगढ़ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. उन्होंने पेयजल संकट को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि हर घर जल योजना से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय टैक्सी संचालक पप्पू के मुताबिक, गांव में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं और कई परिवार काम की तलाश में बाहर जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि दशावतार मंदिर आने वाले कुछ पर्यटक निजी वाहनों से पहुंचते हैं और दर्शन के बाद लौट जाते हैं, जिससे स्थानीय कारोबार को खास फायदा नहीं मिल पाता.

ASI और पर्यटन विभाग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत: दशावतार मंदिर के संरक्षण, सफाई, सुरक्षा, उद्यान के रखरखाव, कर्मचारियों की तैनाती और सालाना बजट से जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के झांसी मंडल के अधीक्षक पुरातत्वविद प्रवीण कुमार से फोन पर संपर्क किया गया. उन्होंने कुछ समय में जानकारी देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उनसे संपर्क नहीं हो सका. दूसरी ओर, पर्यटन विभाग और संबंधित एजेंसियों की ओर से देवगढ़ में सुविधाओं के विस्तार की बात कही गई है. जानकारी के मुताबिक, यहां करीब 2.15 करोड़ रुपये की लागत से पंचमुखी पशुपतिनाथ मंदिर सहित अन्य सुविधाओं के निर्माण का काम आवास विकास परिषद के स्तर पर कराया जा रहा है.

उपेक्षा का शिकार ऐतिहासिक दशावतार मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

विरासत बचाने के साथ पर्यटन और रोजगार बढ़ाने की चुनौती: देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय इतिहास, स्थापत्य कला और धार्मिक परंपराओं की अनमोल धरोहर है, लेकिन इसे व्यापक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अभी कई प्रयासों की जरूरत है. बेहतर सड़क संकेतक, नियमित गाइड, संग्रहालय के खुलने का स्पष्ट समय, प्रचार-प्रसार और स्थानीय सुविधाओं में सुधार से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच बेहतर तालमेल से दशावतार मंदिर, जैन मंदिर समूह और देवगढ़ के दूसरे ऐतिहासिक स्थलों को एक साथ पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने की संभावनाएं हैं. इससे ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र को आर्थिक मजबूती भी मिल सकती है.

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