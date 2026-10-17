मां रूपी सोरेन के दशकर्म की रस्में संथाली रीति-रिवाज से संपन्न, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाई पारिवारिक परंपरा
रामगढ़ के नेमरा में पुत्र सीएम हेमंत सोरेन ने माता रूपी सोरेन के दशकर्म की रस्म संथाली रीति-रिवाज से संपन्न कराया.
Published : October 17, 2026 at 10:04 PM IST
रामगढ़ः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रामगढ़ के अपने पैतृक गांव नेमरा में अपनी दिवंगत माता स्वर्गीय रूपी सोरेन के दशकर्म संस्कार की सभी रस्में पूरी श्रद्धा, आस्था और पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप निभाईं.
संथाली रीति-रिवाजों और स्थानीय सामाजिक परंपराओं के बीच संपन्न हुए इस संस्कार में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने भी भाग लिया. माता के निधन के बाद शोकाकुल परिवार पारंपरिक विधि-विधान के साथ सभी संस्कारों को पूरा कर रहा है.
दशकर्म के दौरान मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार भोजन परोसने की रस्म निभाई. इस अवसर पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप अनुष्ठान में सहभागिता की. उन्होंने भोजन परोसने की रस्म के लिए भोजन मुख्यमंत्री को सौंपा. पूरे आयोजन के दौरान स्थानीय परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक रीति-रिवाजों का विशेष ध्यान रखा गया.
सुबह से नेमरा पहुंचने लगे रिश्तेदार और ग्रामीण
शनिवार सुबह से ही मुख्यमंत्री की दिवंगत माता रूपी सोरेन के दशकर्म में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों और परिचितों के नेमरा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. संथाल समाज के प्रतिनिधियों ने भी गांव पहुंचकर दिवंगत रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. नेमरा और आसपास के गांवों के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई.
पारिवारिक संस्कारों के बीच जनता से भी संवाद
मातृ-वियोग की इस कठिन घड़ी में पारिवारिक संस्कारों को निभाने के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से भी मिलते रहे. गांव में उनसे मिलने पहुंच रहे ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उनसे संवाद करने का सिलसिला भी जारी रहा. मुख्यमंत्री आवास से करीब 200 मीटर पहले ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहां लोगों के बैठने और मुलाकात की व्यवस्था की गई है.
रविवार को संस्कार भोज, एक लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद
दिवंगत रूपी सोरेन का संस्कार भोज रविवार, 18 अक्टूबर को नेमरा में आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार भी प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं.
संस्कार भोज में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थलों और आवागमन के मार्गों की व्यवस्था की गई है. रामगढ़ पुलिस ने भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए रूट चार्ट जारी किया है, ताकि कार्यक्रम के दौरान यातायात सुचारू बना रहे और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
नेमरा में चल रहे पारंपरिक संस्कारों के बीच परिवार के सदस्य दिवंगत रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. रविवार को आयोजित होने वाले संस्कार भोज में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की तैयारियां तेज हैं.
7 अक्टूबर को हुआ था रूपी सोरेन का निधन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का निधन 7 अक्टूबर को रांची के एक निजी अस्पताल में हुआ था. वह 80 वर्ष की थीं. दिवंगत रूपी सोरेन, झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी थीं. उनके निधन से परिवार, समर्थकों और क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर है.
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