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मां रूपी सोरेन के दशकर्म की रस्में संथाली रीति-रिवाज से संपन्न, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाई पारिवारिक परंपरा

दिवंगत रूपी सोरेन का दशकर्म का अनुष्ठान करते सीएम ( ETV Bharat )

रामगढ़ः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रामगढ़ के अपने पैतृक गांव नेमरा में अपनी दिवंगत माता स्वर्गीय रूपी सोरेन के दशकर्म संस्कार की सभी रस्में पूरी श्रद्धा, आस्था और पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप निभाईं.

संथाली रीति-रिवाजों और स्थानीय सामाजिक परंपराओं के बीच संपन्न हुए इस संस्कार में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने भी भाग लिया. माता के निधन के बाद शोकाकुल परिवार पारंपरिक विधि-विधान के साथ सभी संस्कारों को पूरा कर रहा है.