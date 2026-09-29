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धनाना की बहू दर्शना घणघस ने पुलिस प्रतियोगिता में जीता गोल्ड, गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, ससुर बोले- "बहू का अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड"

धनाना की दर्शना घणघस ने 75वीं ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतकर परिवार, गांव और देश का मान बढ़ाया.

Darshana Ghanghas Wins Gold Medal in 75th All India Police Championship
दर्शना घणघस ने पुलिस प्रतियोगिता में जीता गोल्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2026 at 1:33 PM IST

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भिवानी: जिले के गांव धनाना की बहू और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज दर्शना घणघस ने 75वीं ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है. प्रतियोगिता में दर्शना ने अपने दमदार खेल और बेहतरीन रणनीति से गोल्ड अपने नाम किया.

घर लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत: स्वर्ण पदक जीतकर घर पहुंचीं दर्शना का परिजनों और खेल जगत से जुड़े लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई और उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी गईं.

Darshana Ghanghas Wins Gold Medal in 75th All India Police Championship
धनाना की बहू दर्शना घणघस ने पुलिस प्रतियोगिता में जीता गोल्ड (ETV Bharat)

दलीप सिंह बोले- "मेहनत का मिला परिणाम": इस दौरान दर्शना के दादा ससुर और पूर्व चेयरमैन चौधरी दलीप सिंह ने कहा कि, "दर्शना की यह उपलब्धि निरंतर मेहनत, अनुशासन और लगन का परिणाम है. उसकी जीत से पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है."

भूपेंद्र सिंह ने खेल कौशल की सराहना की: वहीं, दर्शना के ससुर और भारतीय खेल प्राधिकरण के चीफ कोच भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, "खिलाड़ी की असली पहचान दबाव में उसके संयम और तकनीक से होती है. दर्शना ने रिंग में आक्रामकता और रणनीति के साथ मुकाबला किया, जो उसकी कड़ी ट्रेनिंग को दिखाता है. यह स्वर्ण पदक सिर्फ शुरुआत है. अब लक्ष्य बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना होना चाहिए."

खेल परिवार से जुड़ी हैं दर्शना: बता दें कि दर्शना घणघस का परिवार लंबे समय से खेल और अनुशासन से जुड़ा रहा है. वह अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर संदीप घणघस की पत्नी हैं. उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, ग्रामीणों और परिजनों ने बधाई दी.

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