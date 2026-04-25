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छत्तीसगढ़ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, हर हर महादेव से गूंजा जांजगीर चांपा

जांजगीर चांपा में सोमनाथ मंदिर के ज्योर्तिलिंग के दर्शन कराये जा रहे हैं.

Art of Living Event
आर्ट आफ लिविंग का आयोजन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 10:04 PM IST

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जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की पौराणिक नगरी जांजगीर चांपा के राणी सती मंदिर मे आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए रखा गया. आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर के मार्ग दर्शन मे ज्योतिर्लिंग के अंश श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे गए थे. छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में भ्रमण करने के बाद सोमनाथ मंदिर में इसकी स्थापना की योजना बनाई गई है.

आर्ट ऑफ लिविंग कर रहा आयोजन

इस अवसर पर आर्ट आफ लिंविंग के स्वामी प्रणवानंद महाराज ने बताया कि सोमनाथ मंदिर में जब 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने हमला किया. उसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया. 18वीं बार में उसने ज्योतिर्लिंग को क्षतिग्रस्त किया. शास्त्रों के मुताबिक इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं चंद्रमा ने स्थापित किया था और श्राप से मुक्ति पाई थीं, जिसके कारण ज्योतिर्लिंग हमेशा हवा मे ही उड़ता रहता.

जांजगीर चांपा में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग (ETV BHARAT)

खंडित शिव लिंग के अलग अलग टुकड़ों को दक्षिण भारत के अग्निहोत्री ब्राह्मण ने 900 वर्ष तक गुप्त रूप से अपने घर मे रखा और सन 1924 को आदि शंकराचार्य को इसकी जानकारी दी, जिस पर शंकराचार्य ने राम मंदिर की स्थापना के बाद इसे शंकर नाम के संत को सौपने के निर्देश दिया. अब वही शिवलिंग का 11 अंश स्वामी रवि शंकर को सौपा गया है., जिसे देश भर में भ्रमण करवाकर लोगों के दर्शन करवाए जा रहे हैं

Somnath Jyotirling Darshan Scheme
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन योजना (ETV BHARAT)

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 11 हिस्से हैं. जिसे लेकर देश के अलग अलग राज्यों मे आर्ट आफ लिविंग के प्रचारक जा रहे हैं. जन कल्याण के लिए लोगों को शिव जी के दर्शन करा रहे हैं- स्वामी प्रणवानंद, सदस्य, आर्ट ऑफ लिविंग

Devotees In Janjgir-Champa
जांजगीर चांपा में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT)

स्वामी प्रणवानंद ने कहा कि चन्द्रमा द्वारा स्थापित इस ज्योतिर्लिंग का वैज्ञानिको ने परीक्षण किया है. इसके बाद वैज्ञानिकों ने शिवलिंग में उपयोग हुए पदार्थो को दूसरे ग्रह पर होने की संभावना जताई है. इसलिए सौराष्ट्र के मंदिर मे फिर से इस शिवलिंग की स्थापना की जाएगी.

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स्वामी प्रणवानंद
धर्म नगरी जांजगीर चांपा
DARSHAN OF SOMNATH

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