'आर्य परिवार का करीबी है राठौर, उर्मिला-सुरेश का हो नार्को टेस्ट', ऑडियो विवाद पर बोले दर्शन भारती

उर्मिला सनावर को लेकर देहरादून पहुंचे दर्शन भारती ने सुरेश राठौर को पूरे विवाद का दोषी ठहराया है.

ANKITA BHANDARI MURDER CASE
दर्शन भारती ने सुरेश राठौर को पूरे विवाद का दोषी ठहराया (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 7, 2026 at 6:18 PM IST

4 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जोड़े जा रहे ऑडियो वीडियो मामले में नया मोड़ आ गया है. ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली उर्मिला सनावर उत्तराखंड पुलिस के पास देहरादून पहुंच चुकी हैं. अब पुलिस पूछताछ में उर्मिला से नई जानकारी सामने आ सकती है. लेकिन इससे पहले इस मामले पर दर्शन भारती ने बयान देकर इस पूरे प्रकरण को नया रूप दे दिया है.

मंगलवार देर शाम उर्मिला सनावर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक दर्शन भारती के साथ ही देहरादून पहुंची थीं और एसआईटी के सामने सबूत पेश करने की बात कही थी. अगले दिन बुधवार को दर्शन भारती ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे प्रकरण से संबंधित कुछ नई बातें बताईं. उन्होंने कहा, यह पूरी कहानी उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की है, जो लंबे समय से चली आ रही है. उन्हीं के झगड़े की वजह से यह पूरा फसाद खड़ा हुआ है.

'आर्य परिवार का करीबी है राठौर, उर्मिला-सुरेश का हो नार्को टेस्ट', ऑडियो विवाद पर बोले दर्शन भारती (VIDEO- ETV Bharat)

इस मामले में जो भी ऑडियो क्लिप सामने आई है और जो भी विवाद सामने आया है, उन सब की जड़ सुरेश राठौर है. सुरेश राठौर ने ही अपने मुंह से यह सारी बातें कही हैं. सुरेश राठौर को जेल जाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने आखिर यह बयान क्यों दिए? वही इस मामले की सारी सच्चाई बता सकता है. लेकिन जांच इस मामले में सुरेश और उर्मिला दोनों की होनी चाहिए. इस मामले में सरकार को तत्काल ही संज्ञान लेना चाहिए था और दोनों को जेल भेजना चाहिए था, ताकि यह मामला जन भावनाओं से नहीं जुड़ता.
- दर्शन भारती, संस्थापक, देवभूमि रक्षा अभियान -

क्या पुलकित, अंकित और सौरभ को बचाने के लिए षणयंत्र रचा गया? इस सवाल के जवाब में दर्शन भारती ने कहा कि सुरेश राठौर, पुलकित आर्य के परिवार का आदमी है, बेहद करीबी है. इस बात को सभी जानते हैं.

स्वामी दर्शन भारती ने आगे कहा कि, यदि जनता को लगता है कि सीबीआई जांच से न्याय मिल जाएगा, तो सीबीआई जांच में भी सरकार को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हालांकि, इस मामले में सीबीआई जांच से क्या हासिल हो जाएगा, यह भी सोचना चाहिए. सीबीआई और पुलिस भी तो उन्हीं की है, तो उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?

उर्मिला सनावर सुरक्षित है. एसआईटी ने उसे नोटिस भेजा था. उसी में अपने बयान दर्ज करवाने और सबूत देने उर्मिला देहरादून आई है. इस मामले के पीछे क्या षड्यंत्र है? VIP कौन है? इसको लेकर कोर्ट को काम करना चाहिए. कोर्ट को अपनी जांच में शामिल करना चाहिए.
- दर्शन भारती, संस्थापक, देवभूमि रक्षा अभियान -

दर्शन भारती ने उर्मिला सनावर द्वारा भाजपा के बड़े नेताओं को लेकर दिए गए बयानों को गलत ठहराया और कहा कि उन्हें इस तरह से अपशब्द और गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी. सुरेश राठौर अगर इस तरह की बातें नहीं करता तो ना तो जनता की भावनाएं बढ़ती और ना आज पब्लिक सड़क पर होती. इन दोनों लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसको लेकर खुलासा होना चाहिए. दर्शन भारती ने बताया वायरल ऑडियो पिछले महीने के रिकार्डिंग हैं.

