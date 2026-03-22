खाटूश्याम बाबा की विशेष सेवा एवं तिलक 27 मार्च को, 19 घंटे बंद रहेंगे दर्शन
26 मार्च को रात 10 बजे से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक श्री श्याम प्रभु के आम दर्शनार्थ पट बंद रहेंगे.
Published : March 22, 2026 at 11:48 AM IST
सीकर: जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में 27 मार्च शुक्रवार को विशेष सेवा-पूजा एवं तिलक कार्यक्रम होगा. इसके चलते 27 को दिनभर श्याम प्रभु के दर्शन बंद रहेंगे. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित अवधि के बाद ही दर्शन के लिए आने की अपील की है. इधर, बाबा श्याम के दरबार में दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आसानी से दर्शन कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन सुविधाएं विकसित कर रहा है.
श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 27 मार्च (शुक्रवार) को विशेष सेवा-पूजा व तिलक कार्यक्रम किया जाएगा. इसके चलते 26 मार्च को रात 10 बजे से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक श्री श्याम प्रभु के आम दर्शनार्थ पट बंद रहेंगे. इधर, सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि हर एकादशी, शनिवार एवं रविवार को खाटूश्यामजी में 500 होमगार्ड तैनात करते हैं, लेकिन अब पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ते के अलावा क्यूआरटी एवं आरएसी जवान भी लगाएंगे. हालिया लक्खी मेले के दौरान गत वर्ष से करीब 3 लाख श्रद्धालु ज्यादा आए, लेकिन व्यवस्था अच्छी होने व श्रद्धालुओं को अलग-अलग मार्गों से निकालने के चलते कहीं जाम नहीं लगने दिया.
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सामान रखवाने की व्यवस्था पर चर्चा: एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि अभी श्रद्धालु दर्शनों के दौरान लाइनों में लगते हैं तो बैग, मोबाइल, पर्स साथ रखते हैं. श्रद्धालुओं के बैग, मोबाइल आदि अलग रखवाने की व्यवस्था कराएंगे. इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी एवं जिला प्रशासन से बात करेंगे. धीरे-धीरे व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे ताकि कतार एवं मंदिर परिसर के आसपास कोई सामान लेकर ना जा पाए.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर फोकस: एसपी ने कहा कि खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक फोकस है. कस्बे के मुख्य दर्शन मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे बढ़ाएंगे. खाटूश्यामजी आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए परमानेंट पार्किंग, आने-जाने के अलग-अलग रास्तों की व्यवस्था समेत अन्य सुधार किए जा रहे हैं. लक्खी मेले के दौरान हमने पार्किंग से लेकर मंदिर परिसर तक दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की थी. चाह रहे हैं कि यह व्यवस्था परमानेंट हो.
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