ETV Bharat / state

खाटूश्याम बाबा की विशेष सेवा एवं तिलक 27 मार्च को, 19 घंटे बंद रहेंगे दर्शन

सीकर: जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में 27 मार्च शुक्रवार को विशेष सेवा-पूजा एवं तिलक कार्यक्रम होगा. इसके चलते 27 को दिनभर श्याम प्रभु के दर्शन बंद रहेंगे. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित अवधि के बाद ही दर्शन के लिए आने की अपील की है. इधर, बाबा श्याम के दरबार में दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आसानी से दर्शन कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन सुविधाएं विकसित कर रहा है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 27 मार्च (शुक्रवार) को विशेष सेवा-पूजा व तिलक कार्यक्रम किया जाएगा. इसके चलते 26 मार्च को रात 10 बजे से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक श्री श्याम प्रभु के आम दर्शनार्थ पट बंद रहेंगे. इधर, सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि हर एकादशी, शनिवार एवं रविवार को खाटूश्यामजी में 500 होमगार्ड तैनात करते हैं, लेकिन अब पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ते के अलावा क्यूआरटी एवं आरएसी जवान भी लगाएंगे. हालिया लक्खी मेले के दौरान गत वर्ष से करीब 3 लाख श्रद्धालु ज्यादा आए, लेकिन व्यवस्था अच्छी होने व श्रद्धालुओं को अलग-अलग मार्गों से निकालने के चलते कहीं जाम नहीं लगने दिया.