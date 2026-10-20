बिहार में अपराधियों ने दारोगा के दो बेटों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
बिहार के गया में अपराधियों ने दारोगा के बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 1 की मौत हो गई और दूसरा गंभीर है. रिपोर्ट- रत्नेश
Published : October 20, 2026 at 12:03 PM IST
गया: बिहार के गया में दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बीती रात को अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. गोली मारकर की गई हत्या की इस घटना की वारदात के बाद इलाके में सनसनी है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है.
अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या
घटना गया जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत नौरंगा की बताई जाती है. दशहरे के बीच इस तरह की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना अंतर्गत नौरंगा आहर के पास अपने साथियों के साथ दारोगा के दो बेटे बैठे हुए थे. इसी क्रम में अचानक अपराधी आ धमके और गोलियां चलानी शुरू कर दी.
दारोगा के दोनों बेटों को लगी गोली, एक की मौत
जानकारी के अनुसार अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग में दारोगा के दोनों बेटों को गोली लगी, जिसमें रानू शेखर की मौत हो गई. वहीं, घायल मोनू शेखर का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. मृतक मुफस्सिल थाना के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है. घायल मोनू शेखर की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है.
अररिया में पोस्टेड है शशि शेखर सिंह
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रानू शेखर के पिता शशि शेखर सिंह अररिया में पोस्टेड है. अररिया के एक थाने में वे दारोगा के पद पर हैं. घटना की जानकारी के बाद वे गया को रवाना हुए है. पुलिस के अनुसार अपराधियों की एक गोली रानू शेखर को छाती में लगी. वहीं, उसके भाई मोनू शेखर को भी गोली लगी. दोनों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां रानू शेखर की मौत हो गई.
थानाध्यक्ष का बयान
वही, इस संबंध में मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवराज इंद्र ने बताया कि रानू शेखर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. वही, उसका भाई मोनू शेखर घायल हुआ है. इस मामले में कुछ को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. मृतक रानू शेखर के पिता शशि शेखर सिंह अररिया में दारोगा के पद पर पोस्टेड हैं.
"पुलिस इस घटना को लेकर गंभीरता से आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद किए गए हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. फिलहाल घटना का कारण दो गुटों के बीच आपसी विवाद का वर्चस्व सामने आ रहा है. पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है."- देवराज इंद्र, थानाध्यक्ष मुफस्सिल
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