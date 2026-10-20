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बिहार में अपराधियों ने दारोगा के दो बेटों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बीती रात को अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. गोली मारकर की गई हत्या की इस घटना की वारदात के बाद इलाके में सनसनी है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है.

अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या