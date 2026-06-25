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देशभर के 28 शहरों में 30 जून से चलेगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम, सुझाव के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी जारी

छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने देश भर के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा.

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छात्रों की गूंज कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन करते अशोक तंवर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 3:46 PM IST

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जयपुर: नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को देश भर के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे की मांग की. साथ ही नौजवानों छात्राओं और युवाओं से संवाद के लिए 40 दिन के कार्यक्रम का आगाज भी किया. आज जिन 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनमें जयपुर, कोटा और सीकर भी शामिल हैं.

जयपुर में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम का आगाज किया. अशोक तंवर ने कहा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम देश भर के 28 शहरों में 30 जून से शुरू होगा. आज पोस्टर विमोचन के साथ कार्यक्रम का आगाज कर दिया गया है.

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उन्होंने बताया कि 30 जून से पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभाएं और छात्रों से संपर्क अभियान चलेगा. उसके बाद जुलाई माह में विद्यार्थियों और युवाओं से कैंपस संवाद और अंबेडकर संवाद होगा. उसके बाद एक अगस्त को सभी 28 शहरों में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा. 9 अगस्त को दिल्ली चलो के साथ कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन होगा.

9 अगस्त को देशभर से युवा बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी सरकार का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में अपने सुझाव देने के लिए पार्टी ने एक मिस्ड कॉल नंबर भी दिया है, जिस पर कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपने सुझाव दे सकता है. उन्होंने कहा कि 40 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत हम छात्रों युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उनकी परेशानी जानेंगे.

उन्होंने कहा कि भारत आज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और सबसे ज्यादा युवा भी भारत में रहते हैं. भारत में 65 फीसदी युवा है. उसके बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है. तंवर ने कहा कि पिछले 11 साल में कई बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आज तक किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं हुई है.

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युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. भाजपा और नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल की बात करते हैं यही वो गुजरात मॉडल है जिसमें पेपर लीक कैसे होता है, नौजवानों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ होता है, यही सब बताया जाता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के समय युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था, तब संगठन में चुनाव कराए गए थे और बड़ी संख्या में युवा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस से जुड़े थे और आज भी बहुत सारे सांसद, विधायक, महापौर और जिला प्रमुख है जो उस समय समय कांग्रेस से जुड़े थे.

धर्मेंद्र प्रधान का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ : अशोक तंवर ने कहा कि नीट का पेपर लीक होगा लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ है. यहां तक कि एनडीए के खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. 12 मई को सीबीआई को कैसे दे दिया गया था. उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था.

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