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ताजनगरी का अंधेरा? 'पक्के घर' पर ग्रहण; हज़ारों परिवारों को सिस्टम ने बना दिया 'दफ्तरों का भिखारी'!

ग्राउंड रिपोर्ट: 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' योजना के 3640 आवास जर्जर हैं. आईआईटी रुड़की ने इन आवासों को कंडम घोषित कर दिया है.

PUCCA HOUSES CRISIS IN AGRA
आगरा के 3640 परिवारों के टूटे पंख: आशियाने पर संकट ! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 11:44 AM IST

13 Min Read
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आगरा: दुनिया जिस मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इमारत 'ताजमहल' देखने आगरा आती है, उसी शहर के एक कोने यानी नरायच में 3640 गरीब और बेसहारा अपने 'जायज आशियाने' के लिए डेढ़ दशक से तरस रहे हैं. 17 साल से ये गरीब लगातार सरकारी दफ्तरों की खाक़ छान रहे हैं. जिससे उन्हें झुग्गी-झोंपड़ी में रहने से मुक्ति मिल जाए. मगर, आगरा विकास प्राधिकारण (एडीए) डूडा, नगर निगम और डीएम कार्यालय की फाइलों में ये आशियाने दफन हैं. इससे हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीबों की जोड़ी पाई-पाई भी चली गई. मगर, प्रशासनिक बहरेपन के आगे अब इन गरीब बेसहारों को उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है. क्योंकि, जो आवास उनके लिए बनाए गए थे, वो रहने लायक ही नहीं रहे हैं.

देखिए ईटीवी संवाददाता श्यामवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट...

आगरा के नरायच में 3640 बेसहारा 'जायज आशियाने' के लिए 17 साल से तरस रहे. (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत की टीम ने 2009 में 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' (बीएसयूपी) योजना के आवास का जायजा लिया, तो पता चला कि आईआईटी रुड़की की टीम इन 3640 आवासों को जर्जर और कंडम घोषित कर चुकी है.

आइए, ईटीवी भारत की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, "विकास की चमक के पीछे 'सिस्टम का क्रूर चेहरा'... जिससे गरीब को पक्की छत तो नहीं मिली. मगर, प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय सुस्ती के कारण 17 साल से एक पूरी पीढ़ी बिना घर के, बुढ़ापे और मुफ़लिसी में जीने को मज़बूर है. यह कहानी केवल एक सरकारी योजना की विफलता नहीं है, बल्कि उन 3,640 परिवारों के 17 वर्षों के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण की है. जिन्होंने 2009 में अपनी जीवनभर की गाढ़ी कमाई इस आस में सरकारी खाते में जमा कराई थी कि उनके सिर पर अपनी छत होगी. आज गरीब और बेसहारा लोग जिलाधिकारी, एडीए, नगर निगम और डूडा कार्यलय के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं.

यह सब उस वक्त हुआ था, जब सूबे में बसपा की सरकार थी. तत्कालीन सीएम मायावती ने तब 2009 में 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' (BSUP) योजना बनाई. जिसमें मजदूरों, रिक्शा चालकों और विधवा महिलाओं को मामूली कीमत पर मकान देना था. सरकार की मंशा से करीब 127 करोड़ रुपये की लागत से आगरा के लिए प्रोजेक्ट बना, जो जोरशोर से शुरू हुआ. जिसमें नरायच में 3640 आवास अलग-अलग ब्लॉक में बनाए जाने थे. जिनका काम भी शुरू हो गया था. मगर, बसपा की सरकार में मकान बन नहीं पाए.

सन् 2012 में यूपी में सपा की सरकार बनी और सीएम अखिलेश यादव बने. इसके बाद 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी और सीएम योगी आदित्यनाथ बने. मगर, अभी तक कम कीमत में बनने वाले आवास अभी तक 3640 परिवारों को नहीं मिल पाए. ये आवास अब असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं.

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पक्के घर' पर ग्रहण: आगरा में 17 साल अपने घर का इंतज़ार कर रहे हज़ारों परिवार. (ETV Bharat)

'उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं'

'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' (BSUP) योजना में बने 3640 मकान अधबने खड़े हैं, जो जर्जर और खंडहर हो रहे हैं. इन आवासों में अपना आशियाना पाने के लिए मजदूरों, रिक्शाचालकों और विधवा महिलाओं ने अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी इस उम्मीद से सरकार के खजाने में सौंप दी थी कि एक दिन उनके बच्चों को झुग्गी-झोपड़ी से मुक्ति मिलेगी. लेकिन, आज 17 साल बीत जाने के बाद भी डूडा, नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के कार्यालय की फाइलों में इन गरीबों और बेसहारों के आशियाने दफन हैं. 17 साल से इंतजार कर रहे इन पीड़ितों की आंखों के आंसू सूख चुके हैं. वहीं प्रशासनिक बहरेपन के आगे अब उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है. ये सरकारी जर्जर आवास अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं. यहां से सामानों की चोरी हो रही हैं.

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ताजनगरी में 'पक्के घर' पर ग्रहण. (ETV Bharat)

रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जांच कर दी ये रिपोर्ट

तत्कालीन बसपा सरकार में सन् 2009 में गरीबों और बेसहारोंं के लिए आवास बनाने की जिम्मेदारी आगरा विकास प्राधिकतरण को मिली थी. एडीए ने इस पर टेंडर जारी किए. जिस पर बिल्डर ने 3640 आवास बनाने का काम शुरू किया. जब इन आवास का निर्माण चल रहा था, तभी आवासों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री की शिकायतें मिलने लगीं. जिसकी जांच भी कराई गईं. मगर, मामला हर बार दाखिल दफ्तर होता रहा. जब शिकायतें अधिक हुईं, तो एडीए हरकत में आया.

एडीए ने आवासों के निर्माण में घटिया सामग्री की जांच कराई. जो सही मिलीं. जिस पर एडीए ने कार्यदायी फर्म को नोटिस दिया और भुगतान रोक दिया. ऐसे में एडीए ने आवास की मज़बूती जांचने के लिए रुड़की आईआईटी की टीम से संपर्क किया. रुड़की आईआईटी की टीम ने आवासों की मज़बूती की जांच के लिए करीब 90 लाख रुपये की डिमांड की. जिसे एडीए ने पूरा किया. इसके बाद रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट आगरा में 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' योजना में बने आवास की जांच करने के लिए आए.

आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि ये आवास मानव के रहने लायक नहीं हैं. इन आवासों के पिलर, कॉलम और छतों में दरारें आ चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं. जिससे बड़ा हादसा हो सकता है. इन आवासों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने से ये धराशायी हो सकते हैं. इसके बाद से बने-अधबने आवास यूं ही खड़े हैं.

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आगरा में हज़ारों परिवारों को सिस्टम ने बना दिया 'दफ्तरों का भिखारी'! (ETV Bharat)

खंडहर बन गए, बारिश में गिरती हैं छतें

नरायच में 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' योजना में बनाए गए आवास बने और अधबने हैं. जिनमें खिड़की, दरवाजे और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. घटिया सामग्री की शिकायत, विभागीय खींचतान और आईआईटी रुड़की की जांच रिपोर्ट की वजह से आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. जिससे ही पहले से घटिया सामग्री में बने ये आवास खंडहर में तब्दील हो रहे हैं. जिनकी बारिश में छतें गिर रही हैं. छज्जे गिरते हैं. इतना ही नहीं, प्लास्ट का सीमेंट झड़ने से मकान में उपयोग में लाी गईं पीली ईंटें भी साफ दिखाई दे रही हैं.

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हज़ारों परिवारों को आगरा में सिस्टम ने बना दिया 'दफ्तरों का भिखारी'! (ETV Bharat)

45 हजार रुपये गए, आवास नहीं मिला... यहां रह रहीं

जर्जर मकानों में रह रही मुन्नी देवी ने बताया कि "मैं विधवा हूं. 2009 में जब 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' योजना में ये मकान बनने लगे तो लगा था कि अपना घर हो जाएगा. किराए के मकान से छुटकारा मिल जाएगा. इसलिए, मैंने इन आवासों में अपने आशियाने के लिए आवेदन किया. जिसके लिए मुझे 45 हजार रुपये जमा करने की कही. मैंने डूडा अधिकारियों के कहने पर तभी बैंक और परिचितों से कर्जा लिया. इसके बाद 45 हजार रुपये सरकार के बैंक खाते में जमा कराए. जिसके कागज भी मेरे पास हैं. इसमें मकान के लिए गरीबी सही. कर्जा लिया. मगर, अभी तक मकान नहीं मिला है. जो रकम थी, वो भी चली गई. आठ साल से अब मैं और मेरा परिवार इन खंडहर आवास में रहने को मज़बूर है. रुपये नहीं है कि किराए के मकान में रह लें. इसलिए, यहां पर रह रही हूं."

मुन्नी देवी बताती हैं कि जब भी अधिकारी आते हैं तो कहते हैं कि यहां से निकल जाओ. ये कभी भी गिर सकते हैं. मरना यहीं पर हैं. यहां पर चोरियां बहुत होती हैं. जो चोरियां करते हैं. उनका विरोध करते हैं, तो मारपीट करते हैं.

मुन्नी देवी बताती हैं कि मेरे साथ ही तमाम बुजुर्गों ने आवास के लिए आवेदन किया था. रकम भी ज़मा कराई थी. जिनमें से कई की मौत हो गई हैं. उनके बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, लेकिन आवास मिलने की गुहार वहीं की वहीं खड़ी है. कार्यालयों के चक्कर काटने को मज़बूर हूं. मेरे जैसे ही 3640 परिवार हैं, जो अक्सर मुझे कार्यालयों में मिलते हैं.

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हज़ारों परिवारों को आगरा के सिस्टम ने बना दिया 'दफ्तरों का भिखारी'! (ETV Bharat)

'यहां पर मज़दूरी की, अब यहां पर मज़बूरी में रह रहे'

जर्जर आवास में रहने वाले मुश्ताक अली ने बताया कि "जब ये आवास बने थे, तब मैंने यहां पर मज़दूरी की थी. तब ठेकेदार और अधिकारियों ने बताया था कि कुछ रुपये देने होंगे. जिससे आवास मिल जाएगा. गरीब थे, कम रुपये में आवास मिल जाएगा. परिवार में परेशानी आईं, तो मकान बिक गया. कमरे के किराए के लिए भी रुपये नहीं हैं. ऐसे में अभी कई साल से यहां पर जर्जर आवास में रह रहे हैं. कहां जाएं. यहां ख़तरा है. मगर, किराए से बच रहे हैं. यही सोच कर रह रहे हैं.

सलीम अली ने बताया कि मैंने भी इन आवास के बनाने के दौरान काम किया था. मेरा अपना मकान था. मगर, मेरी पत्नी की मौत हुई. इसके बाद बड़े बेटे की मौत हो गई. दोनों के उपचार में रकम बहुत खर्च हुई. जिसमें मकान बिक गया. परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है. ऐसे में किराए पर कमरे लेकर रहना भी मुश्किल है. इसलिए, इन र्जजर मकान में रह रहे हैं. यहां पर ख़तरा बहुत है. मज़बूरी में रह रहे हैं."

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3640 परिवारों को कब मिलेगा उनके 'आशियाने' का हक़. (ETV Bharat)

खतरा है, डर भी लगता है

मज़दूर कलाम अंसारी ने बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूं. दस साल से आगरा में रह रहा हूं. गरीबी है. किराए पर रहना मुश्किल है. दो साल से इन आवास में आकर रहने लगे हैं. जिससे किराए की बचत हो जाती है. मज़दूरी मिल जाती है. उससे ही परिवार पाल रहा हूं. यहां पर रहने में जानमाल का ख़तरा है. आंधी और तूफान आता है, तो दीवार गिरती हैं. बारिश में छतें गिर जाती हैं. छज्जे गिर रहे हैं. डर लगता है कि यहां पर कोई हादसा हो गया, तो कोई जिम्मेदार नहीं हैं. यहां पर मज़बूरी में रह रहे हैं. पानी और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है. करीब तीन माह से यहां पर आकर रह रहा हूं. पानी दूर से भरकर लाता हूं. मज़बूरी है, जो यहां पर रही हैं. यहां पर सांप और कीड़े निकल आते हैं. गरीबी और मज़बूरी में यहां पर रहने को मज़बूर हैं.

'किराया बच रहा इसलिए यहां रह रहे'

अधबने जर्जर मकान में रह रही महादेवी देवी बताती हैं कि तीन माह से यहां पर रह रही हूं. किराए के रुपये नहीं है. जो यहां पर आ गई हूं. वहीं जर्जर मकान में रह रही नसरीन ने बताया कि यहां पर मज़बूरी में रह रही हैं. भले ही ये आवास जर्जर हैं. मगर, सिर पर छत है. किराया देना नहीं है. इसलिए, यहां रहने को मजबूर हैं. यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है. पानी भी खरीदते हैं. बिजली भी नहीं है. इसलिए, दूसरे लोगों से बिजली खरीदते हैं. यहां पर असमाजिक तत्व और चोर आते हैं. जो यहां पर चोरियां करते हैं. सामान उठा ले जाते हैं. जब उन्हें रोकते हैं तो मारपीट कर देते हैं. क्योंकि, यहां पर कोई चौकीदार नहीं है. इसलिए, इन आवासों के खिड़की, जंगले और चौखट तक नहीं बचे हैं.

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आगरा के नरायच में 3640 परिवारों को कब मिलेगा उनके 'जायज आशियाने' का हक़. (ETV Bharat)

'चौकीदारी की रकम नहीं मिली, मामला लेबर कोर्ट में'

चौकीदार छोटेलाल ने बताया कि "मैं जब यहां आया था तो इनकी नींव भरी जा रही थी. मैंने यहां पर चौकीदारी शुरू की. इसके बाद मेरे बेटा को भी चौकीदार पर ठेकेदार ने रख लिया. हम दोनों बाप और बेटे यहां पर आ गए. यहां पर ही परिवार के साथ रहने लगे. जब तक यहां पर काम चला, तो रुपये मिलते रहे. काम बंद हुआ तो ठेकेदार और आवास बना रही फर्म ने चार या पांच माह तक वेतन दिया. इसके बाद कुछ माह तक खर्चा दिया. इसके बाद चौकीदारी के रुपये देना बंद कर दिए. मैं और मेरा परिवार तभी से यहां पर रह रहा हूं. पहले मेरी पत्नी की तबियत खराब हुई. रुपये थे नहीं, इसलिए, उसका उपचार नहीं करा पाया. उसकी मौत हो गई. इसके बाद बेटे की पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो गई. चौकीदार की रकम मिल नहीं रही है. कहां पर जाएं. मुझे हार्ट अटैक आया, तो मैं अब काम नहीं कर सकता हूं. बेटा है, जो मज़दूरी करता है. मैं, मेरा बेटा और एक नातिन है. मज़बूरी में यहां पर रह रहे हैं. बेटे और मुझे पांच छह साल तक चौकीदारी करने पर रुपये नहीं मिले, तो लेबर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया. जिसकी सुनवाई चल रही है. मगर, रुपये नहीं हैं. इसलिए, मज़बूरी में यहां पर खंडहर मकानों में रहने को मज़बूर हूं. कार्यालयों के चक्कर काट रहा हूं."

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आगरा के नरायच में 3640 परिवार अपने 'जायज आशियाने' के लिए डेढ़ दशक से तरस रहे हैं. (ETV Bharat)

मामला कोर्ट में विचाराधीन, फैसले का इंतज़ार

अपर नगर आयुक्त व डूडा प्रभारी शिशिर कुमार ने बताया कि नरायच में 3640 आवास बनाए जाने थे, जिसमें सरकार ने एडीए को कार्यदायी संस्था नामित किया था. जब निर्माण कार्य चल रहा था. तभी आवासों के निर्माण में गुणवत्ता में खामियां देखी गईं थीं. पिलर डैमेज दिखे. पिलर्स में दरारें मिली थीं. जिस पर काम रुकवा दिया गया था. इसके बाद इन आवास की मज़बूती के लिए आईआईटी रुड़की से तकनीकी जांच कराई.

आईआईटी रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट दी. जिसमें लिखा ये आवास किसी भी मानव के रहने के लिए योग्य नहीं है. इसके बाद से एडीए ने जो शेष धनराशि थी. उसे खाते में स्थानांतरण कर दिया. वर्तमान में एडीए ने जिस ठेकेदार को निर्माण कार्य सौंपा था. एडीए और ठेकेदार फर्म के मध्य मामला कोर्ट में विचाराधीन है. उसका निपटाने होने पर स्थिति साफ होगी.

अपनी आवाज़ उठाएं

क्या विकास की बड़ी-बड़ी बातों के बीच 3,640 गरीब परिवारों को 17 साल तक आशियाने के लिए तरसाना सही है? इस प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आप क्या सोचते हैं? नीचे Comment करें और इस ग्राउंड रिपोर्ट को इतना Share करें कि यह सोए हुए सिस्टम के कानों तक पहुंचे.

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