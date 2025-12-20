ETV Bharat / state

बस्ती में दबंगों ने पीट-पीटकर युवक को मार डाला; कुछ संदिग्ध पुलिस की रडार पर, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

रास्ते में घात लगाकर बैठे थे बदमाश, युवक के आते ही लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ किया हमला, हॉस्पिटल ले जाते समय मौत.

Photo Credit; Basti Police
मृतक धर्मेंद्र चौधरी, (फाइल फोटो) (Photo Credit; Basti Police)
बस्ती : जिले में शुक्रवार रात कुछ दबंगों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना उस समय हुई जब युवक भोजन करने के बाद अपनी आटा चक्की पर सोने जा रहा था. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस जांच में जुटी है. कुछ संदिग्ध पुलिस की रडार पर है. टीमें उनके बारे में जानकारी जुटा रहीं हैं.

बेलवरिया जंगल निवासी धर्मेंद्र चौधरी की आटा चक्की है. शुक्रवार की देर रात घर वह यहां से खाना खाने के लिए घर पहुंचे. इसके बाद फिर से अपनी आटा चक्की पर सोने के लिए निकले. रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने रंजिश में धर्मेंद्र पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इससे धर्मेंद्र लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.

​चीख-पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए. आनन-फानन में घायल धर्मेंद्र को हेल्थ सेंटर पहुंचाया. वहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया. परिवार के लोग युवक को वहां लेकर जा रहे थे. इस बीच रास्ते में ही धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक हमलावर घटना के बाद से ही फरार हैं. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. कुछ संदिग्धों को मार्क किया गया है. आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई हैं, जल्द ही सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. वहीं वारदात के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. चर्चा है कि रंजिश की वजह से यह घटना हुई. हालांकि अभी पुलिस की जांच जारी है.

