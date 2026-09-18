गणेशोत्सव में धमतरी की सड़कों में पसरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइट बंद मवेशियों ने जमाया डेरा
गणेश उत्सव के दौरान धमतरी की सड़कें अंधेरे में डूबी हैं.जिसके कारण राहगीरों पर खतरा मंडरा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2026 at 12:21 PM IST
धमतरी : धमतरी शहर में गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर है. लेकिन शाम होने के बाद सड़कों पर बैठे मवेशी और अंधेरा हादसों को दावत दे रहे हैं. रायपुर-जगदलपुर मुख्य मार्ग पर अंबेडकर चौक से मकई चौक और मकई चौक से अर्जुनी चौक तक कई जगह स्ट्रीट लाइट बंद हैं.ये शहर का बेहद व्यस्त मार्ग है, जहां दिनभर और देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना रहता है.
मवेशियों के कारण हो सकता है बड़ा हादसा
गणेशोत्सव के कारण रात में भीड़ और यातायात सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ गया है. ऐसे में सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. खासकर सड़क किनारे बैठे मवेशी अंधेरे में वाहन चालकों को आसानी से नजर नहीं आते. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अचानक सामने आए मवेशियों के कारण वाहन चालकों को ब्रेक लगाना पड़ता है.
पंडाल समितियों में भी नाराजगी
गणेशोत्सव समितियों ने भी शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है. समितियों का कहना है कि पंडालों में लाइटिंग से आसपास के कुछ हिस्से तक तो रोशनी पहुंचती है, लेकिन मुख्य सड़क के बड़े हिस्से में नगर निगम की स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरा बना रहता है.
गणेशोत्सव के दौरान जब रात में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं, तब मुख्य मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त होना जरूरी है. दुकानों के बाहर लगी लाइटों से कुछ हद तक रोशनी रहती है, लेकिन दुकानें बंद होते ही सड़क पर अंधेरा और ज्यादा दिखाई देने लगता है- नागेंद्र साहू, गणेशोत्सव समिति सदस्य
डिवाइडर बनने के बाद कई जगह कनेक्शन ब्रेक हुए : महापौर
स्ट्रीट लाइट बंद होने के सवाल पर महापौर रामू रोहरा ने समस्या को स्वीकार किया. उन्होंने बताया कि डिवाइडर बनने के बाद कई जगह स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन ब्रेक हुए हैं. निगम की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि किन-किन स्थानों पर कनेक्शन बाधित हैं और उन्हें जल्द सुधारा जाएगा.
कई जगहों पर लाइटें खराब हैं. नई लाइटों की खरीदी की जा चुकी है और उन्हें भी लगाया जाएगा. वार्डों की लाइट हो या मुख्य मार्ग की स्ट्रीट लाइट, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा. शहर को जगमग करने की दिशा में काम किया जा रहा है और आने वाले समय में धमतरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा- रामू रोहरा, महापौर
महापौर का दावा बदल जाएगी शहर की सूरत
महापौर ने 2027 को महत्वपूर्ण साल बताते हुए कहा कि जनवरी 2028 तक धमतरी का नया स्वरूप दिखाई देगा. सड़क, नाली, बिजली और पानी समेत कई व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा. महापौर ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में बड़े विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है. उनके अनुसार, उनके कार्यकाल में करीब 600 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हो चुके हैं और इस महीने करीब 150 करोड़ रुपये के और कार्य स्वीकृत होने की उम्मीद है.
लाइटें कब जगमग होंगी अब भी सवाल
हालांकि इन सभी विकास कार्यों के बीच फिलहाल शहरवासियों का सीधा सवाल यही है कि मुख्य सड़क की बंद स्ट्रीट लाइटें आखिर कब चालू होंगी? इस पर महापौर ने कहा कि लाइटें आज-कल में आ जाएंगी और जहां-जहां कनेक्शन ब्रेक हुए हैं, उन्हें सुधारने के लिए विद्युत कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. अब देखना होगा कि गणेशोत्सव के बीच मुख्य मार्गों पर पसरा अंधेरा कब दूर होता है और शहरवासियों को कब राहत मिलती है.
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