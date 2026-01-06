ETV Bharat / state

छुईखदान के इतिहास का काला दिन, तहसील बचाने पांच लोगों ने खाई थी गोलियां, आज भी न्याय का इंतजार

खैरागढ़ : आजादी के बाद लोकतंत्र की नींव पर सबसे गहरे सवालों में से एक छत्तीसगढ़ के छुईखदान में दर्ज है. 9 जनवरी 1953 वो तारीख है जब प्रशासनिक फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से खड़े नागरिकों पर गोलियां चलीं. तहसील बचाने की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर हुई फायरिंग में 5 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. यह घटना आज भी छुईखदान के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है.



जब तहसील छीनी गई और लोकतंत्र लहूलुहान हुआ

रियासतों के विलीनीकरण के बाद 1 जनवरी 1948 को दुर्ग जिले में दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद और छुईखदान कुल सात तहसील अस्तित्व में थीं. लेकिन दिसंबर 1952 में सरकार ने दुर्ग जिले की एकमात्र छुईखदान तहसील को समाप्त करने का निर्णय लिया. यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था बल्कि क्षेत्र की पहचान आत्मसम्मान और भविष्य पर सीधा प्रहार था. विरोध स्वाभाविक था आंदोलन शांतिपूर्ण था लेकिन जवाब गोलियों से मिला.



जांच हुई बहस हुई पर न्याय कहीं खो गया

घटना की भयावहता के बाद तत्कालीन नागपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बीके चौधरी की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया. उस दौर के नेता प्रतिपक्ष ठाकुर प्यारेलाल ठाकुर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया लेकिन वह ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया.

नतीजा ये रहा कि न मृतकों को न्याय मिला न दोषियों पर कार्रवाई हुई और न ही छुईखदान को उसका खोया सम्मान लौटाया गया.



73 साल बाद भी जिंदा है शहादत की लौ

आज 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी छुईखदान उस दर्द को भूला नहीं है. हर वर्ष 9 जनवरी को यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है.इस साल 9 जनवरी 2026 को शहीद गार्डन छुईखदान में भव्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जहां 5100 दीपों की रोशनी में शहीदों को नमन किया जाएगा.



श्रद्धांजलि के साथ संघर्ष का ऐलान

इस बार श्रद्धांजलि केवल स्मरण तक सीमित नहीं रहेगी.छुईखदान विकासखंड के समग्र विकास ऐतिहासिक उपेक्षा और अधूरे वादों के विरोध में नए जनआंदोलन की औपचारिक शुरुआत की जाएगी. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब छुईखदान को उसका हक पहचान और विकास मिलेगा.