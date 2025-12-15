ETV Bharat / state

यूपी में डेवलप होगा नया टूरिस्ट प्लेस; हिमालय की तराई में बसा खूबसूरत इलाका, वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर

महराजगंज के स्थानीय प्रशासन सोहागी बरवा सेंचुरी में ट्री-हाउस, रेस्ट हट, पार्क, झूले लगवाएगा.

सोहागी बरवा
सोहागी बरवा (Photo Credit: ETV Bharat)
महराजगंज: प्रकृति प्रेमियों के लिए यूपी में एक नया टूरिस्ट प्लेस डेवलप होगा. हिमालय की तराई में बसे और नेपाल सीमा से सटे महराजगंज दर्जिनिया ताल में वाइल्ड लाइफ को करीब से जानने-देखने के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यह वाइल्ड लाइफ खासकर मगरमच्छों के लिए चर्चित है. इसके साथ ही यहां बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं. खूबसूरत नजारों के साथ जंगल की दुनिया की सैर पर्यटकों को रोमांचित करेगी. इसके लिए स्थानीय प्रसाशन ने एक खाका तैयार किया है. साथ ही अफसरों ने इसे अमली जामा पहनाने के लिए निरीक्षण भी किया है. आइए जानते हैं, सोहागी बरवा सेंचुरी के निचलौल रेंज के बारे में....

सोहगी बरवा में वन्यजीवों की संख्या
सोहगी बरवा में वन्यजीवों की संख्या (Photo Credit: ETV Bharat)

जैव विविधता: दर्जिनिया ताल उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर, जहां भारत की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं. महराजगंज के निचलौल तहसील के वन क्षेत्र में बसा यह ताल आज केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि जैव विविधता, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण बन चुका है. यहां लिटिल एग्रीट, कॉरमोरंट, वॉटरहेन, आदी की चहचहाहट भी सुनाई देती है. यहां मगरमच्छ ताल में धूप सेंकते दिखाई देते हैं. यहां चारों ओर हरियाली और साफ मौसम में दूर तक दिखती हिमालय की चोटियां किसी भी पर्यटक को ठहरकर सोचने पर मजबूर कर देती हैं.

दर्जिनिया ताल कैसे पहुंचे
दर्जिनिया ताल कैसे पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण: महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और प्रभागीय वनाधिकारी निरंजन राव सुर्वे ने रविवार को दर्जिनिया ताल के सोहागी बरवा सेंचुरी के निचलौल रेंज का संयुक्त निरीक्षण किया. यह निरीक्षण यहां वन्यजीव संरक्षण को सशक्त करने और पर्यावरण आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया.

दर्जिनिया ताल में घूमने का समय
दर्जिनिया ताल में घूमने का समय (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश: इस दौरान ट्री-हाउस, रेस्ट हट, पार्क, झूले, सेल्फी प्वाइंट और ताल तक सुगम मार्ग के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए. डीएम ने संकेत दिए कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पीपीपी मॉडल के तहत निजी भागीदारी की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बैठवलिया बीट के ग्राम सभा भेड़ियारी में कुल 03 हेक्टेयर में विकसित हो रहे मैत्री वन को भी देखा. जहां लगभग 400 पौधे लगाए जा रहे हैं.

दर्जिनिया ताल मेंधूप सेंकते मगरमच्छ
दर्जिनिया ताल में धूप सेंकते मगरमच्छ (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि पर्यटकों के बैठने, रुकने और समय बिताने की जब तक बेहतर व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इको-टूरिज्म का विकास संभव नहीं है. दर्जिनिया ताल केवल पर्यटन नहीं, बल्कि हरियाली और संरक्षण का भी केंद्र बनने की ओर अग्रसर है. दर्जिनिया ताल आज उस उम्मीद का नाम है, जहां प्रकृति, पर्यटन और रोजगार, तीनों एक साथ पनप सकते हैं. आने वाले समय में यह स्थल पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि अंतर्राज्यीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है.

महराजगंज दर्जिनिया ताल में वाइल्ड लाइफ
महराजगंज दर्जिनिया ताल में वाइल्ड लाइफ (Photo Credit: ETV Bharat)

