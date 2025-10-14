ETV Bharat / state

दरगाह वाद प्रकरण: मंदिर के दावे की जगह को सीज करने और सीसीटीवी लगाने की मांग, अर्जी पर सुनवाई 17 को

परिवादी ने कोर्ट में अर्जी देकर आशंका जताई है कि दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली जगह से साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं.

Vishnu Gupta, complainant in Dargah case
दरगाह मामले में परिवादी विष्णु गुप्ता (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
अजमेर: अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मामले में परिवादी पक्ष की ओर से अजमेर की सिविल पश्चिम कोर्ट संख्या प्रथम में मंगलवार को अर्जी दायर की गई. परिवादी ने कोर्ट से मांग की है कि दरगाह में जिस क्षेत्र को लेकर शिव मंदिर होने का दावा किया गया है. उस क्षेत्र को सील किया जाए. वहीं निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं. बता दे कि अजमेर की सिविल कोर्ट पश्चिम में दरगाह में शिव मंदिर होने का वाद विचाराधीन है. इस दावे में अजमेर दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग को परिवादी पक्ष की ओर से पक्षकार बनाया गया था.

कोर्ट में लगाई अर्जी: हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मामले में परिवादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में अजमेर की सिविल कोर्ट पश्चिम संख्या एक में अर्जी पेश की गई है. अर्जी के माध्यम से अदालत से मांग की गई है कि दरगाह के जिस क्षेत्र में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पूर्व में इसी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां निचले क्षेत्र में भगवान शिव का दीवार पर चित्र अंकित है और शिवलिंग के अलावा कई तरह के साक्ष्य मौजूद हैं.

परिवादी ने कोर्ट में अर्जी दे जताई आशंका (ETV Bharat Ajmer)

सुनवाई 17 अक्टूबर को: परिवादी गुप्ता ने अर्जी के माध्यम से अंदेशा जाहिर किया है कि दावे में जहां शिव मंदिर बताया गया है, उस जगह से मंदिर होने के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं. इसलिए कोर्ट से अर्जी के माध्यम से मांग की गई है कि उस क्षेत्र को दरगाह में संरक्षित कर सीज कर दिया जाए. इस अर्जी पर 17 अक्टूबर को सुनवाई रखी है. उन्होंने बताया कि अर्जी पर सुनवाई के दौरान वे खुद कोर्ट में उपस्थित होकर दरगाह में मंदिर के दावे की जगह को सीज करने की मांग करेंगे. साथ उस जगह की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने की मांग कोर्ट से की जाएगी.

यह है मामला: दरगाह में शिव मंदिर होने का दवा परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से सितंबर 2024 में अजमेर की सिविल कोर्ट संख्या प्रथम में किया गया था. परिवादी ने दरगाह कमेटी ख्वाजा गरीब नवाज, केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाया था. इस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए एक दर्जन से अधिक संस्थाओं और लोगों ने कोर्ट में धारा 1/10 के तहत अर्जियां प्रस्तुत की थी. यह प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है.

दरगाह में शिव मंदिर का दावा मामला
SHIV TEMPLE CLAIM CASE IN DARGAH
DEMAND TO PUT CCTV AT CLAIMED SITE
HEARING OF DARGARH CASE ON OCT 17
AJMER DARGAH CASE

