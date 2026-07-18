पिता चलाते हैं ट्रक, अब बेटी बनेगी डॉक्टर.. दरभंगा की कायनात को NEET परीक्षा में 593 अंक
दरभंगा के ट्रक ड्राइवर की बेटी कायनात खानम ने पेपर लीक का डिप्रेशन और गरीबी झेलकर री-नीट परीक्षा पास की.
Published : July 18, 2026 at 12:10 PM IST
दरभंगा: "डॉक्टर बनना मेरा सपना था, जो आज पूरा हो गया. पहली परीक्षा में मेरा स्कोर अच्छा था और मैं क्वालीफाई कर गई थी. लेकिन 10 दिनों के बाद पता चला कि पेपर लीक के कारण री-एग्जाम होगा. इसकी सूचना मिलने के बाद मैं बुरी तरह डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब दोबारा क्वालीफाई कर पाऊंगी या नहीं."
ट्रक ड्राइवर की बेटी कायनात बनेगी डॉक्टर: नीट परीक्षा पास करने वाली दरभंगा की कायनात खानम बताती हैं कि, इस मुश्किल वक्त में कोचिंग में पढ़ाने वाले सुमित सर ने मेरा हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, एक बार और कोशिश करो. उनके कहने पर मैं संस्थान के हॉस्टल में रहने लगी. वहीं रहकर तैयारी करने लगी, जिसके बाद आज सफलता मिली है.
"री-नीट के लिए शिक्षक बेहद कठिन टेस्ट पेपर बनाते थे, जिसमें नंबर कम आने पर मैं रोने लगती थी. पेपर टफ होने की धारणा के कारण मैं दिन-रात पढ़ाई में लगी रही. रोज बारह से तेरह घंटे पढ़ाई करती थी. रात के 2 बजे सोती थी और सुबह 10 बजे उठती थी. इसके बाद जितना समय बचता था, पूरे समय सिर्फ पढ़ाई होती थी. आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ." -कायनात खानम, छात्रा
NEET परीक्षा में 720 में से 593 अंक: कायनात खानम को कठिन परीक्षा में 720 में से 593 अंक आए हैं. ऑल इंडिया रैंक (AIR) 12575 और कैटेगरी वाइज रैंक 1407 आई है. वे कहती हैं कि "मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है. इस सफलता का पूरा श्रेय मेरे मम्मी-पापा के त्याग और ओमेगा संस्थान के सुमित सर के मार्गदर्शन को जाता है."
नानी के घर से गांव तक की शिक्षा: कायनात खानम मूल रूप से दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के एक छोटे से गांव मोरवारा की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी शुरुआत की शिक्षा पश्चिम बंगाल में अपने नाना-नानी के पास रहकर पूरी की थी. लेकिन कोविड-19 महामारी आने के बाद वे वापस अपने गांव मोरवारा लौट आईं.
ऑनलाइन छोड़ शहर आने का संघर्ष: कायनात बताती हैं कि गांव लौटने के बाद लॉकडाउन में सबकुछ ऑनलाइन हो गया. तब ऑनलाइन पढ़ाई करने लगीं. लेकिन गांव में नेटवर्क की भारी दिक्कत थी, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही थी. लेकिन मेरी कोशिश देख पिता ने दरभंगा के रहमगंज में किराए पर एक मकान ले लिया.
ऑफलाइन पढ़ाई को चुना: कायनात का मानना है कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन पढ़ाई होती है, क्योंकि यहां शिक्षकों से सीधा संवाद होता है. दो साल जब घर से सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने ओमेगा ज्वाइन किया. वहां पहली बार असफल होने पर माता-पिता ने पढ़ाई छोड़ने को कह दिया था, पर शिक्षक ने संभाल लिया.
पिता चलाते हैं ट्रक, अब बेटी बनेगी डॉक्टर: कायनात के पिता इम्तियाज अहमद खान ट्रक चलाते हैं. उन्होंने बताया, "पहले हमलोग गांव में रहते थे. लेकिन जब बेटी की पढ़ाई के प्रति रुचि देखी और उसका डॉक्टर बनने का सपना जाना, तो हम दरभंगा आ गए. ट्रक ड्राइवर की सीमित कमाई में शहर में सब संभालना आसान नहीं था."
"आप लोगों को पता ही है कि एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है. कम पैसे में रूम रेंट देना, फिर खाना-पीना और पढ़ाई का खर्च उठाना बेहद कठिन था. आज हमारी मेहनत सफल रही. मेरी बेटी डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की सेवा करेगी, जिससे हमें बेहद खुशी है." - इम्तियाज अहमद खान, कायनात के पिता
ये भी पढ़ें: