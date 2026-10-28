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Bihar MLC Election: जीत के साथ ही शिक्षकों के लिए जन सुराज का बड़ा ऐलान, सुरेश प्रसाद राय ने की ये घोषणा

नवनिर्वाचित MLC सुरेश प्रसाद राय को मिला प्रमाण पत्र ( ETV Bharat )

दरभंगा: दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश प्रसाद राय को जीत का प्रमाण पत्र देर रात जिला प्रशासन ने दिया. लगातार दिन बार चुनाव में हार नसीब होने के बाद आखिरकार जनसुराज का साथ मिलने के बाद उन्होंने चौथी बार चुनावी प्रयास में जीत हासिल की. जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है. इस मौके पर सुरेश राय ने कहा कि वह शिक्षकों की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहेंगे.

तीन बार हारे.. चौथी बार में जीत