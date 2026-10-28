Bihar MLC Election: जीत के साथ ही शिक्षकों के लिए जन सुराज का बड़ा ऐलान, सुरेश प्रसाद राय ने की ये घोषणा
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : October 28, 2026 at 1:35 PM IST
दरभंगा: दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश प्रसाद राय को जीत का प्रमाण पत्र देर रात जिला प्रशासन ने दिया. लगातार दिन बार चुनाव में हार नसीब होने के बाद आखिरकार जनसुराज का साथ मिलने के बाद उन्होंने चौथी बार चुनावी प्रयास में जीत हासिल की. जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है. इस मौके पर सुरेश राय ने कहा कि वह शिक्षकों की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहेंगे.
तीन बार हारे.. चौथी बार में जीत
जीत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सुरेश प्रसाद राय ने कहा कि शिक्षक सेवा के दौरान उन्होंने जो संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं. उन्होंने अपने संकल्प पत्र में शिक्षकों से जुड़े जिन मुद्दों का उल्लेख किया है, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे.
"शिक्षक भाइयों और बहनों ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसपर खरा उतरने का प्रयास करूंगा. प्रमाण पत्र मिलने में देर हुई, लेकिन यह निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है."- सुरेश प्रसाद राय, नवनिर्वाचित MLC, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
सुरेश प्रसाद राय का बड़ा ऐलान
सुरेश प्रसाद राय ने मतगणना में लगे अधिकारियों और कर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि मतगणना निष्पक्ष तरीके से हुई. इस दौरान नवनिर्वाचित एमएलसी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुझे मिलने वाले सरकारी आवास को शिक्षक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे.
"वहां शिक्षकों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके समाधान की दिशा में पहल की जाएगी. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और पूरी टीम ने मुझपर भरोसा जताया. इस जीत के माध्यम से मिथिलांचल में जन सुराज को लेकर एक संदेश गया है."- सुरेश प्रसाद राय, नवनिर्वाचित MLC, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
'शिक्षकों के अधिकारों के लिए रहूंगा सजग'
सुरेश राय ने अपनी जीत को शिक्षकों के विश्वास और समर्थन से जोड़ते हुए कहा कि शिक्षक समाज की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव हैं. उनकी समस्याओं को सुनना, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर रखना उनकी प्राथमिकता होगी.
उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना केवल एक पद हासिल करना नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रति जिम्मेदारी निभाना है. वह शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाएंगे और उनके सम्मान, अधिकार तथा सुविधाओं के लिए काम करेंगे.
जीत का मिला प्रमाण पत्र
चौथी बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद मिली इस जीत को सुरेश राय के राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जा रहा है. जनसुराज के समर्थन के साथ उन्होंने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की और अंततः जीत का प्रमाण पत्र हासिल किया.
नवनिर्वाचित MLC ने जताया आभार
उन्होंने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं, शिक्षण संस्थानों के शिक्षक-कर्मचारियों और अपने समर्थकों के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों की जीत है.
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