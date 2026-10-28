जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज मदन मोहन झा को हराया, सुरेश प्रसाद राय जीते
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज पार्टी ने बाजी मारी है. यहां कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार मदन मोहन झा को पटख नी दी है.
Published : October 28, 2026 at 8:24 AM IST
दरभंगा : बिहार विधान परिषद की दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट से बेहद चौंकाने वाले चुनावी नतीजे सामने आए हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान एमएलसी डॉ. मदन मोहन झा को 324 वोटों के अंतर से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही विधान परिषद में जन सुराज पार्टी का खाता भी खुल गया है.
मदन मोहन झा चुनाव हारे
मतगणना के दौरान शुरुआत से ही दोनों प्रत्याशियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा था. अंतिम दौर की गिनती समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किए गए परिणामों के अनुसार, जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय को विजयी घोषित किया गया. वहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा दूसरे स्थान पर रहे.
महागठबंधन के समीकरणों को लगा झटका
चुनाव के पहले से ही इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय ओर चतुष्कोणीय होने की चर्चा थी, जहां महागठबंधन के दलों में ही आपसी खींचतान दिखाई दे रही थी. कांग्रेस के मदन मोहन झा के सामने आरजेडी के डॉ. कुंवर राय और माकपा के रामदेव राय भी मैदान में थे. वोटों के इस बिखराव और जन सुराज की मजबूत चुनावी रणनीति के सामने महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार टिक नहीं सका और अंततः जन सुराज ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली.
जीत से जनसुराज की विधान परिषद में एंट्री
बता दें कि सुरेश प्रसाद राय बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं. इससे पहले वर्ष 2020 के एमएलसी चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वे मदन मोहन झा से बेहद करीबी अंतर से हार गए थे. इस बार जन सुराज के बैनर तले उतरकर उन्होंने न सिर्फ अपनी पिछली हार का बदला लिया, बल्कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली चुनावी जीत दर्ज कराई. इस जीत के बाद जन सुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल है.
सभी चारों शिक्षक निर्वाचन सीट पर आया रिजल्ट
बिहार में अब तक पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार ने 1000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है. वहीं तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह विजयी रहे, जबकि सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज विजयी रहे.
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