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जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज मदन मोहन झा को हराया, सुरेश प्रसाद राय जीते

मदन मोहन झा चुनाव हारे ( ETV Bharat )

दरभंगा : बिहार विधान परिषद की दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट से बेहद चौंकाने वाले चुनावी नतीजे सामने आए हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान एमएलसी डॉ. मदन मोहन झा को 324 वोटों के अंतर से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही विधान परिषद में जन सुराज पार्टी का खाता भी खुल गया है.

मदन मोहन झा चुनाव हारे