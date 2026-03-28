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घूसखोरी के आरोप में सिपाही पर गिरी गाज, दरभंगा SSP ने किया निलंबित

घूसखोर सिपाही को एसएसपी दरभंगा ने निलंबित किया ( ETV Bharat )

सख्ती का दिखने लगा असर : सख्ती का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. अधिकारी और कर्मी अब अपने कार्यों में अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता बरत रहे हैं. आम जनता में भी यह संदेश गया है कि दरभंगा पुलिस अब भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

भ्रष्टाचार के आरोप में सिपाही निलंबित : दरभंगा के वर्तमान SSP जगुनाथ रेड्डी की कार्यशैली इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. वे भ्रष्टाचार के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं. जैसे ही कोई शिकायत या ठोस साक्ष्य सामने आता है, तत्काल जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है.

चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने के नाम पर लिए थे पैसे : प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व फेकला थाना पदस्थापित सिपाही 367 धर्मेंद्र कुमार पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर पैसे का लेन देन का विडियो सोशल मिडिया पर वायरल हुआ था, इसके बाद एसएसपी ने विडियो के आधार पर जांच के आदेश दिये गये थे.

भ्रष्टाचार के आरोप में सिपाही निलंबित (ETV Bharat)

जांच में हुई घूस लेने की पुष्टि : जांच के उपरांत फेकला थाना अध्यक्ष द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि सिपाही धर्मेंद्र कुमार द्वारा थाना में आए एक व्यक्ति से पैसों का लेन-देन किया गया. इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई. पूछताछ के दौरान भी संबंधित सिपाही द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया.

रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई : मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष ने पूरी रिपोर्ट एसएसपी दरभंगा को सौंप दी. रिपोर्ट मिलते ही एसएसपी ने बिना देर किए सख्त कदम उठाते हुए आरोपी सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, दरभंगा निर्धारित किया गया है.

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