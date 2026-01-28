ETV Bharat / state

दरभंगा का गालीबाज दारोगा सस्पेंड, महिला डॉक्टर के साथ गाली-गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद SSP का एक्शन

दरभंगा का गालीबाज दारोगा सस्पेंड हो गए हैं. महिला डॉक्टर के साथ गाली-गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई की है. पढ़ें..

दरभंगा का गालीबाज दारोगा सस्पेंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 9:01 PM IST

दरभंगा: गालीबाज दारोगा के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. जिले के बेंता थाना के थानाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे एक वीडियो के सामने आने के बाद की गई है. एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि थानाध्यक्ष ने पुलिस आचरण के विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है.

गालीबाज दारोगा निलंबित: वायरल वीडियो में हरेन्द्र कुमार को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान एक वाहन चालक से बातचीत करते हुए गाली-गलौज और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया है. वीडियो में आम जनता के साथ किया गया यह व्यवहार पुलिस आचरण के विरुद्ध माना गया है, जिसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मनमानेपन एवं उदंडता के रूप में देखा गया.

एसएसपी जगुनाथ रेड्डी (ETV Bharat)

एसएसपी ने की कार्रवाई: इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, दरभंगा निर्धारित किया गया है. दरभंगा पुलिस कप्तान की इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में अनुशासन और आम जनता के साथ शालीन व्यवहार को लेकर सख्त संदेश दिया गया है.

"सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस अवर निरीक्षक हरेन्द्र कुमार अपने कर्तव्य के दौरान आम जनता के साथ गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार करना इनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही मनमानेपन एवं उदंडता को परिलक्षित करता है. उनको तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है, तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र दरभंगा रहेगा."- जगुनाथ रेड्डी, वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा

क्या है आरोप?: दरअसल शहर की जानी-मानी वरिष्ठ चिकित्सक नातिनी और खुद डॉक्टर अपने ड्राइवर के साथ मंगलवार को निजी वाहन से घर लौट रही थीं. इसी दौरान उनका वाहन कथित रूप से वन-वे सड़क में चला गया. यह एक सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन था, जिसे चालान या कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया जा सकता था लेकिन आरोप है कि मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने कानून के दायरे में रहने के बजाय आपा खो दिया.

महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने बीच सड़क पर गाली-गलौज शुरू कर दिया. ड्राइवर को धक्का मारा और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई. वीडियो में थाना प्रभारी का उग्र व्यवहार साफ देखा जा सकता है, जहां वे ऊंची आवाज में अपशब्द कहते नजर आ रहे थे.

