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बिहार में बिना नक्शा मकान बनाने पर एक्शन, बड़े भूखंडों के लिए RERA रजिस्ट्रेशन जरूरी

दरभंगा में रेरा ने 14 अवैध प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है. बिना निबंधन प्लॉटिंग और बिना नक्शा मकान बनाने पर कार्रवाई होगी.

Darbhanga RERA Action
दरभंगा में बैठक करते रेरा आयुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
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दरभंगा: बिहार के दरभंगा में 14 अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की गई. इसके साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है. विभाग का सख्त निर्देश है कि घर या प्लॉट खरीदने से पहले रेरा (Real Estate Regulatory Authority) निबंधन की जांच कराएं. इसकी घोषणा रेरा बिहार आयुक्त संजय कुमार सिंह ने दरभंगा समाहरणालय बैठक में की. बैठक में रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध प्लॉटिंग एवं खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

रेरा की भूमिका पर चर्चा: बैठक में प्रेजेंटेशन के दौरान प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, कार्यों तथा क्षेत्रीय प्रशासन की जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई. वर्ष 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित कराने में नगरपालिका प्रशासन की भूमिका पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया.

"किसी भी घर, फ्लैट अथवा प्लॉट में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा निबंधन जांच अवश्य कर लें. फ्लैट एवं भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ही रेरा 2016 लागू है. 5300 स्क्वायर फीट से अधिक का भूखंड और अपार्टमेंट में 8 यूनिट से अधिक का बनता है तो उसको रेरा से निबंधन करना अनिवार्य होगा." -संजय कुमार सिंह, आयुक्त, रेरा बिहार

Darbhanga RERA Action
दरभंगा में बैठक करते रेरा आयुक्त (ETV Bharat)

उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई: आयुक्त ने बताया कि रेरा द्वारा 14 परियोजनाओं को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. संबंधित प्लॉटों के निबंधन एवं दाखिल-खारिज पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है. प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था रेरा अधिनियम का उल्लंघन करेगी तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रजिस्ट्री पर नजर: यदि किसी कंपनी के नाम पर प्लॉटिंग अथवा रजिस्ट्री की जा रही है तो संबंधित पदाधिकारी उसकी गहन जांच सुनिश्चित करेंगे. यदि एक ही खाता एवं खेसरा का बार-बार रजिस्ट्रेशन होने की शिकायतों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. शहरी क्षेत्रों में किसी भी परियोजना की प्लानिंग अथवा विकास कार्य शुरू होने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना का रेरा में निबंधन है या नहीं.

बिना नक्शा मकान नहीं बनवाएं: आयुक्त ने कहा कि नगर का विकास बेतरतीब ढंग से नहीं हो. बिना नक्शा पास किए मकान नहीं बनाएं. नियोजित ढंग से मकान बनाने पर रोड, पार्क, बिजली, नाली, आदि की बुनियादी सुविधा उपलब्ध होती है. नियमों के अनुरूप नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा ही नक्शा पारित किया जाए. बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए किसी भी परियोजना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

रेरा कानून उल्लंघन पर कार्रवाई: आयुक्त ने रेरा के कार्यों पर अपेक्षित सहयोग करने के लिए जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया. दरभंगा डीएम कौशल कुमार ने कहा कि रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी. जिले में अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा.

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