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1.39 करोड़ की चांदी लूटकांड का खुलासा, BJP नेता समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

दरभंगा चांदी लूटकांड का खुलासा ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार की दरभंगा पुलिस ने एक करोड़ 39 लाख रुपये की चांदी लूट का खुलासा कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 62 किलो 195 ग्राम चांदी के 56 बिस्कुट बरामद किए गए हैं. बरामद चांदी की कीमत करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपये आंकी गई है.

सर्राफा कारोबारी हुई थी लूट

दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन-एकमी रोड पर पश्चिम बंगाल के एक सर्राफा कारोबारी से हथियार के बल पर चांदी की लूट की गई थी. इस दौरान बदमाशों ने कारोबारी के ड्राइवर को गोली भी मार दी थी. घटना के बाद से ही पुलिस लगातार मामले की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.