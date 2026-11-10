1.39 करोड़ की चांदी लूटकांड का खुलासा, BJP नेता समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
Darbhanga Silver Robbery Case में 1.39 करोड़ की चांदी लूटकांड का खुलासा हो गया है. 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : November 10, 2026 at 8:34 PM IST
दरभंगा: बिहार की दरभंगा पुलिस ने एक करोड़ 39 लाख रुपये की चांदी लूट का खुलासा कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 62 किलो 195 ग्राम चांदी के 56 बिस्कुट बरामद किए गए हैं. बरामद चांदी की कीमत करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपये आंकी गई है.
सर्राफा कारोबारी हुई थी लूट
दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन-एकमी रोड पर पश्चिम बंगाल के एक सर्राफा कारोबारी से हथियार के बल पर चांदी की लूट की गई थी. इस दौरान बदमाशों ने कारोबारी के ड्राइवर को गोली भी मार दी थी. घटना के बाद से ही पुलिस लगातार मामले की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.
रेस्टोरेंट में रची गई थी साजिश
पुलिस जांच में सामने आया है कि लूटकांड की साजिश दरभंगा के रामबाग स्थित कुशल रेस्टोरेंट में रची गई थी. इस साजिश में दरभंगा भाजपा दक्षिणी मंडल के महामंत्री विशाल महासेठ उर्फ निक्की की संलिप्तता भी सामने आई है. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है.
62 किलो से अधिक चांदी बरामद
गिरफ्तार आरोपितों के पास से चांदी के अलावा 5 लाख 94 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और वाहन भी जब्त किए गए हैं. साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है. इस लूटकांड में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया है. शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
सिमरी थाना अंतर्गत घटित घटना के संबंध में। . . #BiharPolice #Darbhangapolice #HainTaiyarHum https://t.co/M39OodyOOE— Darbhanga Police (@DarbhangaPolice) November 10, 2026
एसएसपी ने दी जानकारी
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि 7 नवंबर को रात्रि करीब 21:30 बजे सभी अपराधकर्मी शोभन चौक के पास एकत्रित हुए. निक्की ने व्यापारी के वाहन का लोकेशन उपलब्ध कराया. इसके बाद दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच अपराधियों ने वाहन का पीछा किया और एम्स मुख्य द्वार से कुछ दूरी पहले सुनसान स्थान देखकर उसे रोक कर फायरिंग की. जिससे वाहन चालक के हाथ में गोली लग गई. इसके बाद वाहन में रखे चांदी के बिस्कुट, नकद राशि से भरा बैग और बोरा लूट लिया.
छोटू यादव ने किया खुलासा
एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस द्वारा कैदराबाद स्थित छोटू कुमार यादव के घर पर छापेमारी की गई. पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास कर रहे छोटू कुमार यादव को पकड़ लिया गया. उसकी निशानदेही पर घर की विधिवत तलाशी लेने पर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में काले प्लास्टिक में छिपाकर रखे गये 5,94,100 रुपये बरामद हुए.
वहीं, गहन पूछताछ के क्रम में छोटू यादव ने बताया कि मेरे दोस्त निक्की कुमार और अन्य दोस्तों ने कहा कि बंगाल का एक सर्राफा व्यापारी है, जो भारी मात्रा में चांदी और पैसे लेकर बाराबर बंगाल से दरभंगा आता जाता रहता है. जिसके पास कोई कागजात नही है, उसका ड्राइबर कौशिक मेरा दोस्त है, अगर हमलोग बंगाल के सर्राफा व्यवसायी के साथ लूटपाट करते है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है और फायदा भी करोड़ों का होगा.
"अनुसंधान के क्रम में विशाल महासेठ उर्फ विक्की एवं धीरज सोनी को भी गिरफ्तार किया गया. अनुसंधान के क्रम में इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है."- जगुनाथ रेड्डी, एसएसपी, दरभंगा
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