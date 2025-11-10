ETV Bharat / state

बिहार में नकली सिपाही का पर्दाफाश, फर्जी वर्दी पहनकर तीन महीने से चला रहा था वसूली का खेल

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन-चार महीनों से असली पुलिस की वर्दी पहनकर शहर भर में वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था. आरोपी की हरकतों से तंग आ चुके लोगों को उस समय राहत मिली, जब बेंता थाना पुलिस ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा.

गुप्त सूचना के बाद चली लंबी निगरानी: बेंता थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठग रहा है. इसके बाद पुलिस टीम ने कई हफ्तों तक उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी. शनिवार को थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सब-इंस्पेक्टर सौरव, सावो पासवान, कुंदन कुमार समेत पूरी टीम ने बेंता चौक पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

आरोपी की पहचान और बरामदगी: गिरफ्तार युवक की शिनाख्त मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कुवाढ गांव निवासी अजय कुमार यादव के पुत्र ऋषि कुमार यादव के रूप में हुई है. तलाशी में उसके पास से पूरी पुलिस वर्दी, नकली आईडी कार्ड, मोबाइल फोन और पुलिस का डंडा बरामद हुआ. ये सामान देखकर खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए.

सिपाही भर्ती में फेल, बन गया फर्जी पुलिसकर्मी: पूछताछ में ऋषि ने कबूल किया कि उसने पहले सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन असफल रहा. हार नहीं मानी और बाजार से पुलिस की वर्दी खरीद ली. इसके बाद वह खुद को दरभंगा में तैनात पुलिसकर्मी बताकर शहर के अलग-अलग इलाकों में वाहन रोककर पैसे वसूलने लगा.

परिवार को भी दिया था झूठा भरोसा: चौंकाने वाली बात यह है कि ऋषि ने अपने परिवार को विश्वास दिलाया था कि वह पुलिस में भर्ती हो गया है और दरभंगा में ड्यूटी कर रहा है. उसने आगे बताया कि अच्छी शादी और मोटा दहेज पाने के लिए वह यह नाटक रच रहा था. पुलिस की वर्दी उसकी ‘दहेज योग्यता’ बढ़ाने का हथियार बन गई थी.