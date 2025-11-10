ETV Bharat / state

बिहार में नकली सिपाही का पर्दाफाश, फर्जी वर्दी पहनकर तीन महीने से चला रहा था वसूली का खेल

दरभंगा पुलिस ने फर्जी वर्दीधारी सिपाही को गिरफ्तार किया है. तीन महीने से वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से वसूली कर रहा था. पढ़ें-

Darbhanga Fake Policeman Arrested
दरभंगा नकली सिपाही (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन-चार महीनों से असली पुलिस की वर्दी पहनकर शहर भर में वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था. आरोपी की हरकतों से तंग आ चुके लोगों को उस समय राहत मिली, जब बेंता थाना पुलिस ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा.

गुप्त सूचना के बाद चली लंबी निगरानी: बेंता थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठग रहा है. इसके बाद पुलिस टीम ने कई हफ्तों तक उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी. शनिवार को थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सब-इंस्पेक्टर सौरव, सावो पासवान, कुंदन कुमार समेत पूरी टीम ने बेंता चौक पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

आरोपी की पहचान और बरामदगी: गिरफ्तार युवक की शिनाख्त मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कुवाढ गांव निवासी अजय कुमार यादव के पुत्र ऋषि कुमार यादव के रूप में हुई है. तलाशी में उसके पास से पूरी पुलिस वर्दी, नकली आईडी कार्ड, मोबाइल फोन और पुलिस का डंडा बरामद हुआ. ये सामान देखकर खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए.

सिपाही भर्ती में फेल, बन गया फर्जी पुलिसकर्मी: पूछताछ में ऋषि ने कबूल किया कि उसने पहले सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन असफल रहा. हार नहीं मानी और बाजार से पुलिस की वर्दी खरीद ली. इसके बाद वह खुद को दरभंगा में तैनात पुलिसकर्मी बताकर शहर के अलग-अलग इलाकों में वाहन रोककर पैसे वसूलने लगा.

परिवार को भी दिया था झूठा भरोसा: चौंकाने वाली बात यह है कि ऋषि ने अपने परिवार को विश्वास दिलाया था कि वह पुलिस में भर्ती हो गया है और दरभंगा में ड्यूटी कर रहा है. उसने आगे बताया कि अच्छी शादी और मोटा दहेज पाने के लिए वह यह नाटक रच रहा था. पुलिस की वर्दी उसकी ‘दहेज योग्यता’ बढ़ाने का हथियार बन गई थी.

अब लहरियासराय थाने की हिरासत में फर्जी सिपाही: थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बता कि फिलहाल ऋषि को लहरियासराय थाने में रखा गया है. उसके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और सरकारी वर्दी के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पूछताछ जारी है और जल्द ही उसे जेल भेज दिया जाएगा.

"पूछताछ में ऋषि ने स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन असफल रहा. इसके बाद उसने पुलिस की वर्दी खरीद ली और खुद को पुलिसकर्मी बताने लगा. वह दरभंगा शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर वाहन जांच के नाम पर पैसों की उगाही करता था."-हरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष

दरभंगा में फर्जी पुलिसकर्मियों की पुरानी बीमारी: यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी दरभंगा में फर्जी ट्रैफिक दारोगा, नकली एसपी और यहां तक कि फर्जी IPS अधिकारी पकड़े जा चुके हैं. तत्कालीन ट्रैफिक थानाध्यक्ष कुमार गौरव, एडीजी पंकज दराद और एसएसपी सत्यवीर सिंह के कार्यकाल में ऐसे कई शातिर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था. पुलिस का कहना है कि अब ऐसे फर्जीवाड़े करने वालों पर और सख्ती बरती जाएगी.

ये भी पढ़ें-

बिहार में फर्जी थाना खोला, 500 लोगों को ठगा, नकली वर्दी पहनाकर ऐसे होता था वसूली का खेल

TAGGED:

DARBHANGA POLICE
दरभंगा नकली सिपाही
दरभंगा फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार
DARBHANGA NEWS
DARBHANGA FAKE POLICEMAN ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.