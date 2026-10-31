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दरभंगा तारामंडल में बनेगी ISRO की स्पेस गैलरी और इनोवेशन सेंटर

दरभंगा तारामंडल ( ETV Bharat )

दरभंगा : मिथिला में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है. दरभंगा तारामंडल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ISRO की अत्याधुनिक स्पेस गैलरी और स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा. इसको लेकर ISRO के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम ने दरभंगा तारामंडल पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया.

2 एकड़ में स्पेस गैलरी