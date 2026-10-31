दरभंगा तारामंडल में बनेगी ISRO की स्पेस गैलरी और इनोवेशन सेंटर
Darbhanga Planetarium: मिथिला में अंतरिक्ष विज्ञान की नई उड़ान, 61 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगी अत्याधुनिक सुविधा. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : October 31, 2026 at 2:06 PM IST
दरभंगा : मिथिला में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है. दरभंगा तारामंडल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ISRO की अत्याधुनिक स्पेस गैलरी और स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा. इसको लेकर ISRO के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम ने दरभंगा तारामंडल पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया.
2 एकड़ में स्पेस गैलरी
इस परियोजना के तहत करीब 2 एकड़ जमीन पर स्पेस गैलरी, इनोवेशन लैब और आधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यहां छात्र-छात्राओं को चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल-1 और गगनयान जैसे अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी के साथ 3D मॉडल, वर्चुअल रियलिटी और स्पेस वॉक सिमुलेशन का अनुभव मिलेगा. वहीं, रॉकेट्री, रोबोटिक्स, मिनी सैटेलाइट और कोडिंग जैसी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
क्या रहेगी विशेषता?
प्रस्तावित स्पेस गैलरी में भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल-1 और गगनयान जैसे मिशनों के मॉडल और प्रदर्शन सामग्री रखे जाने की योजना है. इसके अलावा प्रक्षेपण यानों के थ्री-डी मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों को भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी.
आधुनिक तकनीक और नवाचार को समझने का अवसर
इस इनोवेशन सेंटर का उद्देश्य केवल प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा. यहां विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इससे स्कूली बच्चों, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं को अंतरिक्ष अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को समझने का अवसर मिलेगा.
61 करोड़ रुपये होंगे खर्च
स्थानीय सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दरभंगा परिसदन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई. इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 61 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है. इसके धरातल पर उतरने से दरभंगा न केवल मिथिला, बल्कि पूरे बिहार में अंतरिक्ष विज्ञान और वैज्ञानिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है.
''परियोजना के लिए 61 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है. इस केंद्र के स्थापित होने से मिथिला के छात्र-छात्राओं और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान की आधुनिक सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी.''- डॉ. गोपाल जी ठाकुर, सांसद, दरभंगा
अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में मिथिला के लिए ऐतिहासिक पहल! दरभंगा में प्रस्तावित 'इसरो स्पेस गैलरी एवं इनोवेशन सेंटर' की स्थापना की दिशा में आज सर्किट हाउस के सभागार में मेरी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक से पूर्व दरभंगा तारामंडल परिसर में प्रस्तावित स्थल एवं भूमि का भौतिक निरीक्षण किया गया। बैठक में इसरो मुख्यालय (CBPO) के वरिष्ठ नोडल अधिकारी, जिला प्रशासन तथा LNMU, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय (DCE), WIT एवं UIET के निदेशक एवं प्राचार्यगण शामिल हुए। इस दौरान केंद्र के तकनीकी स्वरूप, आधुनिक प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक उपयोगिता और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारा प्रयास है कि मिथिला के बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आधुनिक तकनीक से जुड़ने के लिए अपने ही क्षेत्र में विश्वस्तरीय अवसर मिलें। यह केंद्र दरभंगा को विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मिथिला की प्रतिभा को अंतरिक्ष तक पहुंचाना हमारा संकल्प है! जय हिन्द! जय मिथिला! ❤️ #ISRO #SpaceGallery #InnovationCenter #Darbhanga #Mithila #SpaceScience #BiharDevelopment— Gopal Jee Thakur (@gopaljeebjp) October 30, 2026
मिथिला के विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा
सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना के साकार होने से दरभंगा तारामंडल की पहचान केवल मनोरंजन और खगोलीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है. मिथिला के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलेगा.
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