ETV Bharat / state

'10 लोगों को गोलियों से भून दिया था..' 31 साल बाद चर्चित वकील समेत 5 दोषी को आजीवन कारावास

दरभंगा पटोरी हत्याकांड मामले में पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई. जानिए उस दिन क्या हुआ था?

Darbhanga Patori Murder Case
पटोरी हत्याकांड मामले में फैसला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: साल 1994 के 8 अगस्त की शाम पटोरी वासियों के लिए दहशत भरी थी. लोग घरों से निकलने में डर रहे थे कि कहीं फिर कोई अनहोनी ना हो जाए. पूरा पटोरी गांव के लोग दहशत में थे. एक साथ 10 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था.

शाम को याद कर सिहर जाते हैं लोग: आज भी लोग उस घटना को याद कर कहते हैं कि यह कोई भारत-पाकिस्तान में युद्ध नहीं बल्कि आपसी विवाद था. जमीन विवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था. आज भी उस शाम को याद कर सिहर जाते हैं.

दरभंगा पटोरी हत्याकांड (ETV Bharat)

क्या हुआ था उस शाम?: लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा कहते हैं शाम के करीब 6-7 बज रहे होंगे. पटोरी गांव के 10 से 12 किसान मवेशी चराकर लौटे थे. पड़ोसी गांव बसंत के पास गुणसार पोखर में मवेशी को पानी पिलाने पिला रहे थे. इसी दौरान बसंत गांव के दर्जनों लोग फरसा, भाला, बंदूक लेकर पहुंच गए.

किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग: हथियार से लैस सभी लोग किसानों को घेर लिया. उसमें से कुछ लोग मवेशी को जबरन बसंत गांव ले जाने लगे. ऐसा करते देख किसानों ने इसका विरोध किया. विरोध देख बसंत गांव के लोग उग्र हो गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे.

Darbhanga Patori Murder Case
पटोरी हत्याकांड मामले का दोषी (ETV Bharat)

10 लोगों को गोलियों से भून दिया: करीब 10 लोगों को गोली लगी. किसानों में शामिल पटोरी गांव निवासी रामकृपाल चौधरी और रामपुकार चौधरी को काफी गोली लगी थी. आनन फानन में सभी को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसमें रामकृपाल चौधरी की पहले ही मौत हो गयी. रामपुकार चौधरी की मौत कुछ दिन बाद इलाज के दौरान हुई थी.

आज भी गोलियों के निशान: इस गोलीबारी में घायल अन्य लोगों का इलाज डीएमसीएच में चला था. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा कहते हैं कि जो लोग गोलीबारी में जख्मी हुए थे. आज भी उनके शरीर पर जख्म के निशान हैं. किसी के पीठ, रीढ़, हाथ, पैर और कंधा में गोली लगी थी.

13 लोगों नामजद अभियुक्त थे: घटना के अगले दिन 9 अगस्त को पुलिस ने 13 नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कोर्ट में स्पष्ट हुआ था कि गोली चलाने में कौशर इमाम हाशमी, अंबर इमाम हाशमी, कमर इमाम हाशमी (मौत हो चुकी है), राजा हाशमी ने ही गोली चलायी थी.

"13 नामजद अभियुक्त में एक रंगदार हाशमी फरार हो गया था. शेष 12 के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था. ट्रायल के दौरान दो और आरोपी फरार हो गए थे. 5 अभियुक्तों की इस दौरान मौत हो गयी. शेष बचे 5 आरोपी को कोर्ट ने हत्याकांड का दोषी पाया." -अमरेंद्र नारायण झा, लोक अभियोजक, सिविल कोर्ट, दरभंगा

Darbhanga Patori Murder Case
पटोरी हत्याकांड मामले का दोषी (ETV Bharat)

5 अभियुक्त को आजीवन कारावास: अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि घटना के 31 साल बाद 31 जनवरी 2026 को दरभंगा सिविल कोर्ट के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सुमन कुमार दिवाकर अपना फैसला सुनाया. दोषी पाए गए चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, अंजर इमाम हाशमी, राजा इमाम हाशमी, मोबिन हाशमी, पूर्व लोक अभियोजक कौसर इमाम हाशमी को सजा हुई है.

31 साल बाद मिला न्याय: पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई. प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा होगी. पूरे 31 साल बाद कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DARBHANGA PATORI MURDER CASE
पटोरी हत्याकांड
दरभंगा पटोरी हत्याकांड
DARBHANGA NEWS
PATORI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.