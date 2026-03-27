यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इस ट्रेन का हुआ मार्ग परिवर्तन, 12 ट्रेनें कॉशन ऑर्डर के आधार पर चलेंगी
जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, समपार नंबर 101 पर लिमिटेड हाइट सब-वे निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग कार्य हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 5:45 PM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों के सुविधा के लिए अलग-अलग तरीके के विकास कार्य किये जा रहे हैं. गोरखपुर-छपरा रेल खंड पर मैरवा-बनकटा स्टेशनों के बीच काम हो रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि समपार संख्या 101 पर लिमिटेड हाइट सब-वे के निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग कार्य हो रहा है. इसके परिप्रेक्ष्य में गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है. इसके साथ ही 12 ट्रेन नियंत्रण के साथ संचालित की जाएगी.
इनका हुआ मार्ग परिवर्तन: दरभंगा से 30 मार्च, 2026 को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सीवान-थावे-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जायेगी.
नियंत्रण के साथ चलेंगी ट्रेनें: निम्न ट्रेनें सामान्य गति से नहीं, बल्कि रेलवे के कंट्रोल रूम के विशेष निर्देशों या कॉशन ऑर्डर के आधार पर चलेंगी.
- 30 मार्च, 2026 को 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी मार्ग में 15 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 30 मार्च, 2026 को 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस मार्ग में 35 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 30 मार्च, 2026 को 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 31 मार्च, 2026 को 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस मार्ग में 05 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 31 मार्च, 2026 को 15903 डिब्रुगढ़-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस मार्ग में 25 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 03 अप्रैल, 2026 को 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस मार्ग में 25 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 03 अप्रैल, 2026 को 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस मार्ग में 20 मिनट नियंत्रित कर चलाई
जायेगी.
- 03 अप्रैल, 2026 को 02564 नई दिल्ली-बरौनी विशेष गाड़ी मार्ग में 25 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 04 अप्रैल, 2026 को 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस मार्ग में 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 04 अप्रैल, 2026 को 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस मार्ग में 35 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 04 अप्रैल, 2026 को 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी मार्ग में 20 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
- 04 अप्रैल, 2026 को 15027 सम्बलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 15 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
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