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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इस ट्रेन का हुआ मार्ग परिवर्तन, 12 ट्रेनें कॉशन ऑर्डर के आधार पर चलेंगी

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों के सुविधा के लिए अलग-अलग तरीके के विकास कार्य किये जा रहे हैं. गोरखपुर-छपरा रेल खंड पर मैरवा-बनकटा स्टेशनों के बीच काम हो रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि समपार संख्या 101 पर लिमिटेड हाइट सब-वे के निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग कार्य हो रहा है. इसके परिप्रेक्ष्य में गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है. इसके साथ ही 12 ट्रेन नियंत्रण के साथ संचालित की जाएगी.

इनका हुआ मार्ग परिवर्तन: दरभंगा से 30 मार्च, 2026 को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सीवान-थावे-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जायेगी.