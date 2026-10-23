Darbhanga MLC Election: स्नातक और शिक्षक सीटों पर वोटिंग; 237 बूथों पर 1.35 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे फैसला
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के तहत दरभंगा में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए होगी वोटिंग, त्रिकोणीय हुआ मुकाबला. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : October 23, 2026 at 6:54 AM IST
दरभंगा: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे. जिले में भी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. आज 1,26,951 स्नातक मतदाताओं के लिए कुल 138 मतदान केंद्र और 13 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 9026 मतदाताओं के लिए 99 मतदान केंद्र बनाए गए है. कुल मिलाकर विधान परिषद चुनाव के लिए 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
स्नातक चुनाव के लिए मैदान में हैं चालीस प्रत्याशी
मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा स्नातक चुनाव के लिए कुल चालीस प्रत्याशी मैदान में है जिसमें मुख्य मुकाबला भाजपा के सर्वेश कुमार, राजद के अनिल और जन सुराज के इम्तियाज नूरानी के बीच है. इस कारण इस मुकाबले को त्रिकोनीय माना जा रहा है.
बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों का दम
वहीं इस सीट से जनसुराज से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले रविन्द्र यादव भी अपना प्रबल दावा बता रहे है. वहीं भाजपा से बागी सीए आदित्य झा ने भी पूरे चुनाव में जमकर पसीना बहाया है. वहीं सीतामढ़ी से जिला शिक्षा पदाधिकारी पद से सेवानिवृत डॉ संजय कुमार देव भी अपने आप को मजबूत उम्मीदवार बता कर जीत का दम भर रहे हैं.
मेयर पति ने भी किया जीत का दावा
इसके अलावा दरभंगा नगर निगम की मेयर के पति सिबगतुल्लाह खान उर्फ़ डब्बू खान भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं. अपनी जीत के लिए उनका अपना अलग ही दावा है. उनका मानना है की अबतक उन्होंने जो चुनाव लड़े है उन्होंने सभी में जीत हासिल की है, यही कारण है स्नातक चुनाव में भी उनकी जीत पक्की है.
कांग्रेस और जन सुराज के बीच मुख्य मुकाबला
बात करें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तो वहां कांग्रेस के डॉ मदन मोहन झा और जन सुराज के डॉ सुरेश राय के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. इस चुनाव में डॉ मदन मोहन झा अपनी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे है. वहीं पिछले तीन चुनाव से मैदान में रहें जनसुराज के डॉ सुरेश राय को पिछले चुनाव भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था.
सुरेश राय ने थामा प्रशांत किशोर का दामन
इस बार यह सीट जेडीयू के खाते में जाने के बाद इन्होंने जन सुराज का दामन थाम लिया. वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी थी जेडीयू भी इनको अपना उम्मीदवार बनाना चाह रहा था लेकिन सुरेश राय ने प्रशांत किशोर का साथ लेना उचित समझा.
जेडीयू की हैट्रिक पर रोक का दावा
इसके बाद डॉ सुरेश राय ने मुंगेर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद से इस्तीफा दे दिया. चुनावी मैदान में वे जेडीयू के डॉ घनश्याम राय डॉ को हैट्रिक लगाने से रोकने के हर तरीके का प्रयोग कर अपनी जीत सुनिश्चित करने की दावा कर रहे हैं. डॉ सुरेश पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे और उन्हें कांग्रेस के डॉ मदन मोहन झा से हार का सामना करना पड़ा था.
राजद ने पहली बार उतारा उम्मीदवार
बात करें अगर राष्ट्रीय जनता दल की तो पार्टी ने दरभंगा निर्वाचन सीट से पहली बार अपना उम्मीदवार उतारा है. इस बार राजद ने कुमार राउत को अपना उम्मीदवार बनाया है. पार्टी के मुताबिक राउत राष्ट्रीय राजद के एक ऊर्जावान और जनप्रिय उम्मीदवार हैं. वे पार्टी के सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास के मूल सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते हैं.
तैयारियां पूरी
वहीं चुनाव की तैयारियों के संबंध में दरभंगा के प्रमण्डलीय आयुक्त हिमांशु कुमार ने बताया की निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि सभी कर्मी निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का समुचित ढंग से निर्वहन कर सकें. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं.
"निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि सभी कर्मी निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का समुचित ढंग से निर्वहन कर सकें. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं."- हिमांशु कुमार, प्रमण्डलीय आयुक्त
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