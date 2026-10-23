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Darbhanga MLC Election: स्नातक और शिक्षक सीटों पर वोटिंग; 237 बूथों पर 1.35 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे फैसला

दरभंगा में भाजपा के सर्वेश कुमार व कांग्रेस के डॉ मदन मोहन झा ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे. जिले में भी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. आज 1,26,951 स्नातक मतदाताओं के लिए कुल 138 मतदान केंद्र और 13 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 9026 मतदाताओं के लिए 99 मतदान केंद्र बनाए गए है. कुल मिलाकर विधान परिषद चुनाव के लिए 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

स्नातक चुनाव के लिए मैदान में हैं चालीस प्रत्याशी