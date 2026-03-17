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दरभंगा में LPG संकट से होटल कारोबार ठप, कुम्हारों के मिट्टी का चूल्हा बना सहारा

दरभंगा में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति लगभग बंद हो गई है. कुम्हारों ने आपदा को अवसर में बदलकर मिट्टी के चूल्हे बेचना शुरू किया.

LPG SHORTAGE IN DARBHANGA BIHAR HOTEL BUSINESS CRISIS
दरभंगा में कुम्हारों के मिट्टी के चूल्हे बने सहारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 11:41 AM IST

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दरभंगा : देश में एलपीजी सिलेंडर की मारामारी अब एक बड़े संकट का रूप ले चुकी है. दरभंगा में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय संकट में आ गए हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गये हैं, जबकि कुछ संचालक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाकर किसी तरह अपना व्यवसाय चला रहे हैं.

कुम्हारों ने आपदा को अवसर में बदला : इस गैस संकट के बीच दरभंगा के कुम्हारों ने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया हैं. कुम्हारों ने वैकल्पिक व्यवस्था से चूल्हा बनाकर होटल एंव छोटे-छोटे ठेले वालों के लिए संजीवनी तैयार कर दी हैं. कुम्हारों ने जब से एलपीजी गैस की किल्लत देखी तो जुगाड़ से कई चूल्हे तैयार लिए. जिसके लिए वो कबाड़ में पड़े ड्रमों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

LPG SHORTAGE IN DARBHANGA BIHAR HOTEL BUSINESS CRISIS
दरभंगा में मोबिल के ड्रम में मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे (ETV Bharat)

मोबिल के ड्रम में मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे : पहले मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने वाले कुम्हार अब बड़े-बड़े मोबिल के ड्रम में मिट्टी के चूल्हे तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है. कुम्हारों ने बड़े लोहे के ड्रम को काटकर उसमें मिट्टी की परत चढ़ाकर मजबूत चूल्हा तैयार किया है. इन चूल्हों को इस तरह बनाया जाता है कि एक साथ कोयला या लकड़ी जलाकर बड़े पैमाने पर खाना पकाया जा सके.

कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति ठप : ड्रम वाले इन चूल्हों की इनकी कीमत 3500 से 5000 रुपये तक बताई जा रही है. होटल और रेस्टोरेंट संचालक अपने व्यवसाय को बचाने के लिए इन चूल्हों का ऑर्डर दे रहे हैं. दरभंगा में होटल, रेस्टोरेंट, स्कूलों, कॉलेज, निजी हॉस्टल एंव मेंस के मध्याह्न भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति लगभग ठप सी हो गई है. और अभी उपलब्ध होने के दूर-दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहें हैं. जिसके चलते सभी धीरे-धीरे नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं.

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गैस संकट को देखते हुए चूल्हा बनाने का विचार आया (ETV Bharat)

गैस की कमी से होटल चलाना हुआ मुश्किल : दरभंगा में कई होटल संचालकों ने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है. वहीं एक रेस्टोरेंट संचालक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर मिलना लगभग बंद हो गया है, जिससे होटल चलाना बेहद मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि स्थायी कर्मचारियों को वेतन देना भी जरूरी है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बड़े मिट्टी के चूल्हे बनवाए जा रहे हैं.

''जैसे ही मुझे इस नए विकल्प यानी ड्रम को चूल्हें में कनवर्ट करने के बारे में पता चला तो मैं कुम्हारों के पास चूल्हा देखने पहुंच गया. मुझे यह व्यवस्था ठीक लगी, जिसके बाद मैंने 4500 रुपये में एक चूल्हे का ऑर्डर दे दिया.''- प्रदीप गुप्ता, रेस्टोरेंट संचालक

गैस संकट को देखते हुए चूल्हा बनाने का विचार आया : कुम्हार शंभू पंडित ने बताया कि गैस संकट को देखते हुए उन्हें बड़े चूल्हे बनाने का विचार आया. उन्होंने पहले एक ड्रम को काटकर चूल्हा बनाया, जिसे एक रेस्टोरेंट संचालक ने 5000 रुपये में खरीद लिया. इसके बाद लगातार लोगों के ऑर्डर आने लगे.

''एक बड़े चूल्हे को बनाने में करीब 2500 से 2800 रुपये तक की लागत आती है, जिसे 4000 से 5000 रुपये में बेचा जा रहा है.''- शंभू पंडित, कुम्हार

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कुम्हारों ने आपदा को अवसर में बदला (ETV Bharat)

वहीं एक अन्य कुम्हार ने बताया कि रोजाना तीन से चार छोटे-बड़े होटल संचालक चूल्हे का ऑर्डर देने पहुंच रहे हैं. जैसे-जैसे लोगों के गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, वैसे-वैसे वे कोयला और लकड़ी से चलने वाले इन मिट्टी के चूल्हों को खरीद रहे हैं.

30 साल में LPG की खपत बढ़ी है : पिछले 30 सालों में भारत में LPG की खपत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह अर्थव्यवस्था में सुधार और नई घरेलू LPG स्कीमों के जरिये कुकिंग गैस तक पहुंच में बढ़ोतरी है. इसकी वजह भारत सरकार की नीतिगत पहलों के जरिये इन स्कीमों को बढ़ाना है. हालांकि मिडिल ईस्ट में छीड़ी जंग की वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है. जिसकी वजह से वो तेजी से LPG की बुकिंग कर रहे हैं.लोगों के डर का फायदा उठाते हुए कई जगहों पर घरेलू सिलेंडर्स 3000 रुपए में भी बेचे जा रहे हैं.

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