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एक अनशन यहां भी, जानिए क्या है रिटायर्ड प्रोफेसर नंद लाल पासवान की 5 मांगें?

प्रोफेसर की सेवा को सुप्रीम कोर्ट के सीए नंबर 798 दिनांक 12 अप्रैल 2004 के तहत परमानेंट कर दिया गया था. इसके बाद पुनः एक दूसरा न्यायादेश सीए नंबर 2703/17 दिनांक 31 अगस्त 2017 के माध्यम से भी उनकी सेवा को पूरी तरह कंफर्म और वैध माना गया था.

"9 अप्रैल 1986 को एमएलएसएम कॉलेज, दरभंगा में योगदान दिया था. उस दिन से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति यानी 31 मार्च 2021 तक पूरे 35 साल तक विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दीं और लगातार ड्यूटी की." -डॉ. नंदलाल पासवान

विश्वविद्यालय परिसर में अनशन: घोर उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ लाचार प्रोफेसर 3 अगस्त 2026 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में ही अनिश्चितकालीन अनशन एवं धरना पर बैठ गए हैं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी पांच सूत्री मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, आंदोलन जारी रहेगा.

रुंधे गले से प्रोफेसर ने बताया कि, उन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना है, जिसके अग्रिम भुगतान के लिए वे क्लेम सेल की संचिका संख्या 5759/26 लेकर भटक रहे हैं. विवि प्रशासन ने बेटी की शादी के पैसे तक रोक रखे हैं. उन्होंने रुआंसे होकर कहा कि यह कदम उनकी आखिरी लाचारी है.

राज्यादेश के तहत वेतन का लाभ: बिहार राज्य सरकार ने भी उनकी सेवा को राज्यादेश 36 C दिनांक 24 फरवरी 1990 के तहत एब्जॉर्ब किया था. आरक्षित पद का लाभ देकर उनकी सेवा का सम्मान किया गया था. इसके बाद 18 दिसंबर 1989 के प्रभाव से उन्हें नियमित वेतन का लाभ लगातार फरवरी 2008 तक मिलता रहा. हालांकि 35 साल के सेवाकाल में से कई वर्षों का वेतन विश्वविद्यालय ने ज़ोर-जबरदस्ती और गलत तरीके से रोक लिया.

इन अवधियों का नियमित वेतन दिया गया: डॉ. नंदलाल पासवान ने बताया कि उन्हें नवंबर 2008 से फरवरी 2009 तक और दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक नियमित वेतन दिया गया. लेकिन इसके अलावा उनके लंबे सेवाकाल का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रोक कर रखा गया है.

रिटायर्ड प्रोफेसर की मांग (ETV Bharat)

"35 साल की अवधी में नवंबर 1986 से नवंबर 1989, मार्च 2008 से अक्टूबर 2008, मार्च 2009 से नवंबर 2018 तक का वेतन विश्वविद्यालय ने रोक लिया. विवि जोर जबरदस्ती और गलत तरीके से वेतन रोक कर हमारे साथ दलित शोषण, उत्तपीड़न और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है." -डॉ. नंदलाल पासवान

चांसलर के आदेश को दबाकर बैठे हैं अधिकारी: विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बकाया वेतन भुगतान का आदेश खुद चांसलर साहब ने निर्गत किया था. पटना लोकभवन से भी इसके निराकरण के लिए समय सीमा तय की गई थी. लेकिन विवि नियुक्ति सेल के पदाधिकारी के सहायक उस सरकारी आदेश को अपने पास दबाकर बैठे हैं.

नोटिफिकेशन आज तक लंबित: प्रोफेसर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विवि ने जांच के लिए एक समीक्षा समिति बनाई थी. इस समिति का जांच प्रतिवेदन 27 मार्च 2021 को ही विश्वविद्यालय को मिल चुका है, लेकिन विवि प्रशासन ने आज तक उस समीक्षात्मक प्रतिवेदन की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की.

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप: उनकी मांगों में एमएलएसएम कॉलेज, दरभंगा के राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित सरकारी अभिलेखों में कथित हेराफेरी तथा रिक्त पदों की अनियमितताओं की जांच शामिल है. वे चाहते हैं कि विवि के नियुक्ति सेल के संबंधित दोषी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए.

धरना पर बैठते ही थमा दिया दंडात्मक फरमान: विवि प्रशासन की संवेदनहीनता का आलम यह है कि जब प्रोफेसर 3 अगस्त को न्याय के लिए धरने पर बैठे, तो उन पर दबाव बनाकर एक फरमान पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए. प्रोफेसर का कहना है कि वह पत्र पूरी तरह से उनके खिलाफ विवि की एक दंडात्मक कार्रवाई है.

बेटी की शादी की समस्या: रिटायर्ड प्रोफेसर अपनी बात खत्म करते हुए भी फफक पड़े. कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और विश्वविद्यालय वाले वेतन रोक कर रखे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, तब तक अनशन और धरना जारी रहेगा.

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