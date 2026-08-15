कृष्ण कांत ठाकुर को 'भामाशाह पुरस्कार', स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने किया सम्मानित
दरभंगा के उद्योगपति कृष्ण कांत ठाकुर को 'भामाशाह पुरस्कार' से सम्मानित किया गया. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : August 15, 2026 at 2:36 PM IST
दरभंगा: दरभंगा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोलो मैदान (नेहरू स्टेडियम), लहेरियासराय में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में दरभंगा के प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं समाजसेवी कृष्ण कांत ठाकुर को वाणिज्य कर विभाग द्वारा उत्कृष्ट GST रिटर्न एवं IGST भुगतान के लिए प्रतिष्ठित ‘भामाशाह पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया.
समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सह दरभंगा के प्रभारी मंत्री ई. कुमार शैलेंद्र रहे. इस गरिमामयी अवसर पर विधायक प्रो. विनय चौधरी, विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा, जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.
मिथिला विकास में योगदान: श्री कृष्ण कांत ठाकुर पिछले चार दशकों से शिक्षा, रियल स्टेट एवं सरकारी निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए मिथिला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं. दरभंगा में आधुनिक आवासीय परियोजना ‘वीणा वाटिका’ उनकी विकासपरक सोच की एक प्रमुख पहचान है.
कर अनुपालन और राष्ट्र निर्माण: यह सम्मान इसलिए भी विशेष है कि कर अनुपालन को केवल दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सहभागिता मानते हुए श्री ठाकुर ने व्यापार जगत के सामने एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है. भामाशाह पुरस्कार उनकी व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ ईमानदार करदाता और जिम्मेदार उद्यमी के रूप में उनकी प्रतिबद्धता का भी सम्मान है.
मिथिला जगत के लिए गौरव: यह उपलब्धि न केवल कृष्ण कांत ठाकुर, बल्कि पूरे दरभंगा एवं मिथिला के व्यावसायिक जगत के लिए गौरव का विषय है. यह पुरस्कार व्यापारिक समुदाय में ईमानदारी से टैक्स भरने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश और प्रेरणा देने का काम करता है.
भामाशाह पुरस्कार का परिचय: यह पुरस्कार महान दानवीर और देशभक्त की याद में दिया जाता है. इसे भामाशाह पुरस्कार या भामाशाह सम्मान कहते हैं. यह पुरस्कार भारत के कई राज्यों में प्रदान किया जाता है. वाणिज्य कर विभाग द्वारा यह शीर्ष करदाता और समय पर रिटर्न भरने जैसी उपलब्धि पर दिया जाती है.
पुरस्कार के तहत मिलने वाला लाभ: पुरस्कार पाने वाले को एक निश्चित रकम दी जाती है. इसके साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. इससे समाज में ईमानदारी से ससमय टैक्स जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है.
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