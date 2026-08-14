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बिहार में 'वंदे मातरम्' थीम पर जीविका दीदियां बना रहीं 76 हजार तिरंगे, रोजगार के साथ देशभक्ति का जज्बा

दरभंगा में वंदे मातरम की थीम पर जीविका दीदियां बना रहीं तिरंगा ( ETV Bharat )

दरभंगा: डीएम कौशल कुमार के दिशा-निर्देश पर जिले की जीविका दीदियां अपने हुनर, मेहनत और समर्पण से राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश करते हुए तिरंगा निर्माण में जुट गई हैं. जिले के सभी 18 प्रखंडों की हजारों जीविका दीदियां विभिन्न सिलाई केंद्रों के साथ-साथ अपने घरों में भी तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं.

76 हजार तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य: दरअसल जिले में लगभग 76 हजार तिरंगे तैयार कर संबंधित विभागों और संस्थानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. तिरंगा निर्माण उनके लिए रोजगार और अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनने के साथ राष्ट्रसेवा में योगदान का अवसर भी बन गया है.जिलाधिकारी कौशल कुमार के दिशानिर्देश और जीविका की डीपीएम डॉ. ऋचा गार्गी के नेतृत्व में अभियान को गति दी जा रही है.

जीविका दीदियों को प्रोत्साहित कर रहे डीएम: जिलाधिकारी लगातार तिरंगा निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं और जीविका दीदियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपने हुनर और मेहनत से राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर जीविका दीदियां राष्ट्रसेवा के साथ महिला सशक्तीकरण की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं.

तिरंगा बनाती जीविका दीदियां (ETV Bharat)

निर्धारित मानकों के अनुरूप तिरंगा निर्माण: उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने भी जीविका दीदियों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप तिरंगा निर्माण के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि तिरंगा निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. जीविका दीदियां अपने हुनर और मेहनत से राष्ट्रसेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, यह गर्व की बात है.

प्रत्येक प्रखंड में करीब 4 हजार तिरंगा निर्माण: डीपीएम डॉ. ऋचा गार्गी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक प्रखंड में करीब 4 हजार तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर भी करीब 4 हजार तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं. इस तरह जिले में कुल करीब 76 हजार तिरंगे तैयार कर संबंधित विभागों और संस्थानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

"जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक प्रखंड में करीब 4 हजार और जिला स्तर पर भी करीब 4 हजार तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं. इस तरह जिले में कुल करीब 76 हजार तिरंगे तैयार कर संबंधित विभागों और संस्थानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है." -डॉ. ऋचा गार्गी, डीपीएम

पैकेजिंग के बाद आपूर्ति: उन्होंने बताया कि तिरंगा निर्माण में निर्धारित मानक, गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. तैयार तिरंगों की गुणवत्ता जांच और पैकेजिंग के बाद जिला प्रशासन के निर्देशानुसार संबंधित विभागों एवं संस्थानों को इसकी आपूर्ति की जा रही है.

18 प्रखंडों के जीविका दीदियों को प्रशिक्षण: डीपीएम ने बताया कि हाल के दिनों में जिले के 18 प्रखंडों के विभिन्न ग्राम संगठनों में हजारों जीविका दीदियों को प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के माध्यम से कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया था. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं अब अपने हुनर का उपयोग तिरंगा निर्माण में कर रही हैं.