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जब विधायक बने टीचर, स्कूल में निरीक्षण के दौरान बच्चों को पढ़ाने लगे केमिस्ट्री, देखें VIRAL VIDEO

सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे MLA क्लास में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने लगे. वीडियो वायरल हुआ तो क्या बोले पूर्व मंत्री..पढ़ें-

जाले विधायक ने पढ़ाया बच्चों को केमिस्ट्री
जाले विधायक ने पढ़ाया बच्चों को केमिस्ट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 8:45 PM IST

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दरभंगा : बिहार के दरभंगा जिले से एक अलग और दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अचानक शिक्षक की भूमिका में नजर आए. उनका यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

जाले विधायक ने पढ़ाया बच्चों को केमिस्ट्री : दरअसल, जाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा निरीक्षण के दौरान कमतौल गर्ल्स स्कूल पहुंचे थे. स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करते देख विधायक खुद को रोक नहीं सके और सीधे क्लासरूम में पहुंच गए. वहां उन्होंने हाथ में मार्कर उठाया और ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को केमिस्ट्री का पाठ पढ़ाने लगे.

जाले विधायक ने पढ़ाया बच्चों को केमिस्ट्री (ETV Bharat)

बच्चों को समझाया केमिकल बॉण्ड : वायरल वीडियो में विधायक जीवेश मिश्रा बच्चों को रासायनिक बंधन यानी 'केमिकल बॉन्ड' समझाते नजर आ रहे हैं. वह बड़े सहज अंदाज में छात्रों से बातचीत करते हुए पढ़ा रहे हैं. इस दौरान बच्चे भी पूरी गंभीरता और ध्यान से उनकी बातें सुनते दिखाई दे रहे हैं.

क्लासरूम में बच्चों को किया इंटरेक्ट : क्लास में पढ़ाते हुए विधायक ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''हम परीक्षा दे रहे हैं आपके सर के पास. अगर पास हो जाएंगे तो हमको भी यहां क्लास लेने का मौका मिल जाएगा.'' विधायक की इस बात पर क्लासरूम में मुस्कान फैल गई.

शिक्षक और बच्चे भी रह गए हैरान : विधायक के इस अंदाज को देखकर स्कूल के शिक्षक और छात्र-छात्राएं भी काफी खुश नजर आए. राजनीति करने वाले नेता का अचानक शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना लोगों को अलग अनुभव दे गया. सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि नेताओं का ऐसा रूप कम ही देखने को मिलता है.

''हम लोग शिक्षा से जुड़े हुये लोग है विद्यालय निरीक्षण के दौरान बच्चे को पढ़ते देख अंदर की आवाज को सुनते हुये हम भी पढ़ाने लगे. बच्चे भी बड़े अच्छी तरीके से पढ़े. यह विडियो कमतौल गर्ल स्कूल का है.''- जीवेश मिश्रा, पूर्व मंत्री

विधायक ने दी सफाई : वीडियो वायरल होने के बाद विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि यह वीडियो कमतौल गर्ल्स स्कूल का है. उनका शिक्षा से पुराना जुड़ाव रहा है. उन्होंने बताया, ''विद्यालय निरीक्षण के दौरान बच्चों को पढ़ते देखा तो अंदर से इच्छा हुई कि मैं भी कुछ पढ़ाऊं. सोचा देखूं जो पढ़ा था, वो अब भी याद है या नहीं. बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे.''

शिक्षा व्यवस्था पर भी उठते रहे हैं सवाल : बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में एक विधायक का स्कूल पहुंचकर खुद बच्चों को पढ़ाना चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं, तो कुछ इसे शिक्षा व्यवस्था की स्थिति से जोड़कर भी देख रहे हैं.

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