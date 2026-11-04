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सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का सपना और शेयर में मुनाफे का झांसा, बिहार के इंजीनियर से डेढ़ करोड़ की ठगी

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

दरभंगा: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार, शादी का सपना और शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच के सहारे साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. दरभंगा के एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत इंजीनियर से कथित तौर पर एक युवती ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी कर ली. महज तीन महीने के भीतर 30 अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए.

इंजीनियर को युवती ने दिखाए हसीन सपने