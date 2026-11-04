सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का सपना और शेयर में मुनाफे का झांसा, बिहार के इंजीनियर से डेढ़ करोड़ की ठगी
Darbhanga engineer cyber fraud: लोगों को संभलकर रहने की जरूरत है, वरना बैंक अकाउंट खाली हो रहा. रिपोर्ट-वरुण कुमार
Published : November 4, 2026 at 2:36 PM IST
दरभंगा: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार, शादी का सपना और शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच के सहारे साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. दरभंगा के एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत इंजीनियर से कथित तौर पर एक युवती ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी कर ली. महज तीन महीने के भीतर 30 अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए.
इंजीनियर को युवती ने दिखाए हसीन सपने
दरअसल, जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के नवादा गांव का है. यहां के रहने वाले दीपक कुमार झा एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं. दीपक के आवेदन के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर एक युवती ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी. युवती ने दीपक को शादी कर बेहतर जिंदगी बिताने का सपना दिखाया.
डेढ़ करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए
आरोप है कि युवती ने इसके बाद दीपक को शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया. उसकी बातों पर भरोसा कर दीपक ने तीन महीने के दौरान करीब डेढ़ करोड़ रुपये 30 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. बताया जा रहा है कि इस दौरान दीपक ने अपनी मां और बहन के बैंक खातों से भी रकम भेजी.
सिर्फ ऑडियो कॉल पर बातचीत
इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. तीन महीने तक बातचीत के बावजूद युवती ने कभी वीडियो कॉल नहीं किया. वह केवल ऑडियो कॉल के जरिए दीपक के संपर्क में रहती थी. ठगी का खुलासा तब हुआ, जब दीपक ने निवेश की गई रकम वापस मांगी.
साइबर थाना में लिखित शिकायत
आरोप है कि युवती ने पहले सिस्टम मेंटेनेंस का बहाना बनाया और बाद में पैसे निकालने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त रकम जमा करने की शर्त रख दी. इसके बाद दीपक को साइबर ठगी का एहसास हुआ. उन्होंने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद 2 नवंबर को साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी.
''इंस्टाग्राम अकाउंट, संबंधित बैंक खातों और पैसों के लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है. शुरुआती जांच में युवती की तस्वीर का भी मिलान नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और 30 बैंक खातों के जरिए रकम कहां-कहां ट्रांसफर की गई.''- विपिन बिहारी, साइबर डीएसपी
सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का सपना और शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर की गई इस कथित ठगी ने एक बार फिर ऑनलाइन रिश्तों और निवेश के नाम पर चल रहे साइबर अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आपका अकाउंट यूं ही खाली होता रहेगा.
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