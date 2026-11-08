बिहार इस गांव में एक दिन पहले ही मन गयी दिवाली, जानिए क्या है 125 साल पुरानी अनोखी परंपरा
Darbhanga Diwali Tradition: दरभंगा में लोक आस्था और पूर्वजों की इस अनोखी परंपरा के पीछे पौराणिक कहानी हैं. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : November 8, 2026 at 1:16 PM IST
दरभंगा: देशभर में रविवार को दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन दरभंगा जिले के दो गांवों में शनिवार को ही दीपों का पर्व मनाया गया है. बेनीपुर अनुमंडल के नवादा और बहेड़ी प्रखंड के पघाड़ी गांव में करीब 125 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दीपावली एक दिन पहले मनाई जाती है.
लोककथाओं में जीवंत ऐतिहासिक विरासत
इन गांवों के लिए दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संजोने का अवसर भी है. इन परंपराओं के ऐतिहासिक स्रोतों को लेकर कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोककथाओं और बुजुर्गों की स्मृतियों के माध्यम से यह विरासत आज भी जीवंत है. यह परंपरा बताती है कि समय बदलने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़ी संस्कृति किस तरह पीढ़ियों तक सुरक्षित रखी जा सकती है.
उल्काफेरी और उत्सव की जीवंत रौनक
दोनों गांवों में दीपावली के अवसर पर घर-आंगन दीपों से जगमगा उठते हैं. बच्चे आतिशबाजी और दीपोत्सव के उल्लास में शामिल होते हैं. इस दौरान विशेष रूप से 'उल्काफेरी' की परंपरा आकर्षण का केंद्र रहती है. भगवती के समक्ष दीप जलाकर विशेष पूजा-अर्चना और परिक्रमा की जाती है. यह धार्मिक अनुष्ठान गांवों की विशिष्ट लोक परंपरा और आध्यात्मिक आस्था को दर्शाता है.
युद्ध फतह से लेकर रिवाज की मौखिक गवाही
गांव की बुजुर्ग मीरा देवी का कहना है, ''गांव में युद्ध हो रहा था. राजा ने बोला कि जीत जाएंगे तो आज ही दिवाली बनाएंगे. जिस दिन युद्ध जीते वह, दिन दिवाली के एक दिन पहली थी''. वहीं सोनाक्षी बताती हैं, ''पघारी गांव में ही एक दिन पहले हमलोग दिवाली मनाते हैं.
"लक्ष्मी पूजा जिस दिन सभी जगह होती है, उसी दिन करते हैं, लेकिन दिवाली एक दिन पहले मनाते हैं. मेरे दादा जी ने कहा था कि यह 200 साल पहले का रिवाज है." -सोनाक्षी, स्थानीय
दरभंगा महाराज का सम्मान और ऐतिहासिक जुड़ाव
स्थानीय निवासियों के अनुसार नवादा का अपना गौरवशाली इतिहास है. दरभंगा महाराज के शासन काल में नवादा का अपना रूतबा था. हर पर्व और हर त्योहार दरभंगा महाराज के अनुसार ही मनाया जाता था. एक अन्य लोकमान्यता के अनुसार, दरभंगा राजदरबार में भी दीपावली एक दिन पहले मनाने की परंपरा थी. गांव के पूर्वजों का दरभंगा राजघराने से गहरा संबंध होने के कारण यह परंपरा नवादा तक पहुंची थी.
नवादा गांव की पौराणिक मान्यताएं और कथाएं
नवादा गांव में इस अनोखी परंपरा के पीछे मां हयहट्ट देवी की आराधना से जुड़ी मान्यता प्रचलित है. ग्रामीणों के अनुसार, गांव के आदि पुरुष पंडित रत्नाकर झा ने दीपावली से एक दिन पहले मां हयहट्ट देवी की आराधना की थी. पुराने समय की एक अन्य कथा के अनुसार, दरभंगा महाराज के राजदरबार में मुख्य दीपावली यानी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी को ही दीपोत्सव मना लिया जाता था.
पहलवान सुखदेव और दैवीय स्वप्न का प्रभाव
नवादा गांव के रहने वाले सुखदेव पहलवान का दरभंगा राज से बहुत गहरा नाता था. जब उन्होंने राजदरबार की इस खूबसूरत परंपरा को देखा, तो वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गांव में भी एक दिन पहले ही दिवाली मनाने की शुरुआत कर दी. खुद दरभंगा महाराज नवादा के इस प्राचीन भगवती स्थान पर साधना करने आया करते थे. चतुर्दशी की रात मंदिर परिसर में अपने आप ही दीप जगमगा उठे थे और माता ने स्वप्न में दर्शन दिए थे.
पघाड़ी गांव की पौराणिक मान्यताएं और कथाएं
बहेड़ी प्रखंड के पघाड़ी गांव में इस दिन को यम दीपावली के रूप में मनाया जाता है. यहां कार्तिक चतुर्दशी को दीपोत्सव मनाने की प्रथा रही है. ग्रामीणों के बीच प्रचलित धार्मिक मान्यताओं में बजरंगबली के जन्म, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी कथाओं का विशेष महत्व है.
यम दीपावली और महावीर भक्ति का आधार
यहां के लोगों की अटूट मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी पावन दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था. स्थानीय बुजुर्गों की मानें तो इस उत्सव का तार द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा और राजा बलि को मिले पांच दिनों के दीपोत्सव के वरदान से भी जुड़ा हुआ है.
पूर्वजों की आस्था पर स्थानीय राय
''हमारे पूर्वज महावीर जी के परम भक्त थे. आज उनका जन्म दिन है. वे ज्ञान, विज्ञान के देवता हैं. शक्तिशाली हैं. इसलिए दिवाली से एक दिन पहले लोग उनका स्मरण करते हैं और भक्तिभाव से दिवाली मनाते हैं." -केदान नारायण चौधरी, स्थानीय
पूजा का वास्तविक और पारंपरिक स्वरूप
यहां समझने वाली बात यह है कि इन दोनों गांवों में दिवाली के एक दिन पहले सिर्फ उत्सव की रौनक दिखती है. लोग दीये जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और 'उक्का-पाती' (उल्काफेरी) की पारंपरिक रस्म निभाते हैं. लेकिन जहां बात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की आती है, तो वह परंपरा के मुताबिक देश के बाकी हिस्सों के साथ तय तिथि यानी कार्तिक अमावस्या को ही पूरी श्रद्धा से की जाती है.
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