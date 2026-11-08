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बिहार इस गांव में एक दिन पहले ही मन गयी दिवाली, जानिए क्या है 125 साल पुरानी अनोखी परंपरा

दरभंगा में दिवाली के मौके पर मंदिर में जल रहीं लाइट और मोमबत्ती ( ETV Bharat )

दरभंगा: देशभर में रविवार को दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन दरभंगा जिले के दो गांवों में शनिवार को ही दीपों का पर्व मनाया गया है. बेनीपुर अनुमंडल के नवादा और बहेड़ी प्रखंड के पघाड़ी गांव में करीब 125 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दीपावली एक दिन पहले मनाई जाती है.

लोककथाओं में जीवंत ऐतिहासिक विरासत