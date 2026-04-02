दोनों आखों से देख नहीं सकते प्रशांत, फिर भी 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से हुए पास
100% आंख से दिव्यांग प्रशांत कुमार सिंह ने दसवीं की परीक्षा में सफलता हासिल की है. उनकी कहानी प्रेरणादायक है. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 2, 2026 at 5:00 PM IST
दरभंगा : कहते हैं अगर विपरीत परिस्थितियां हों लेकिन इरादे मजबूत हों तो सफलता कदम चूमती है. दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के उच्च विद्यालय घरदौड़ से एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. कहानी है 100 प्रतिशत आंख से दिव्यांग प्रशांत कुमार सिंह की.
तो क्या हुआ, आंख से दिखाई नहीं देती…! : दोनों आंखों से नहीं देख पाने वाले प्रशांत ने पढ़ाई को आंख की रोशनी की कमजोरी नहीं बनने दिया. पढ़ाई के लिए संघर्ष किया और दसवीं की परीक्षा (बिहार मैट्रिक) में 395 अंक लाकर हर किसी के लिए मिसाल बन गया है.
मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन : दरअसल, बचपन से ही भविष्य का उम्मीद हार चुके बेगूसराय के रंधीर सिंह के पुत्र प्रशांत दोनों आंख से नेत्रहीन हैं. मां ममता देवी सरकारी शिक्षिका हैं. पहले वो उच्च विद्यालय घरदौड़ कुशेश्वरस्थान में पदस्थापित थे. उसी समय प्रशांत का नामांकन उस विद्यालय में हुआ. माता पिता का इकलौता पुत्र प्रशांत ने अपने कड़ी मेहनत और लगन से 395 अंक लाकर यह साबित कर दिया कि संघर्ष करने वाले कभी विफल नहीं हो सकते हैं.
''मैं परिणाम से खुश हूं. हालांकि यह परिणाम और बेहतर हो सकता था. कम अनुभव वाले राइटर होने के कारण उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं हो पाया है. वैसे जो है सब ठीक है. आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे. पढ़ाई समाप्त होने के बाद एक ऐसा कैरियर चयन करूंगा जिससे मेरे जैसे नेत्रहीन छात्रों के लिए उदाहरण बन सकूं. राज्य और देश का नाम रोशन करूं.''- प्रशांत कुमार सिंह, मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले दिव्यांग छात्र
'पापा उम्मीद अभी जिंदा रखे' : प्रशांत के पिता रंधीर कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग पहले ही उम्मीद हार चुके थे. हालांकि मेरे बेटे के संघर्ष और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि 'पापा उम्मीद अभी जिंदा रखे'. मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है. प्रशांत आने वाले भविष्य में पढ़ाई के लिए जो भी कदम उठाना चाहेगा, हर संभव पिता के रूप में उसका सहारा बनकर आगे बढ़ने का काम करूंगा.
''मेरा एक ही सहारा मेरा पुत्र प्रशांत कुमार है. मैट्रिक में 395 अंक लाकर यह साबित किया कि भगवान का सहारा भले ना मिला, लेकिन मेहनत का परिणाम अवश्य मिला. अपने भविष्य में जितना पढ़ाई करना चाहेगा उसमें पूरे ईमानदारी से आगे बढ़कर राज्य और देश में एक प्रेरणा लायक बनाऊंगी.''- ममता देवी, प्रशांत की मां
कैसे दी परीक्षा? : चूंकि प्रशांत देख नहीं सकते थे, इसलिए नियमानुसार परीक्षा लिखने के लिए एक जूनियर छात्र रामा कुमार पासवान (आठवीं कक्षा का छात्र) की मदद ली गई थी. रामा ने बताया कि भाईया जो बता रहे थे वही हम सुनकर लिखे. रामा के सहयोग की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसने प्रशांत के उत्तरों को कागज पर उतारा था.
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