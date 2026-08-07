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बेटे के जन्मदिन पर पति की आंखें फोड़कर हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

दरभंगा: बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने पति की निर्मम हत्या के जुर्म में पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 21 जुलाई 2023 को सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव के मुर्गी फॉर्म में बेटे का जन्मदिन मनाने गए राम कुमार साह की हत्या पत्नी और उसके प्रेमी ने कर दी थी.

हत्या के तीन साल बाद मिली सजा: बेटे की हत्या के बाद मृतक के पिता रामाशीष साह ने सिमरी थाना में 147/23 प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. कोर्ट में सुनवाई के बाद तीन साल बाद हत्यारी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.

बेटे का जन्मदिन मनाने गया था राम कुमार: मृतक की पत्नी संगीता देवी कुंदन कुमार के मुर्गी फॉर्म में काम किया करती थी. इस कारण 21 जुलाई 2023 की रात रामकुमार साह अपने बेटे का जन्मदिन मनाने मुर्गी फॉर्म पर पत्नी के पास गया था. दोनों के पांच बच्चे थे, फिर भी संगीता का कुंदन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था.

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पिटाई: घटना की रात 11 बजे मृतक के पिता रामाशीष साह को जानकारी मिली की उनके बेटे राम कुमार की पत्नी और उसका प्रेमी कुंदन पिटाई कर रहे हैं. यह सूचना मिलते ही वह अपने लोगों के साथ मुर्गी फॉर्म पर गए, जहां संगीता प्रेमी के साथ मिलकर राम कुमार की पिटाई कर रही थी. वहीं गंभीर चोट लगने से राम कुमार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

पति की फोड़ दी थी दोनों आंखे: संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार के द्वारा मृतक की दोनों आंख भी फोड़ दी गई थी. दोनों को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चूका था. इस मामले में कुल अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों की गवाही करवाई थी. जिसके बाद जुर्म साबित हो सका.

निर्मम हत्या मामले में मिली सजा: इस मामले में लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 147/23 से जुड़े सत्रवाद संख्या 675/23 की सुनवाई पूरी की. संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है.