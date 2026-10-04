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'BPSC शिक्षिका ने सगे जीजा के साथ की कोर्ट मैरिज..' बहन ने DEO से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग

जीजा-साली का कोर्ट मैरिज से परेशान हुई पत्नी ( ETV Bharat )

पहली पत्नी ने दूसरी शादी पर उठाए सवाल

शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उनकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी और उनके बच्चे भी हैं. आरोप है कि उनके पति ने 16 जून 2025 को उनकी सगी बहन यानी BPSC शिक्षिका के साथ कोर्ट मैरिज कर ली. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पति से उनका तलाक नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी शादी की वैधता को लेकर सवाल उठते हैं.

आवेदन के साथ फोटो और दस्तावेज देने का दावा

शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए आवेदन में मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और तस्वीरें संलग्न करने की बात कही है. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

''मेरी सगी बहन जो की दरभंगा के उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षिका है, वह मेरे पति से शादी कर ली है. हमसे मेरे पति का तालाक भी नहीं हुआ है. मेरे छोटे-छोटे बच्चे है. जब उसने शादी की तब हमें जानकारी मिली. उसे हम बहुत समझाये लेकिन वो नहीं समझ रही है. हमसे बीस लाख रूपये की मांग कर रही. हमने अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन दे दिये है.''- पीड़ित महिला

बीस लाख रुपये मांगने का भी आरोप

शिकायतकर्ता महिला ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि उनकी बहन उनसे कथित तौर पर 20 लाख रुपये की मांग कर रही हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. महिला का कहना है कि मामले को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग में लिखित शिकायत दी है.