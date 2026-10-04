'BPSC शिक्षिका ने सगे जीजा के साथ की कोर्ट मैरिज..' बहन ने DEO से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग
दरभंगा में BPSC शिक्षिका पर जीजा से दूसरी शादी का आरोप लगा है। पहली पत्नी की शिकायत पर विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा. रिपोर्ट-
Published : October 4, 2026 at 10:44 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के नगर क्षेत्र स्थित एक उर्दू मध्य विद्यालय में कार्यरत BPSC शिक्षिका को लेकर पारिवारिक विवाद सामने आया है. शिक्षिका की सगी बहन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनकी बहन ने उनके पति यानी अपने जीजा के साथ कोर्ट मैरिज की है.
पहली पत्नी ने दूसरी शादी पर उठाए सवाल
शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उनकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी और उनके बच्चे भी हैं. आरोप है कि उनके पति ने 16 जून 2025 को उनकी सगी बहन यानी BPSC शिक्षिका के साथ कोर्ट मैरिज कर ली. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पति से उनका तलाक नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी शादी की वैधता को लेकर सवाल उठते हैं.
आवेदन के साथ फोटो और दस्तावेज देने का दावा
शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए आवेदन में मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और तस्वीरें संलग्न करने की बात कही है. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की है.
''मेरी सगी बहन जो की दरभंगा के उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षिका है, वह मेरे पति से शादी कर ली है. हमसे मेरे पति का तालाक भी नहीं हुआ है. मेरे छोटे-छोटे बच्चे है. जब उसने शादी की तब हमें जानकारी मिली. उसे हम बहुत समझाये लेकिन वो नहीं समझ रही है. हमसे बीस लाख रूपये की मांग कर रही. हमने अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन दे दिये है.''- पीड़ित महिला
बीस लाख रुपये मांगने का भी आरोप
शिकायतकर्ता महिला ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि उनकी बहन उनसे कथित तौर पर 20 लाख रुपये की मांग कर रही हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. महिला का कहना है कि मामले को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग में लिखित शिकायत दी है.
शिक्षा विभाग ने BPSC शिक्षिका से मांगा स्पष्टीकरण
जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर के अनुसार, मामले को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है. शिक्षिका को स्पष्टीकरण जारी कर उनसे आरोपों से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है.
''हमें बीपीएससी शिक्षिका के खिलाफ उसकी सगी बहन की ओर से आवेदन मिला है. शिक्षिका से शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभाग जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगा.''- विद्यानंद ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा
जवाब और दस्तावेजों के आधार पर होगा फैसला
शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षिका का जवाब मिलने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल मामला विभागीय जांच के स्तर पर है और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है.
विभागीय जांच के दायरे में मामला
BPSC शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद यह विवाद अब शिक्षा विभाग की जांच के दायरे में आ गया है. शिक्षिका का पक्ष सामने आने और दस्तावेजों की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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