बदल जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम, जानिये अब किस NAME से जाना जाएगा?
Darbhanga Airport Name Change: 54वें विद्यापति पर्व समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने किया ऐलान कि, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल जाएगा. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : November 22, 2026 at 7:28 PM IST
दरभंगा: मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और मैथिली साहित्य के महान कवि महाकवि विद्यापति के सम्मान में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम अब ‘विद्यापति एयरपोर्ट’ किए जाने की घोषणा की गई है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 54वें विद्यापति पर्व समारोह के मंच से यह ऐलान किया. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पूरे मिथिला क्षेत्र में एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है.
एक महीने में कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने का वादा
समारोह के ऐतिहासिक मंच से नामकरण की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट समयसीमा भी तय कर दी है. उनके इस ऐलान के बाद से ही यह विषय चर्चा के केंद्र में आ गया है.
"हमें लगातार यहां के लोगों के द्वारा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो इसके लिए प्रस्ताव आता है, तो हम यह बात सुनिश्चित करते हैं कि अगले एक महीने के अंदर अपने कैबिनेट बैठक से इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो इसका प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेज देंगे." - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
दरभंगा राज परिवार की ओर से अलग मांग
हालांकि, दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर राज परिवार की ओर से लंबे समय से एक अलग मांग उठाई जाती रही है. दरभंगा राज परिवार के वंशज एवं वर्तमान ट्रस्टी कपिलेश्वर सिंह लगातार यह मांग करते रहे हैं कि एयरपोर्ट का नाम दरभंगा महाराज के नाम पर रखा जाए. राज परिवार का तर्क रहा है कि दरभंगा महाराज ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन दान दी थी, इसलिए उनके ऐतिहासिक योगदान को सम्मान मिलना चाहिए.
सांस्कृतिक पहचान बनाम ऐतिहासिक योगदान की बहस
दरअसल, महाकवि विद्यापति मिथिला की भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं, इसलिए उनके नाम की घोषणा को मिथिला की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है. दूसरी ओर, दरभंगा राज परिवार के योगदान और महाराज के नाम पर एयरपोर्ट किए जाने की मांग भी इस पूरे प्रकरण का महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नामकरण की आधिकारिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और राज परिवार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.
1950 में दरभंगा महाराजा ने किया था ऐतिहासिक निर्माण
दरभंगा एयरपोर्ट का इतिहास काफी पुराना है, जिसका निर्माण सन 1950 में दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा अपनी निजी एयरलाइन दरभंगा एविएशन के लिए किया गया था. इसके बाद 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान इसे भारतीय वायु सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया और वर्तमान में यहां एयरफोर्स का स्टेशन भी है. साल 2018 के सितंबर में उड़ान योजना के तहत सिविल एनक्लेव का शिलान्यास हुआ और 92 करोड़ रुपये की लागत से बने टर्मिनल के साथ 8 नवंबर 2020 से यहां विमान सेवा शुरू हुई.
912 करोड़ की लागत से बन रहा टर्मिनल
आने वाले समय में दरभंगा एयरपोर्ट का बड़े स्तर पर विस्तार होने जा रहा है, जिसके तहत 912 करोड़ रुपये की लागत से विशाल टर्मिनल बनाने की योजना है. इस नए टर्मिनल में 40 चेक-इन काउंटर और 5 एयरोब्रिज होंगे, जिसका निर्माण कार्य 2027 तक पूरा हो जाएगा.
इसके साथ ही 9000 फीट के रनवे को बढ़ाकर 12000 फीट किया जाएगा, जिसके भूमि अधिग्रहण के लिए 244 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. वर्तमान में यहां से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध है.
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