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बदल जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम, जानिये अब किस NAME से जाना जाएगा?

दरभंगा में सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

दरभंगा: मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और मैथिली साहित्य के महान कवि महाकवि विद्यापति के सम्मान में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम अब ‘विद्यापति एयरपोर्ट’ किए जाने की घोषणा की गई है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 54वें विद्यापति पर्व समारोह के मंच से यह ऐलान किया. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पूरे मिथिला क्षेत्र में एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है.

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