'5 एयरोब्रिज और 40 चेक-इन काउंटर', दरभंगा एयरपोर्ट पर तेजी से चल रहा नए टर्मिनल का काम
दरभंगा एयरपोर्ट पर जारी है नए टर्मिनल का काम, सजावट में दिखेगी मिथिला की झलक. 5 एयरोब्रिज और 40 चेक-इन काउंटर शामिल. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर.
Published : August 18, 2026 at 2:20 PM IST
दरभंगा: बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन और यात्री सुविधाओं का सोमवार को निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की और शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए.
यात्री सुविधाओं का विस्तार: दरभंगा एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन के शुरू होने के बाद यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और एयरपोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. सांसद संजय झा ने बताया की करीब 643 करोड़ रुपये की लागत से 62,800 वर्गमीटर में नए टर्मिनल भवन का निर्माण कराया जा रहा है.
वार्षिक यात्री क्षमता 30 लाख: सांसद के मुताबिक नए टर्मिनल भवन की वार्षिक यात्री क्षमता 30 लाख होगी. यहां 5 एयरोब्रिज और 40 चेक-इन काउंटर सहित कई आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सांसद ने कहा कि नया टर्मिनल उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात है.
सज्जा में मिथिला की पहचान शामिल करने का निर्देश: संजय झा ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टर्मिनल के फ्रंट, आंतरिक और बाहरी सज्जा में मिथिला की पहचान, कला और पारंपरिक कलाकृतियों की मनोरम झलक शामिल की जाए, ताकि एयरपोर्ट पहुंचने वाले लोगों को पहली नजर में ही यह एहसास हो कि यह मिथिला की धरती का एयरपोर्ट है.
"टर्मिनल के फ्रंट, आंतरिक और बाहरी सज्जा में मिथिला की पहचान, कला और पारंपरिक कलाकृतियों की मनोरम झलक शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि एयरपोर्ट पहुंचने वाले लोगों को पहली नजर में ही यह एहसास हो कि यह मिथिला की धरती का एयरपोर्ट है."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
'उड़ान योजना' के तहत देश के सफल एयरपोर्ट में शामिल: दरअसल, दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा 8 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी. सांसद ने कहा कि यह 'उड़ान योजना' के तहत देश के सफल एयरपोर्ट में शामिल हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा इसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की रही है. सांसद ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही.
निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश: डीएम कौशल कुमार ने भी अधिकारियों और अभियंताओं को सांसद के निर्देशों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा कराने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, अभियंता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
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