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एक दशक का इंतजार, सिर्फ एक फीसदी खर्च.. क्या चुनावी मुद्दा बनकर रह गया दरभंगा AIIMS?

"दरभंगा एम्स की मंजूरी मिलने के बाद हुए घोषणा वाले दूसरे राज्यों में एम्स बनकर तैयार भी हो गया, वहां इलाज भी हो रहा है और कितने मरीज ठीक होकर घर भी चले गए, लेकिन यहां देखिये एक दशक में बस एक गेट तैयार किया गया है." - प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव, स्थानीय राजद नेता

विपक्ष के गंभीर सवाल: वहीं दरभंगा एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर लगातार विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने निर्माण कार्य में देरी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगभग दो साल पहले यहां भूमि पूजन करके गए थे और किसी मंच से उन्होंने कहा था कि यहां इलाज शुरू हो गया है, लेकिन वो बोलते क्या हैं और सोचते क्या हैं, यह समझ पाना कठिन है.

लागत में भारी बढ़ोतरी: हालांकि, हालिया आरटीआई से मिले जवाब के अनुसार अब इस परियोजना की संशोधित लागत बढ़कर 2,006 करोड़ रुपये हो चुकी है. यह संशोधित बजट इसके मूल अनुमान से लगभग 59 प्रतिशत अधिक है.

भूमि पूजन और आधारशिला: इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 13 नवंबर 2024 को भूमि पूजन के साथ इसकी आधारशिला रखी. 187 एकड़ से अधिक भूमि पर प्रस्तावित इस संस्थान के लिए शुरुआत में 1,264 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे.

परियोजना की पहली घोषणा: दरअसल पटना के बाद बिहार के दूसरे एम्स के रूप में 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर घोषणा की थी. वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले इस परियोजना को मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी दी थी.

बजट और जमीनी हकीकत: निर्माण कार्य की शिथिलता यह साबित कर रही है कि दरभंगा एम्स सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है. हालिया आरटीआई से मिले जवाब के अनुसार इस निर्माण कार्य में आवंटित राशि के 1% से भी कम हिस्सा निर्माण कार्य में लगाया गया है.

दरभंगा: बिहार में दूसरे एम्स की घोषणा को लगभग एक दशक होने को है. इसके निर्माण स्थल के रुप में सोभन को चुने हुए भी लगभग छह साल हो चुके हैं. 2015 में मोदी सरकार ने बिहार के दूसरे एम्स के रूप में दरभंगा एम्स की घोषणा की थी, जिसे मिथिलांचल क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़े वरदान के रूप में देखा गया था. लेकिन निर्माण के नाम पर अब तक सिर्फ द्वार ही बन पाया है.

शुरुआती स्थान चयन: राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने इशारों इशारों में यह भी कहा कि चूंकि जिस स्थल पर दरभंगा एम्स बन रहा है, उस स्थल का चयन उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किया था, इसलिए मौजूदा एनडीए सरकार इसमें शिथिलता बरत रही है.

नीतीश का महागठबंधन: दरअसल शुरू में जब इसकी मंजूरी मिली तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब दरभंगा के डीएमसीएच कैंपस में निर्माण की मंजूरी मिली थी और कुछ काम शुरू भी हो गया था. लेकिन फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाजपा से मोह भंग हो गया और उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बना ली. सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही दरभंगा एम्स को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे थे.

निर्माण के नाम पर सिर्फ बना द्वार (ETV Bharat)

सोभन में जमीन की घोषणा: फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएमसीएच के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि यहां 1800 बेड का नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जायेगा. और इसी निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया था कि दरभंगा एम्स का निर्माण एनएच 27 के पास स्थित सोभन में किया जाएगा.

19 करोड़ के गेट पर तंज: राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने कहा कि आरटीआई के माध्यम से हुए खुलासे से पता चला है कि यह गेट 19 करोड़ की लागत से बनाया गया है. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इसी एम्स पर 2029 का भी चुनाव लड़ेंगे यह लोग, वैसे भी अब तक इस पर तीन चुनाव लड़ लिए हैं.

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"जिस प्रगति से यहां काम होता रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि साल 2029 में भी यह एम्स बनकर तैयार नहीं हो पायेगा."- प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव, स्थानीय राजद नेता

सत्ता पक्ष का पलटवार: वहीं दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य पर पूछे गए सवाल पर भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि दरभंगा में जो दूसरा एम्स बन रहा है उसका कार्य काफी प्रगति पर है. सांसद के मुताबिक क्योंकि वहां की जमीन लो लैंड थी और आज की तारीख में वहां मिट्टी भराई, गेट, और बाउंड्री का काम चल रहा है.

"हाल के दिनों में मुख्यमंत्री भी यहां आए थे और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी इसकी गहन समीक्षा कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि हमारी एनडीए की सरकार में दरभंगा एम्स जल्द बनकर तैयार हो जायेगा." - धर्मशीला गुप्ता, राज्यसभा सांसद, भाजपा

धर्मशीला गुप्ता, राज्यसभा सांसद, भाजपा (ETV Bharat)

बुनियादी ढांचे का सच: वहीं हाल के दिनों में आरटीआई के माध्यम से मिले जवाब के अनुसार परियोजना के प्रमुख बुनियादी ढांचागत हिस्सों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. अस्पताल भवन, शैक्षणिक ब्लॉक, आवासीय परिसर और अन्य प्रमुख सुविधाओं की स्थिति को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में निर्माण कार्य कर रही कंपनी एचएससीसी ने कहा कि ये सभी कार्य मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू किए जाने हैं. जिसका अर्थ है कि मुख्य सिविल निर्माण कार्यों को अभी भी मंजूरियों के कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है.

जुलाई 2029 की समयसीमा: निर्माण कार्य कर रही कंपनी एचएससीसी ने यह महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है कि एम्स दरभंगा के जुलाई 2029 में चालू होने की संभावना है. आरटीआई के जवाब के अनुसार, अब तक हुए खर्च में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 21.33 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 19.18 करोड़ रुपये शामिल हैं. कुल मिलाकर, अब तक लगभग 19.39 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं. यह खर्च 2,006 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है.

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समयसीमा पर उठते सवाल: एक तरफ जहां मुख्य बुनियादी ढांचे के कामों को अभी भी मंजूरी मिलना बाकी है, वहीं दूसरी तरफ अब तक संशोधित लागत का 1 फीसदी से भी कम हिस्सा खर्च होना जुलाई 2029 की समयसीमा पर गंभीर सवाल उठाता है, जिसे लेकर जनता के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस बात को लेकर संशय लगातार बढ़ रहा है कि क्या यह महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना वास्तव में अगले तीन वर्षों के भीतर चालू हो पाएगी.



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