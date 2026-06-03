'गरीबी ऐसी की फीस के पैसे नहीं..' RO रिपेयर करने वाले का बेटा करेगा IIT, जेईई एडवांस में लाया 791 रैंक
दरभंगा के रहने वाले अभिनव ने जेईई एडवांस में 791 रैंक लाकर संदेश दिया कि- 'कड़ी मेहनत हो तो हालात भी रोड़ा नहीं बनते'. पढे़ं-
Published : June 3, 2026 at 6:10 PM IST
दरभंगा: बिहार की धरती पर प्रतिभा की कमी नहीं. आर्थिक अभाव और सीमित संसाधन के बावजूद अक्सर बिहार के बच्चे अपनी मेहनत के भरोसे कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाता है. दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड स्थित सोनमा गांव के 17 वर्षीय अभिनव अजय ने ऐसी ही मिसाल पेश की है.
आर्थिक तंगी के बावजूद 791वीं रैंक : एक साधारण परिवार से आने वाले अभिनव ने देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक JEE Advanced 2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 791 हासिल किया है. अभिनव की इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल अपने माता-पिता, बल्कि पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन किया है.
तंगी के बावजूद निकाला जेईई एडवांस : अभिनव की कहानी उन बच्चों को भी जाननी जरूरी है जो संसाधन की कमी के अभाव में अपने लक्ष्य की ओर चंद कदम चलने से भी कतराते हैं. अभिनव के पिता अजय कुमार RO मशीनों के टेक्नीशियन हैं. वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर मशीनें ठीक करते हैं और उसी आय से परिवार का भरण-पोषण करते हैं. सीमित आमदनी के कारण बेटे की पढ़ाई और कोचिंग का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक तंगी को बेटे के सपनों के आड़े नहीं आने दिया.
पिता के सपने को अभिनव ने किया सच : अभिनव की सफलता की कहानी संघर्ष और संकल्प की कहानी है. बेटे की उपलब्धि पर भावुक हुए पिता अजय कुमार बताते हैं कि वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बेटे को बेहतर शिक्षा कैसे दिलाई जाए. अभिनव के पिता ने बताया कि उन्होंने जो सपने देखे थे उसे उनके बेटे ने सच कर दिखाया. ये कहते ही अभिनव के पिता की आंखें डबडबा गईं.
''एक दिन मैं RO मशीन ठीक करने के लिए दरभंगा के ओमेगा स्टडी सेंटर पहुंचा था. वहां पढ़ाई का माहौल देखकर मेरे मन में इच्छा जगी कि मेरा बेटा भी इसी संस्थान में पढ़े, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण मैं उसका दाखिला नहीं करा सका.''- अजय कुमार, अभिनव के पिता
अभिनव के लिए आगे बढ़कर आया ओमेगा स्टडी सेंटर : हालांकि किस्मत ने यहां उनका साथ दिया. जब ओमेगा स्टडी सेंटर के निदेशक सुमित चौबे को अभिनव की प्रतिभा और परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई. संस्थान ने न केवल कोचिंग की व्यवस्था की, बल्कि परीक्षा फॉर्म भरने और अन्य आवश्यक खर्चों में भी सहयोग किया. इस सहयोग ने अभिनव को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहने का अवसर दिया.
सफलता के पीछे माता-पिता का साथ : अभिनव का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे माता-पिता का त्याग, शिक्षकों का मार्गदर्शन और उनकी निरंतर मेहनत सबसे बड़ा कारण है. उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया और हर दिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी की. यही समर्पण आज उन्हें देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश के करीब ले आया है.
''अभिनव शुरू से ही मेधावी और अनुशासित छात्र रहा है. उसकी मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती. सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर कोई भी छात्र बड़ी सफलता हासिल कर सकता है.''- सुमित चौबे,निदेशक, ओमेगा स्टडी सेंटर
अभिनव के पीछे ओमेगा स्टडी सेंटर का भी हाथ : इस सफलता में दरभंगा के ओमेगा स्टडी सेंटर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. आर्थिक तंगी के बावजूद संस्थान के डायरेक्टर सुमित चौबे और उनकी टीम ने अभिनव की पढ़ाई में पूरा सहयोग किया. उन्होंने फीस को बाधा नहीं बनने दिया और पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षा फॉर्म भरने सहित अन्य जरूरी मदद भी की.
संघर्ष से सफलता तक का सफर बना प्रेरणा : अभिनव अजय की यह उपलब्धि उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक या सामाजिक चुनौतियों के कारण अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं. यह कहानी बताती है कि अगर परिवार का विश्वास, शिक्षकों का सहयोग और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. दरभंगा के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले अभिनव आज पूरे मिथिलांचल के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं.
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