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बस्तर दशहरा की लकड़ी काटने का विरोध, दरभा घाटी में लगा चक्का जाम, प्रशासन के हस्तक्षेप से संभली स्थिति

बस्तर दशहरा और दरभा घाटी रोड जाम ( ETV BHARAT )

बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत हो चुकी है. बस्तर दशहरे की दो प्रमुख रस्मों में पाठजात्रा और डेरी गढ़ाई विधि विधान के साथ पूरी हो चुकी है. अब बारसी उतारनी रस्म के बाद बस्तर दशहरे का प्रमुख आकर्षण विशालकाय रथ बनाने की तैयारी शुरू होगी. इसकी तैयारी में ग्रामीण और दशहरा समिति जुट चुके हैं.