ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा की लकड़ी काटने का विरोध, दरभा घाटी में लगा चक्का जाम, प्रशासन के हस्तक्षेप से संभली स्थिति

दशहरा रथ लड़की काटने का ग्रामीणों ने बस्तर की दरभा घाटी में विरोध किया है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

Bastar Dussehra and Darbha Valley Road Blockade
बस्तर दशहरा और दरभा घाटी रोड जाम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 9:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत हो चुकी है. बस्तर दशहरे की दो प्रमुख रस्मों में पाठजात्रा और डेरी गढ़ाई विधि विधान के साथ पूरी हो चुकी है. अब बारसी उतारनी रस्म के बाद बस्तर दशहरे का प्रमुख आकर्षण विशालकाय रथ बनाने की तैयारी शुरू होगी. इसकी तैयारी में ग्रामीण और दशहरा समिति जुट चुके हैं.

बस्तर दशहरा के लिए लकड़ी काटने का विरोध

बस्तर दशहरा के रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने को लेकर बस्तर के जंगलों में विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं. साल की लकड़ी लेने के लिए दशहरा समिति के सदस्य और चुने हुए ग्रामीण दरभा के जंगल में पहुंचे थे. लेकिन उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. लकड़ी काटने की विरोध के साथ ही अपनी 08 सूत्रीय मांगों को लेकर दरभा में ग्रामीणों ने घंटों तक चक्का जाम करके रखा. चक्का जाम की वजह से नेशनल हाईवे 30 के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई. घंटों प्रदर्शन के बाद तहसीलदार, वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और प्रदर्शन समाप्त करवाया गया. इस प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया.

बस्तर दशहरा पर हंगामा (ETV BHARAT)

जंगल कम होने का लगाया आरोप

वन संसाधन समिति के अध्यक्ष जयदेव नाग का कहना है कि हर साल रथ बनाने में कई लकड़ी को काटा जाता है. जिससे जंगल काफी कम हो रहा है. बदले में जिला प्रशासन पौधारोपण करती है. लेकिन पौधा पेड़ का रूप लेने से पहले ही नष्ट हो जाता है. ग्रामीणों की मांग है कि नए रथ का इस्तेमाल तीन से पांच वर्षों तक किया जाए. जब रथ खराब हो जाए उसके बाद दोबारा से रथ का निर्माण कराया जाए.

Bastar Darbha Valley
दरभा घाटी में बंद (ETV BHARAT)

हर साल रस्म के अनुसार जंगल से एक लकड़ी काटा जाये. पौधारोपण जून के महीने में होना चाहिए. पौधा बढ़ने तक की जिम्मेदारी चौकीदार की हो. इससे बारिश के समय जड़ें मजबूत होगी और पौधा पेड़ में तब्दील हो सकेगा- जयदेव नाग, वन संसाधन समिति के अध्यक्ष, बस्तर

Uproar over Bastar Dussehra
बस्तर दशहरा को लेकर बवाल (ETV BHARAT)

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

इस अवसर पर तहसीलदार सुनील ध्रुव ने कहा कि ग्रामीणों के आंदोलन में 8 सूत्रीय मांग के आवेदन को लिया गया है. ग्रामीणों की सबसे प्रमुख मांग यह है कि हर साल रथ का निर्माण ना हो और जो रथ का निर्माण कराया जा रहा है, उसे 3 से 5 वर्षों तक इस्तेमाल में लाया जाए. रस्मों के लिए हर साल एक लकड़ी जंगल से काटी जाए. वहीं दशहरा में शामिल होने वाले लोंगों और देवी देवताओं के लिए खाने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था जगदलपुर शहर और दशहरा परिसर में की जाए.

क्या है आठ सूत्रीय मांगें जानिए ?

  1. बस्तर दशहरा में एक वर्ष का बना रथ दो से तीन साल तक उपयोग में लाया जाए.
  2. बस्तर दशहरा समिति में बारहपाल छिन्दावाड़ा से 5 सदस्यों को शामिल किया जाए.
  3. दरभा क्षेत्र का चोकावडीन गुड़ी निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किया जाए.
  4. बस्तर दशहरा रथ निर्माण लकड़ी लेने आए प्रत्येक को 300 दिया जाए.
  5. बारहपाल छिन्दावाड़ा के देवी देवताओं को दशहरा रुसुम दिया जाए
  6. बस्तर दशहरा रथ निर्माण लकड़ी ले जाने वाले को दुर्घटना होने पर 20 लाख का मुआवजा दिया जाए.
  7. बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने वाले बारहपाल छिन्दावाड़ा के देवी देवताओं एवं उनके साथ जाने वाले दल को गाड़ी और रुकने की व्यवस्था किया जाए.
  8. बारहपाल छिन्दावाड़ा क्षेत्र के मावली गुड़ी में डोम शेड निर्माण किया जाए.

फूलों के राजा से खुशबू क्यों हुई दूर, रंगों ने कैसी बदली घर और बाजार की सतरंगी दुनिया

बाढ़-बारिश से फल-फूल और सब्जियां प्रभावित, किसानों को 50% झेलना पड़ा नुकसान, जानिए आगे कैसे बरतें सावधानी

झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अंबेडकर चौक हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई

TAGGED:

BASTAR DUSSEHRA 2026
बस्तर दशहरा पेड़ कटाई
BASTAR DUSSEHRA CHARIOT
पाठजात्रा और डेरी गढ़ाई विधि
DARBHA VALLEY VILLAGERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.