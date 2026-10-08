हांसी में DAP खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार, कम आपूर्ति से बढ़ी परेशानी, महिला किसान भी लगी लाइन में
हांसी में DAP खाद की कमी से किसान परेशान हैं. पिछले 4 दिनों से किसान कतारों में लगे हैं.
Published : October 8, 2026 at 2:35 PM IST
हांसी: गेहूं और सरसों की बुवाई का सीजन शुरू होते ही डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. सरकारी गोदामों और सहकारी समितियों में मांग के मुकाबले कम आपूर्ति के कारण किसान घंटों कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं. खाद लेने के लिए सड़क तक लंबी लाइनें लग रही हैं. आलम यह है कि महिलाओं और बुजुर्ग किसानों को भी घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है.
चार दिन से काट रहे चक्कर: हांसी क्षेत्र में किसान पिछले कई दिनों से डीएपी खाद के लिए मंडियों और सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं. किसानों का कहना है कि वे तीन-चार दिन से लगातार खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल रही. भीड़ अधिक होने के कारण वितरण में भी काफी समय लग रहा है. कई किसानों को सुबह जल्दी पहुंचने के बावजूद घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है.
"सुबह चार बजे से लाइन में": बड़सी निवासी किसान दीपचंद ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि, "मैं तीन दिन से खाद के लिए चक्कर काट रहा हूं. आज सुबह करीब चार बजे से लाइन में खड़ा हूं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. खेती के सीजन में समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है."
घर का काम छोड़ लाइन में लगी महिला किसान: वहीं, रोहनात निवासी महिला किसान शकुंतला भी सुबह से खाद लेने के लिए लाइन में लगी थीं. उन्होंने कहा कि, "मैं सुबह से लाइन में खड़ी हूं. खाद नहीं मिलने के कारण काफी दिक्कत हो रही है. घर का काम छोड़कर खाद लेने के लिए आना पड़ा है."
सरकारी केंद्रों पर खाद नहीं मिलने का आरोप: इसके अलावा सुल्तानपुर निवासी किसान राजेश ने खाद की किल्लत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "किसान परेशान हैं और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. कई दिनों से खाद के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं. बुवाई का समय लगातार निकल रहा है, इसलिए खाद की उपलब्धता जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए."
निजी दुकानों पर अधिक कीमत का आरोप: वहीं, रामायण निवासी किसान कृष्ण कुमार ने सरकारी केंद्रों पर खाद नहीं मिलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "सरकारी केंद्र पर किसानों को खाद नहीं मिल रही, जबकि निजी दुकानों पर अधिक कीमत यानी कथित तौर पर ब्लैक में खाद मिलने की बात सामने आ रही है. अगर खाद उपलब्ध है तो सरकारी केंद्रों पर किसानों को क्यों नहीं मिल रही?"
1500 बैग की रैक पहुंची: इस पूरे मामले में इफको किसान सेवा केंद्र के इंचार्ज आज्ञाराम ने कहा कि, "पिछले करीब एक सप्ताह से डीएपी खाद की नई खेप नहीं आई है. केंद्र पर डीएपी खाद के करीब 1500 बैग की रैक पहुंची थी, जिसमें से करीब 1100 बैग किसानों को वितरित किए जा चुके हैं. किसानों को खाद उपलब्ध करवाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है."
बुवाई का समय निकलने की चिंता: वहीं, किसानों का कहना है कि सरसों और गेहूं की बुवाई का समय तेजी से निकल रहा है. ऐसे में समय पर डीएपी नहीं मिलने से फसल की बुवाई प्रभावित होने की चिंता है. किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि जरूरत के अनुसार खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए. किसानों ने मांग की है कि डीएपी की आपूर्ति बढ़ाने के साथ वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. यदि निजी दुकानों पर अधिक कीमत वसूलने या खाद की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं तो उनकी जांच कर कार्रवाई की जाए. किसानों का कहना है कि पर्याप्त खाद मिलने से ही गेहूं और सरसों की बुवाई समय पर पूरी हो सकेगी.
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