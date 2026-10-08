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हांसी में DAP खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार, कम आपूर्ति से बढ़ी परेशानी, महिला किसान भी लगी लाइन में

हांसी में DAP खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार ( ETV Bharat )

हांसी: गेहूं और सरसों की बुवाई का सीजन शुरू होते ही डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. सरकारी गोदामों और सहकारी समितियों में मांग के मुकाबले कम आपूर्ति के कारण किसान घंटों कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं. खाद लेने के लिए सड़क तक लंबी लाइनें लग रही हैं. आलम यह है कि महिलाओं और बुजुर्ग किसानों को भी घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है.

चार दिन से काट रहे चक्कर: हांसी क्षेत्र में किसान पिछले कई दिनों से डीएपी खाद के लिए मंडियों और सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं. किसानों का कहना है कि वे तीन-चार दिन से लगातार खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल रही. भीड़ अधिक होने के कारण वितरण में भी काफी समय लग रहा है. कई किसानों को सुबह जल्दी पहुंचने के बावजूद घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है.

"सुबह चार बजे से लाइन में": बड़सी निवासी किसान दीपचंद ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि, "मैं तीन दिन से खाद के लिए चक्कर काट रहा हूं. आज सुबह करीब चार बजे से लाइन में खड़ा हूं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. खेती के सीजन में समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है." कम आपूर्ति से बढ़ी परेशानी (ETV Bharat) घर का काम छोड़ लाइन में लगी महिला किसान: वहीं, रोहनात निवासी महिला किसान शकुंतला भी सुबह से खाद लेने के लिए लाइन में लगी थीं. उन्होंने कहा कि, "मैं सुबह से लाइन में खड़ी हूं. खाद नहीं मिलने के कारण काफी दिक्कत हो रही है. घर का काम छोड़कर खाद लेने के लिए आना पड़ा है."