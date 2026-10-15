खाद की कोई कमी नहीं: अलवर में अवैध बिक्री पर प्रशासन सख्त, कृषि विभाग का दावा 18,500 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध
अलवर में 14 हजार टन यूरिया, 2500 टन एसएसपी और 2200 टन एनपीके उपलब्ध है, फिर भी डीएपी की मांग हो रही है.
Published : October 15, 2026 at 10:17 AM IST
अलवर: रबी की फसल के लिए जिले में खाद की कमी नहीं है, लेकिन डीएपी नहीं मिलने की भ्रांति के चलते किसानों की कतार लग रही है. सरसों, गेहूं व प्याज में डीएपी डालने की जिद से कालाबाजारी और नकली खाद बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके जैसे अन्य सहज विकल्प मौजूद हैं, लेकिन किसान अभी डीएपी का मोह नहीं छोड़ पा रहे, इसके चलते वे दूसरे विकल्पों को अपनाने को तैयार नहीं है. यही कारण है कि खाद की मांग बढ़ने से गांव-ढाणियों में पिकअप वाहनों से अवैध तरीके से खाद बेचने वाले लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं. इस मामले में कई पिकअप वाहन पकड़े भी गए हैं.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि जिले में करीब 14 हजार मीट्रिक टन यूरिया और लगभग 4500 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक खाद उपलब्ध है. इसमें करीब 2500 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और 2200 मीट्रिक टन एनपीके शामिल है. इसके बावजूद ज्यादातर किसान डीएपी खाद को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे वितरण केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि किसानों को फसल की जरूरत और मिट्टी की स्थिति के अनुसार खाद का चयन करना चाहिए. केवल एक ही प्रकार की खाद पर निर्भर रहने के बजाय कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दूसरे विकल्प अपनाने पर भी विचार करना चाहिए.
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डीएपी के ये विकल्प भी मौजूद: संयुक्त निदेशक मीणा ने बताया कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, एनपीके और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरक भी फसलों की जरूरत के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, इनकी पोषक तत्व संरचना अलग-अलग होती है, इसलिए इन्हें डीएपी का हर स्थिति में सीधा विकल्प नहीं माना जा सकता. वहीं सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस के साथ सल्फर भी होता है. सल्फर तिलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है. वहीं, एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश अलग-अलग अनुपात में होते हैं. किसानों को अपनी फसल, मिट्टी और पोषक तत्वों की जरूरत के अनुसार ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए.
किसान गुणवत्ता जांचे बिना खाद नहीं खरीदें: मीणा ने कहा कि गांवों और ढाणियों में पिकअप वाहनों से खाद बेचने की गतिविधियां चल रही है. किसानों को इनकी वैधता और गुणवत्ता जांचे बिना खाद नहीं खरीदनी चाहिए. ये खाद नकली भी हो सकता है. पिछले दिनों जिले में अवैध रूप से खाद का परिवहन करते हुए कई वाहनों को विभाग की ओर से पकड़ा गया है. हालांकि यह खाद नकली है या नहीं, इसकी गुणवत्ता का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. उन्होंने कहा कि किसानों को खाद खरीदते समय पैकेट पर दर्ज विवरण, निर्माता का नाम और पैकिंग की स्थिति की जांच करनी चाहिए. साथ ही अधिकृत विक्रेता से खाद का पक्का बिल भी लेना चाहिए, जिससे किसी भी गड़बड़ी की शिकायत की जा सके. कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे खाद केवल पंजीकृत खाद विक्रेताओं से ही खरीदें.
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गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई: उन्होंने कहा कि खाद की गुणवत्ता और निर्धारित कीमत से ज्यादा दर पर बेचने की निगरानी के लिए विभाग के निरीक्षक समय-समय पर खाद की दुकानों और अन्य बिक्री केंद्रों की जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर खाद के नमूने लेकर उनकी जांच कराई जाती है. उन्होंने बताया कि यदि जांच में खाद अमानक पाया जाता है या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित विक्रेता, वितरक या कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.
जिले को मांग के अनुरूप मिल रहा खाद: संयुक्त निदेशक मीणा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए अलवर जिले में अक्टूबर से मार्च तक कुल 91,850 मीट्रिक टन उर्वरक की मांग निर्धारित की गई है. इसमें सबसे अधिक 49 हजार मीट्रिक टन यूरिया और 24 हजार मीट्रिक टन डीएपी की मांग की गई है. इसके अलावा 15 हजार मीट्रिक टन एसएसपी, 2,200 मीट्रिक टन एनपीकेएस, 900 मीट्रिक टन एमओपी और 750 मीट्रिक टन कम्पोस्ट की मांग शामिल है. महीनेवार आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में 33,680 मीट्रिक टन और नवंबर में 31,480 मीट्रिक टन उर्वरक की मांग की गई है. यानी शुरुआती दो महीनों में ही कुल मांग का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है. वहीं दिसंबर में मांग घटकर 15,390 मीट्रिक टन रह जाती है, जबकि जनवरी में 8,150 और फरवरी में 3,150 मीट्रिक टन मांग दर्शाई गई है.
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