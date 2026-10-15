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खाद की कोई कमी नहीं: अलवर में अवैध बिक्री पर प्रशासन सख्त, कृषि विभाग का दावा 18,500 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध

अवैध रूप से खाद बेचते पिकअप जब्त ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: रबी की फसल के लिए जिले में खाद की कमी नहीं है, लेकिन डीएपी नहीं मिलने की भ्रांति के चलते किसानों की कतार लग रही है. सरसों, गेहूं व प्याज में डीएपी डालने की जिद से कालाबाजारी और नकली खाद बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके जैसे अन्य सहज विकल्प मौजूद हैं, लेकिन किसान अभी डीएपी का मोह नहीं छोड़ पा रहे, इसके चलते वे दूसरे विकल्पों को अपनाने को तैयार नहीं है. यही कारण है कि खाद की मांग बढ़ने से गांव-ढाणियों में पिकअप वाहनों से अवैध तरीके से खाद बेचने वाले लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं. इस मामले में कई पिकअप वाहन पकड़े भी गए हैं.