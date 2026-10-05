ETV Bharat / state

महिला की संदिग्ध मौत पर उठे सवाल, दो पंचायतों के ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा SP कार्यालय पहुंचकर की निष्पक्ष जांच की मांग

दो पंचायतों के ग्रामीणों ने दंतेवाड़ा SP कार्यालय पहुंचकर की निष्पक्ष जांच की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में है. मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दो पंचायतों के ग्रामीण सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कराने की मांग की.

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि जिस घटना को आत्महत्या बताया जा रहा है, उसमें महिला के साथ अनाचार, मारपीट और हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने मामले के प्रत्येक पहलू की जांच कर वास्तविक तथ्य सामने लाने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की.

ग्रामीणों के अनुसार 19 अगस्त 2026 की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच एक विवाहित महिला घर पर मौजूद नहीं थी. इसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना किरंदुल में दर्ज कराई गई. कुछ समय बाद महिला का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला. शव मिलने की सूचना मृतका के भाई के माध्यम से उसके पति को व्हाट्सऐप के जरिए मिलने की बात सामने आई है.

बिना हस्ताक्षर के पोस्टमॉर्टम

सर्व आदिवासी अध्यक्ष तामौ कुंजन की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि महिला के शव का पोस्टमॉर्टम उसके पति के हस्ताक्षर के बिना और सूचना दिए बिना अपोलो अस्पताल बचेली में कराया गया. इसी कारण परिजनों और ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं.

दो दिन तक दूसरे व्यक्ति के घर रहने की बात से बढ़ा संदेह

मृतका के पति की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि उसे जानकारी मिली कि 19 अगस्त की रात से पहले उसकी पत्नी किसी अन्य शख्स के घर पर करीब दो दिनों तक रही थी. इसी आधार पर पति ने उस शख्स पर अपनी पत्नी के साथ कथित शोषण, अनाचार और मारपीट करने के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है.

कॉल डिटेल समेत कई साक्ष्यों की हो जांच

हालांकि आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसलिए पुलिस को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित पहलुओं की निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए. घटनास्थल, मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, महिला की गतिविधियों, उसके संपर्क में रहे लोगों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों की जांच से ही घटना की वास्तविकता सामने आ सकती है.

शादीशुदा महिला थी वो, अगर पत्नी सुसाइड करती है तो पति का हस्ताक्षर पोस्टमॉर्टम के लिए लेना चाहिए, घटना वाले दिन महिला की ओर से कुछ मैसेज आने को लेकर भी संशय है. तो बस हम ये चाहते हैं अगर विवेचना में कमजोरी है तो उसकी जांच हो. हम किसी पर पूरी तरह हत्या का गलत करने का आरोप नहीं लगा रहे लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. -सर्व आदिवासी अध्यक्ष तामौ कुंजन

एसपी से हर पहलू की जांच कराने की मांग

पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि महिला की मौत को केवल आत्महत्या मानकर जांच सीमित नहीं की जानी चाहिए. ग्रामीणों ने मांग की कि महिला की मौत से पहले उसके साथ क्या हुआ, वह किन लोगों के संपर्क में थी और किन परिस्थितियों में उसका शव पेड़ पर मिला, इन सभी बिंदुओं की जांच की जाए.

एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

ग्रामीणों की शिकायत को पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने गंभीरता से सुना. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच में सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिया है.