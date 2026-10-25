दंतेवाड़ा में 25 से 29 अक्टूबर तक मौसम बिगड़ने की आशंका, किसानों को अलर्ट रहने की सलाह
बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हो सकता है नुकसान, कृषि विज्ञान केंद्र ने कटाई-बुवाई टालने और पशुधन की सुरक्षा करने की दी सलाह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 8:51 PM IST
दंतेवाड़ा: जिले में आगामी दिनों के दौरान बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को अलर्ट रहने के लिए कृषि परामर्श जारी किया है. किसानों को धान, दलहन, तिलहन, सब्जियों, फलदार पौधों और पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही मौसम विभाग की नवीनतम चेतावनियों पर नजर रखने और मौसम के अनुरूप कृषि कार्यों की योजना बनाने की अपील की गई है.
खेतों में जलभराव रोकने के लिए नालियों और जल निकासी मार्गों की तत्काल सफाई करने को कहा गया है. फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर मौसम अनुकूल होने के बाद अनुशंसित नियंत्रण उपाय अपनाने पर भी जोर दिया गया है.
फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सावधानियां
कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार, मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए धान, दलहन और तिलहन की पक चुकी फसलों की कटाई आगामी 2 से 4 दिनों तक टालने की सलाह दी गई है. जिन किसानों ने फसल काट ली है, वे उसे सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर रखें, ताकि बारिश के कारण नुकसान से बचाया जा सके.
जो किसान उतेरा फसल के रूप में तिवड़ा अथवा अलसी की बुवाई करना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल कुछ दिनों तक बुवाई स्थगित रखने की सलाह दी गई है. वहीं, रबी फसलों की बुवाई नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से खेतों की नमी और मौसम की स्थिति के अनुसार शुरू करने का सुझाव दिया गया है.
सब्जियों और फलदार पौधों को बचाने के लिए करें तैयारी
फूलगोभी, ब्रोकली, चुकंदर, खीरा और अन्य रबी सब्जियों की बुवाई नवंबर के प्रथम सप्ताह से करने की सलाह दी गई है. करेला, लौकी सहित अन्य बेलवर्गीय सब्जियों में मजबूत सहारे की व्यवस्था करें, ताकि तेज हवाओं के कारण पौधों को नुकसान न पहुंचे.
जिन केले के पौधों में फूल या फल आ चुके हैं, उन्हें बांस या अन्य उपयुक्त साधनों से सहारा दें. भारी बारिश की स्थिति में सब्जियों और बागवानी फसलों के आसपास पानी जमा न होने दें. यदि ओलावृष्टि की आशंका हो, तो उपलब्धता के अनुसार ओलावृष्टि-रोधी जाली का उपयोग करें.
पशुधन की सुरक्षा को भी न करें नजरअंदाज
वर्षा और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए पशुओं को सुरक्षित, सूखे और छायादार आश्रय में रखने की सलाह दी गई है. पशुओं को चराने के दौरान विशेष सावधानी बरतें और आकाशीय बिजली की आशंका होने पर उन्हें पेड़ों के नीचे खड़ा न होने दें. पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सूखे चारे और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि प्रतिकूल मौसम के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो.
किसानों से अपील- मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लें
कृषि विज्ञान केंद्र, दंतेवाड़ा ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों, नालियों और जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई करें तथा फसलों को सुरक्षित रखने के लिए समय रहते आवश्यक इंतजाम कर लें. तेज हवाओं, भारी बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान खेतों में काम करने से बचें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों के अनुसार ही कृषि गतिविधियां संचालित करें.