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दंतेवाड़ा में 25 से 29 अक्टूबर तक मौसम बिगड़ने की आशंका, किसानों को अलर्ट रहने की सलाह

दंतेवाड़ा में 25 से 29 अक्टूबर तक मौसम बिगड़ने की आशंका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा: जिले में आगामी दिनों के दौरान बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को अलर्ट रहने के लिए कृषि परामर्श जारी किया है. किसानों को धान, दलहन, तिलहन, सब्जियों, फलदार पौधों और पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही मौसम विभाग की नवीनतम चेतावनियों पर नजर रखने और मौसम के अनुरूप कृषि कार्यों की योजना बनाने की अपील की गई है.

खेतों में जलभराव रोकने के लिए नालियों और जल निकासी मार्गों की तत्काल सफाई करने को कहा गया है. फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर मौसम अनुकूल होने के बाद अनुशंसित नियंत्रण उपाय अपनाने पर भी जोर दिया गया है.